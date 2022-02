¡Mi gente! ¡Ustedes, de ‘La fe de Cuto’! Sí, es cierto, una de las imágenes que la gente más recuerda de mi carrera de futbolista no es la de un gol o la de una jugada maestra (salvo el ‘matamoscas’ a Neymar, ¡ja!), un despeje o un amague. Es aquella en la que el brasileño Alex Rossi me saca cargado de la cancha del Estadio Nacional, en un clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Alberto Tejada me había expulsado y se me salió todo Corongo, Chincha y toda la rabia de mis ancestros junta.

Y cuando declaré a las cámaras le dije de todo al doctor Tejada. Pero los años pasaron, uno se tranquiliza y se ríe. Eso sí, tengo una espinita por esa expulsión. No fue justa. Corrijo: tenía la espinita, me la saqué entrevistando al Tejada en ‘La fe de Cuto’.

Y, de paso, aproveché para unos consejos de urólogo. Es que Alberto Tejada es uno de los mejores urólogos del país. Al toque le vi los dedos, ya saben de esa prueba que hay que hacerse cuando se superan los 40 años, mi gente. Ahí el ‘doc’ nos dio tips por si el ‘muñeco’, el ‘compañero’ anda alicaído, un poco triste y medio descuidado.

Una vez más, una entrega de ‘La fe de Cuto’ de antología. Siempre pensando en ustedes, mi gente. Vean el programa en YouTube o Facebook, pero no solo eso: compartan, comenten. ¡Difundan la fe! Vamos con la entrevista.

PREGUNTA: Doctor Tejada, en esa jugada del 95, usted mismo lo dice, usted estaba lejos de la jugada.

RESPUESTA: Sí, claro.

Roberto Martínez se sienta sobre la pelota, nos estábamos jugando la vida porque era un clásico y nos jugábamos todo por una clasificación y ya terminaba el partido.

O sea, el tema no es solamente una jugada aislada, sino que ya terminaba y ya se había metido el gol. Y ya esa sensación de que el otro se siente impotente.

¡Es verdad!

Porque después hubo una jugada también bastante discutible en el área, pero se vivía los últimos momentos con mucha fricción. Entonces, obviamente, eso podía haber sido una situación que exacerbó al atacante en este caso y no calculó bien la jugada porque cuando yo la he visto, ya por televisión, él llega tarde, entonces ya no puedo parar y como te digo.

¡Me llevó por delante!

Tú eres desproporcionado en tamaño…

‘LA FE DE CUTO’: ALBERTO TEJADA Y ‘CUTO’ GUADALUPE SE OFRECEN DISCULPAS

Claro, y yo tuve que hacer ese movimiento, que la gente dice “cómo lo hiciste”. Yo ni me acuerdo, pero fue fuerte. Entonces, ya como estábamos bajo juramento, ya no hay escapatoria, yo no tenía ni amarilla doctor Tejada.

Sí pues.

No tenía ni amarilla, fue muy exagerada la roja.

Puede haber sido exagerada porque no me faltaste el respeto en el momento de la acción y lo que interpretaba el árbitro era que había existido una simulación, porque te levantas rápido y ya luego hubo una sanación inmediata.

La sanación viene cuando veo la roja, pero el doctor mosca porque la sacó de lejos, si usted la sacaba de cerca sabía lo que podía pasar.

Sí, claro.

Eso me pongo a analizar. Como Ziani, de lejos.

Claro, Ziani te hacía así como pa’ correr, era pa0 correr. Bueno, ese tema es importante, nosotros sabemos que cuando hay que tomar acciones hay que cobrar el penal y seguir de frente nomás porque cuando ya lo agarras a jugadores así, la arrimada al árbitro también tienes que pensarla.

Claro, lógico.

Nos hemos preparado a veces para el final del partido, mucha gente no sabe que hasta para extender la mano se tiene una preparación. Porque tú extiendes la mano y te pueden hacer “así” y te quedas.

Te pueden hacer un desaire.

Y tú te lanzaste a la piscina y terminas mal.

UNIVERSITARIO-ALIANZA LIMA, 1995

En ese momento hubo tantas cosas y al final, porque ya era el final, Roberto también lo hizo con esa intención.

Claro, de exacerbar los ánimos.

Claro y la gente quizá no se da cuenta de ese detalle.

Y lo consiguió. Porque, si tu te das cuenta, cuando Rossi te saca, él te dice “ya el objetivo estaba cumplido, ya se había resuelto el partido, ya estábamos de ganadores”. Y te decía “ya ándate, vete porque no me compliques el partido”. Porque si de pronto se agarraban, en una le ibas a dar gusto seguramente al equipo contrario, porque tú te das cuenta si producto de esa acción se hubiera quedado en una agresión a otro y ya se arma la de los dos equipos.

Cómo me sacó, eso quedo para la historia, nunca se había visto eso en el fútbol, un jugador de un metro 96. Lo bueno que Rossi era y tenía una buena amistad conmigo, por eso es que yo no hago ningún esfuerzo por evitar que me saque, pero dígalo usted en la cámara, por favor, doctor, la amarilla.

Creo que en realidad en esa acción perfectamente pudo calzar una amarilla por simulación.

¡Ahí está!

Pero era tan potente la acción de la cual porque el rezo fue después ah.

‘EL VAR MÁS LARGO DEL MUNDO’

Fue después, por eso le estoy pidiendo una disculpa, el perdón del caso. Ya, a usted también tengo que darle las oportunidad que reconozca, yo me equivoqué, disculpa, usted también reconoce que era para una amarilla.

Déjame sacarte la auténtica. Vamos a hacer un ejercicio de rectificación, mi querido Cuto.

Ay Dios mío, si vamos a corregir eso como la película de Superman cuando retrocede el tiempo.

Originalmente era esta, toma tu amarilla. Tú sabes que ahora existe el VAR, antes no se podía cambiar, entonces ahora voy a acá, tienes que mirar el VAR, ah por ese VAR de aquí ahora.

Yo hago así.

Ah ya entonces podemos hacer así, primero tendría que hacer esa que pasó, espérate un ratito VAR.

A ver.

Amarilla.

Esa, ¡la fe es lo más lindo de la vida! Vean qué lindo es cuando uno reconoce, mi gente de ‘La fe de Cuto’, qué lindo, no sabes el alivio que siento.

Cuto, es para ti, para que te acuerdes de la amarilla.

LOS ÁRBITROS Y LOS INSULTOS DE LA TRIBUNA

Es verdad que los árbitros tienen que tener 2 mamás que la firme se queda en casa y la otra va al estadio.

Tal cual. No solamente con los árbitros, también he pasado cuántas mentadas, eso es lo que lo que me molestaba, los insultos, pero cuando te tocan a la madre. Sí, pobre mi mamá, está con vida pero yo siento que esa situación es para todos, no es en realidad para el árbitro, es para el aficionado.

Creen que es fácil.

No, pero es parte del juego yo creo que se siente tanto bullicio, tanta energía, que uno se desprende de esa emoción y se entrega a la labor para la cual es entrenado.

Pero usted viene de su papá también.

Claro en realidad mi papá fue el primer árbitro internacional que tuvo el Perú, yo ya vengo en una edición posterior y yo tuve 20 años en esta trayectoria. Y sí, he tenido oportunidades diversas de estar en torneos locales, internacionales y salir después de la Copa del Mundo de Francia ya a dedicarme a mi actividad personal y profesional, en la cual todavía sigo en acciones.

Uy, doctor, ahí vamos a llegar después. Doctor, yo veo esa mano, yo creo que...

Su dedo amigo lo va a esperar al final ahora. Ya estás, o sea 28 años más tarde te cambio la roja por un examen.

Si 45 años, yo la tengo clarita. Ya como hay confianza, prefiero ir con usted a ir con otro.

La ventaja es que no tengo un metro 96, así que tranquilo.

Esos dedos parecen los de ‘Chiquito’ Flores, ah. ‘Chiquito’ no puede ser urólogo, ¡qué locura! Cambiemos de tema, doctor... en un partido de beneficio y exhibición usted lo expulsó a César Cuto.

A Cueto.

¿Qué pasó?

Me botaron a mí. Jajaja.

LA EXPULSIÓN A CÉSAR CUETO

Ha tenido que pasar algo terrible para que usted expulse a Cueto.

Cueto es un jugador extraordinario, pero Cueto tiene lo de algunos jugadores hábiles, como Pedrito Ruiz, y como mucha gente del pasado, que habla mucho, y entonces obviamente tú en ese partido... me acuerdo que era un partido benéfico.

Por eso no entendía.

Era para colaborar y él era la estrella, era el jugador al que verían ver jugar y todos estábamos colaborando. Pero me acuerdo que una radio muy prestigiosa lo estaba auspiciando y nada, pues el me reza una vez, ya tranquilo, me reza la segunda, entonces.

Ah ya. Es que la gente no sabe el aguadito, hay que contarlo.

Él es un hombre muy correcto. Inclusive después nos encontramos porque era un partido como que amistoso y él estaba afuera y ya nos hemos visto fuera del partido, no pasó nada nunca. Lo anecdótico es que se termino el medio tiempo y la gente reclamaba que él entre en el segundo tiempo. Entonces no me quedaba de otra, él entró a jugar y yo hice el el cambio de posición, entró otro árbitro.

Pero por qué no podía seguir.

Porque ahí no te lo permiten,

Con eso la gente se quedó, como puede impactar una figura como Cueto.

Pero Cuto, en el fútbol la estrella son los jugadores, Ni el entrenador ni el árbitro. A lo mejor adoptamos algún protagonismo, en algún momento que las circunstancias lo obligan, pero la estrella es el gol, el espectáculo son los jugadores, son ellos lo que de verdad le dan brillo y le dan emoción a este deporte,

Doctor, usted estuvo en Estados Unidos 94′. Qué sintió doctor usted cuando estuvo en ese partido de Andrés Escobar, él hace el autogol y cómo se enteró de su muerte.

Lo que pasa es que hubo un error ahí que este back, lamentable. Pero sí, dramático, a todos nos golpeó cuando sentimos que ese error había traído estas consecuencias en una Colombia que era otra época. Tú conoces también Colombia, conoces su fútbol también, hay talentosos jugadores, pero yo he dirigido pues en Colombia estos famosos clásicos entre el América de Cali y el Nacional de Medellín una y otra vez. Tanto así que jugamos una vez en Miami porque no se podía dirigir el clásico entre los dos carteles. O sea, había que ir a Miami a dirigir el clásico de ellos y la verdad es que era un ambiente donde el narcotráfico se había metido dentro del fútbol.

Con fuerza.

Apuestas, mataron árbitros.

Cosa seria.

Sí, cuando íbamos a Colombia en ese momento teníamos que ir con carros de la policía especiales y estar aislados para evitar los carteles.

ALBERTO TEJADA, EL URÓLOGO DE ‘CUTO’ GUADALUPE

Mi doctor, ya estamos llegando a este momento que estaba esperando, que ustedes también estaban esperando, porque ya me toca, tengo mis 45 maracas.

Ya te toca.

Usted es urólogo.

Yo soy su dedo amigo.

Con especialidad en reproducción y sexualidad.

También soy su dedo amigo dos veces.

Y ahí también entra cuando no pueden tener hijos.

Todo entra, cuando no puedes tener bebitos, cuando no puedes intentar tener bebitos, cuando después ya no puedes orinar... todas las cosas que nos pasan a los hombres. Tú dices “yo hace tiempo que no veía al doctor Tejada”, lo vas a tener que ver de todas maneras. Así que yo le digo, tranquilo, felizmente hemos pasado por este VAR después de 28 años y ahora nos vamos a encontrar en el otro VAR en el otro partido. Es decir: cómo hago para jugar nuevamente, cómo hago para entrar a la cancha otra vez, entonces el doctor Tejada te va a dar la solución.

Esta que me suda hasta la mano, ya me veo en esa situación pero tengo que hacerlo porque muchas personas han tenido problemas a futuro por no hacerse la prueba.

Es el cáncer más común de hombres, el cáncer de próstata, como también los problemas sexuales en los cuales todos nos vamos a ver inmersos en algún momento de la vida porque la juventud, la vitalidad también tiene solución hoy día. Ponemos a las personas más jóvenes aún siendo más tíos. Y la ciencia ha progresado mucho, así como ya no se opera pues cortando cosas abiertas, sino que se hace con laser y cosas mínimamente invasivas. También hay cosas nuevas para tratar de regenerar, mejorar las funciones que a todos los hombres nos hace mucha falta y siempre anhelamos.

Míralo a mi doctor, ¡yo estoy que me enamoro!

Pero los ojitos azules no me los mires por favor.

Esos ojitos azules, caramba, están con el terno que combina... estoy que me pongo de costado. Doc, a ver, ¿es verdad que usted tiene algunos futbolistas entre sus pacientes?

Ah sí, muchos.

No los puede revelar.

Futbolistas, entrenadores, ministros, presidentes.

A mí me interesa la experiencia. Usted me está empapando del tema y voy a ir con fe.

Con fe.

Con fe voy a ir. ¿Cuál es el método efectivo para el tema de la próstata?

Lo que pasa es que las próstata tiene tres enfermedades. La próstata es un órgano que sirve para producir el líquido del esperma en el cual van nadando los espermatozoides. Es la bomba de la eyaculación, esa es la próstata. Cuando esta glandulita, que es del tamaño de una nuez cuando uno es joven y es del tamaño de una naranja cuando ya es grande, obstruye el canal de orina, porque está entre la vejiga, donde yo hago la recepción de la orina, está en la salida del canal. Entonces, ya creciendo con los años, uno va notando que el chorrito ya no sale gruesito como antes. Yo escucho la edad en el inodoro, es decir “este tiene 20, 30, 40, ese ya...”.

Y qué más, doc...

Cuando yo lo veo ya mayor y le digo “oye, ahora ya hay solución para esto”. Porque ya también cuando ya son tíos cien “pucha, prefiero el chifita, prefiero ir al restaurante de Cuto a comer”, ya no la ven tampoco. Entonces les digo que ahora estamos haciendo un tratamiento que es una cosa nueva, ya no con viagra, ahora se está colocando ondas de shock, ahora viene y te hacen un planchado.

Ah le meten.

Si claro, pero para regenerar, para ponerlo otra vez…

Ah bonito.

Sí claro, lo rejuvenece,

Escuchen ustedes.

Hacen su peeling,

¡Ah, su peeling también!

Sí, claro, para dejarlo otra vez en funcionamiento.

Doctor, en ‘La fe de Cuto’ pasó un personaje que he entrevistado y le hemos preguntado cuál es su récord en el ring de las 4 perillas. Y el Cóndor Mendoza ha dejado la valla alta porque la mayoría dice 3 o 4, pero el ‘Cóndor’ Mendoza dice que en 24 horas su récord es 7 veces.

¡Nooo! Bueno, técnicamente no va, un partido con mucho tiempo suplementario puede pasar, cosa rara. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa vocación por decir “3 al hilo”. Yo le digo que no es verdad, o sea eso dicen para sus compañeros de tribuna o para las chicas.

¡O sea que él ha vendido humo! ¡Acá, bajo juramento, nos ha engañado en el programa ‘La fe de Cuto’!

No sé.

¿Pero puede ser en 24 horas?

Bueno, pero tú sabes... una cosa es que el exceso de deseo sexual está más bien vinculado a un trastorno de carácter cerebral.

Ah, entonces el ‘Cóndor’ ya quemó, pues.

No, pero es que yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo siento de que nosotros siempre hemos recibido la misma educación, somos gente de calle que “hay que ser machazos” y hay que mostrar nuestra habilidad. Lo cierto es que el tema no es cantidad, es calidad.

