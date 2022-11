El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, que este miércoles ha sido destituido como entrenador del Celta, manifestó en su despedida que no se esperaba esta decisión de los dirigentes celestes a estas alturas de la temporada, aunque asume que era “la crónica de una muerte anunciada” por su distanciamiento con el asesor deportivo Luis Campos.

“No lo esperaba, me sorprendió. Sabíamos la situación comprometida en la que estábamos, pero esperaba hasta el parón. Somos el equipo que más se ha desarmado, perdiendo seis titulares y tenemos los mismos puntos que el año pasado. No es una excusa. No lo esperaba, lo respeto y agradecido con todos”, declaró en rueda de prensa.

“Las despedidas son difíciles. Mi sentimiento era de seguir. Estoy triste y agradecido. Creo que hemos devuelto una filosofía al club. Después de ocho años es la primera vez que me dan la baja”, agregó el argentino.

Muy emocionado, Coudet no escondió que su “proyecto” en el Celta cambió “al cien por cien” desde que en junio de 2021 renovó “por tres temporadas” hasta que el portugués Campos fichó como asesor deportiva tras la salida de Felipe Miñambres.

Coudet estuvo acompañado por su ayudante Ariel Broggi, en una rueda de prensa a la que no asistió el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, del que estaba distanciado desde finales de la pasada temporada, sobre todo por su firme defensa de Denis Suárez, al que los dirigentes impiden ser alineado.

‘Chacho’ consideró que LaLiga “te pone en tu lugar. Creo que es la crónica de una muerte anunciada, pero estoy agradecido al club. Quiero darle también las gracias a la afición. Le deseo lo mejor al club”.

Carlos Carvalhal nuevo entrenador del Celta

El Celta anunció este miércoles la llegada del portugués Carlos Carvalhal como nuevo técnico, tras la destitución poco antes del argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet ante los malos resultados del conjunto gallego en esta primera parte de la temporada.

“Carlos Carvalhal será el entrenador del RC Celta hasta junio de 2024 tras el acuerdo alcanzado con el club en las últimas horas”, afirmó el Celta en un comunicado.

Antes, el club gallego había anunciado que “Chacho Coudet y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta”.