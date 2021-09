Desde que fue anunciado en el Paris Saint-Germain (PSG), el central español Sergio Ramos no ha podido debutar con la camiseta parisina. Hoy su club anunció a los jugadores que disputarán la Champions League y el excapitán del Real Madrid tampoco figura en la lista de convocados debido a una lesión que viene arrastrando desde su llegada.

Sucede que el pasado 13 de agosto, el departamento médico del PSG informó que Ramos sufrió una rotura muscular en uno de sus muslos, por lo que estaría fuera de las canchas al menos un mes. Ante ello, una de las exfiguras del Parque de los Príncipes arremetió contra el deportista de 35 años.

Se trata de Jérome Rothen, quien no se guardó nada y cuestionó el fichaje del español de quien aseguró que su presencia no es positiva para el equipo. “Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión en el sóleo en el final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla adecuadamente. Cuando llegó todos dijimos que Sergio Ramos iba a cambiar la mentalidad del vestuario con su aura, pero de momento no es positiva”, dijo a un medio francés.

Respecto a la posición que juega exmerengue dijo lo siguiente: “Si te ponés en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a nivel de calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no. Hoy tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG”, agregó.

Además de Sergio Ramos, Juan Bernat, Marco Verratti -baja por una lesión en una de sus rodillas- y Ángel Di María -suspendido tres fechas por UEFA-, no estarán presentes en el inicio de la Liga de Campeones. El técnico argentino, Mauricio Pochettino, aún no ha definido el once titular que enfrentará al Brujas, en Bélgica.