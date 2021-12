‘Cuto’ Guadalupe ‘cuadra’ a Juan Manuel Vargas tras entrevista: “No soy chipi”

HACE EL ACLARE. Luis ‘Cuto’ Guadalupe salió al frente para ‘cuadrar’ a su compadre Juan Manuel Vargas, quien lo tildó de ‘chipi’ en medio de la entrevista hecha en el programa ‘La fe de Cuto’. Sus polémicas declaraciones siguen dando que hablar.

Al respecto, ‘Cuto’ Guadalupe salió a aclarar que todo se trató de una broma y que ‘no le crean’ al Loco Vargas, tras la entrevista que le realizó.

“Me ha difamado, me ha dicho que soy chipi, no le crean. No vayan a caer en eso, no soy chipi por si acaso”, dijo ‘Cuto’ Guadalupe a Trome.

Cuto Guadalupe cuadra a Juan Manuel Vargas (Video: TROME)

SEGUNDA PARTE CON ‘HARTO AGUADITO’

Asimismo, ‘Cuto’ Guadalupe prometió que la segunda parte de la entrevista dará que hablar y es que Juan Manuel Vargas se confesó como nunca lo había hecho.

“También viene eso que quieren saber ustedes. Les encanta el aguadito”, dijo ‘Cuto’ Guadalupe. El próximo programa del ‘Loco’ Vargas se emitirá el viernes 10 de diciembre.

