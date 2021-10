¡Mi gente! ¡Ustedes! En este estreno tengo a una verdadera estrella, un personaje. Genio y figura por donde pasó. Andrés Augusto Mendoza Acevedo. ¿Quién? Andrés Mendoza. ¿Quién? ‘El Cóndor’. ¡Mi hermano!

Antes, debo confesar que he despertado feliz, alucinado. Un triunfo siempre es importante. Y si es con Chile, mejor. Una prueba más de que la fe es lo más lindo de la vida, ¡la fe!, y que a los soberbios les va mal. Desde Cueva, Peña, Gallese, Advíncula, todos la sudaron. La cereza de la torta la puso mi sobrino Marcos López, un crack, ese ‘cariño’ caleta a Medel demuestra que no se achica. Ya los quiero tener en un programa de ‘La fe de Cuto’.

Pero volvamos a Andrés, mi invitado en esta ocasión. Me caía espeso cuando me tocaba defenderlo. ¡Cómo corría mi causa! Y no exagero al decir que es un personaje. Tiene historias como para hacer un libro. Desde los secos de caballo con arroz y frijoles que le cocinaba su viejito en la Hacienda San José, hasta la vida de lujo en los balnearios de Europa y, por supuesto, los goles y amores. No, no. esto que mejor lo cuente él.

Mejor comencemos. Ya saben, el video está más abajo. ¡Gracias, mi gente, por seguirme! He vuelto a nacer con mi faceta de entrevistador y todo es gracias a ustedes. Tampoco sean soberbios y compartan los programas. Difundan ‘La fe de Cuto’. Tres, dos uno, acción:

¡Andrés! Bienvenido, hermanito. Empecemos por el origen. ¿Qué recuerdos de tus inicios en la hacienda San José de Chincha?

Los mejores momentos. Mi papá vendía sus sánguches fuera del estadio y yo lo ayudaba llevando el balde cuando era niño. Luego empecé a jugar con los grandes. Pero nadie me podía ‘pegar’ porque mi papá era bravo. Jajaja.

¿Qué tal lo hacías?

Bien, jugaba sin zapatos. También corría 100 metros planos sin zapatillas. Una vez me querían llevar a correr a Lima los de la federación para competir, pero mi mamá no quiso, no me permitió. Sin zapatos les ganaba a los que llegaban de Lima con su zapatilla especiales.

¿Luego el fútbol te ganó?

Jugaba, un día vinieron de la academia Deportivo Zúñiga para llevarme a jugar a Europa. Fueron para hablar por mí y mi mamá no quiso.

¿Cómo dejas Chincha y llegas Lima?

Tenía un primo que jugaba en las divisiones menores de Alianza Lima y le dije que quería jugar en Alianza Lima porque yo era hincha de Alianza, pero me dijo que habló con el técnico y que ya no era posible. Entonces, a través de un tío, fui a pasar una prueba a Cristal y en una me dijeron ‘queda’.

Luego qué sucedió.

Lo que es la vida. Un día fuimos a jugar contra Alianza Lima y le hice dos goles. Mi primo le dijo al técnico de Alianza Lima “él era, él era el jugador del que te hablé”. Ya era demasiado tarde. Jajaja.

Cóndor, ¿pero tú eres hincha de Alianza Lima?

Yo soy hincha de Alianza Lima, lo reconozco. Pero me hice hincha de Cristal por todo lo que me dio. Es más, en un partido entre Alianza Lima y Cristal le voy a Cristal, siempre.

'La fe de Cuto' tuvo una invitada sorpresa.

¿Es un mito o realidad que comías caballo?

Es verdad, yo comía caballo, mi papá lo preparaba en seco, bien jugosito. ¡Pero un día quiso hacer sopa de caballo y salió más espuma! Jajaja.

¿Siempre comías tu seco de caballo?

Claro, cada vez que venía de Europa mi viejo venía de Chincha a Lima para prepararme mi seco de caballo. Y no le invitaba a nadie.

¿Qué otra cosa has comido?

También he tomado sangre de toro. La tomaba calientito.

¿Qué chapas prefieres, ‘Cóndor’ o ‘Pantera’?

Cóndor, esa chapa me lo pusieron cuando le hice un gol de cabeza a Óscar Ibáñez en el 98.

EL DIAMANTE PERDIDO DE LOS 10 MIL EUROS

¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

Ayudé a mi mamá a comprar las cosas para la casa, luego cuando me fui a Europa me compré el departamento.

Tú eres primer metrosexual del fútbol peruano.

Uno comenzó a vestirse bien, como se dice, a la moda, me gustaba e invertía un dinero en comprar la ropa que había en Europa.

Quiero que me cuentes la anécdota de cuando se te cayó el diamante en el campo de entrenamiento y se paró la práctica de la selección peruana.

Eso fue una locura. Jajaja. Ese diamante que se cayó en el campo de entrenamiento costaba unos 10 mil euros. Ya no me interesaba el entrenamiento, lo tenía que encontrar. Me acuerdo que le di una propina al chico que lo encontró. Nunca más me volví a poner el diamante para entrenar. Jajaja.

Andrés Mendoza paseó su fútbol por distintos países de América y Europa.

¿Cómo viviste el día que te sacaron de la selección por no cantar el himno nacional?

Fuimos a jugar un partido contra Ecuador, no canté el himno no porque no sabía la letra, sino que cada persona lo hace a su manera, tiene su forma de ser. Ese día Gustavo Vassallo estaba a mi lado cantando a todo pulmón. Pero la gente se me prendió y se armó un problemón y no me llamaron a la selección.

¿Tu mejor gol en tu carrera?

Fue el que le hice a Dida en el Milan en su casa, ellos estaban con todos los bravos de ese momento.

¿Cuéntanos la historia, que pasó detrás de cámara de ese gol?

Bueno un día antes del partido estábamos en la concentración y yo era el único jugador negrito. Ahí conocí a una famosa mundialmente, no puedo decir su nombre, y me dijo que si hacía el gol yo también campeonaba. Ya tú sabes. Jajaja. Solo puedo decir que era conocida por un futbolista de fama mundial. Ya no puedo contar más.

Entonces campeonaste en las dos canchas.

Jajaja.

ANDRÉS MENDOZA CONOCE A PARIS HILTON

¿Qué tal Francia?

Una vez en, un restaurante, no nos dejaban entrar por estar con sandalias y en short. Pero chapliné, les dije que soy nuevo jugador del Marsella y el administrador, que era un colombiano, me dejó pasar. En ese lugar pregunté por un champán que costaba 25 mil euros. No lo compré, era muy caro. Jajaja. Solo compré uno más chico. Ese día conocí a Paris Hilton.

¿Cómo así?

Yo dije qué hace tanta gente acá, no creo que sea por mí. Jajaja. Era por Paris Hilton. Vi a muchas mujeres de seguridad, todas eran mujeres. Luego la volví a ver y le dije a mi representante, José Moreno, “háblale para tomarme una foto”, y aceptó y me tomé la foto de recuerdo.

¿Qué tal recuerdo?

Ese día que pagué 2000 Euros para entrar a una discoteca. Fue una locura. Jajaja.

'La fe de Cuto', el programa de 'Cuto' Guadalupe en TROME.PE tiene un estreno cada viernes.

¿Que más te pasó en Francia?

Un día fui a una playa nudista. Fue increíble, es algo que no se ve en Perú. Mi representante me hizo una apuesta para quitarme.

No. ¿Y aceptaste?

Sí. Apostamos una cena. Me quité toda la ropa, al principio estaba normal, pero luego ya no pude resistir y se levantó el muchacho. Jajaja. Me tuve que poner la toalla, era imposible contener. Y otro día me pasó algo más bravo.

¿Qué cosa?

Fui a un sauna en Holanda. A ese lugar también las personas ingresan totalmente desnudos tanto los hombres como las mujeres.

Asu. Ya me imagino cómo estabas tú.

Un día me encontré con un jugador que estaba con su esposa y que había jugado con José Soto en México. Y me presentó a su esposa, fue increíble. Yo no sabía a dónde mirar. Jajaja.

ANDRÉS MENDOZA Y EL GOLF LOS INKAS

¿Cómo fue el tema del Golf Los Incas?

‘Chemo’ nos dio permiso para esa noche hacer nuestras cosas. Ahora, eso que hablaron del auto en la cochera es mentira, pero si invité a una amiga al hotel y pagué con mi tarjeta de crédito.

El gol que te fallas contra Ecuador en Lima fue algo que hasta se convirtió en comercial.

Sí, se juntó con las declaraciones cuando dije en broma que yo hago goles donde me pagan. Yo quise cachetear la pelota con la izquierda para asegurar, pero por tratar de mirar de reojo si alguien venía detrás de mí se me fue la pelota. La gente cree que yo me río para burlarme, lo hago de nervios. Esa noche todo el vestuario me respaldo, pero cuando salí para tomar el bus la gente me gritó: “Oe, córtenle el pie a ese”, yo dije “esto está feo”.

Luego hiciste un comercial.

Sí, me buscaron para hacer un comercial y acepté y me demoré todo un día en grabar esa publicidad. Llamaba a la gente, y no me creían. Traté de darle vuelta a la situación.

ANDRÉS MENDOZA Y ‘CUTO’ GUADALUPE: CANDELA EN BÉLGICA

El ‘Cóndor’ Mendoza es ídolo en Brujas.

A Bélgica fui cuando hacía frío y en mi primer partido de práctica hice dos goles. Me pusieron una profesora para aprender el idioma, pero por gusto era, jajaja.

Te iba a visitar a Brujas. Es muy linda la ciudad. Cuenta sobre las papeletas que llegaban por exceso de velocidad, jajaja.

Por ir a recoger a un amigo al aeropuerto me pararon por exceso de velocidad. Llegaban papeletas por 1.000 euros y yo se los daba al club para que los paguen ellos.

Nuestro punto de encuentro era en Amberes.

Asu. Ese día que ‘Cuto’ hizo de animador en una discoteca. Somos de Perú, fue muy bonito, jajaja. Vean el video para que conozcan los detalles, jajaja.

¿Te respondió Jefferson Farfán el mensaje?

Le escribí a Jefferson Farfán a su Instagram para enviarle una pizza para que me promocione mi pizza, pero no me respondió.

¿Llegaste a tener cinco o seis carros?

Cinco carros, me gustaba tener carros. Jajaja.

Si pudieras retroceder el tiempo, ¿te arrepientes de algo?

No me arrepiento de nada. Soy feliz de lo que hecho, igualito volvería a hacer lo mismo.

Cuéntanos sobre tu emprendimiento tu pizzería Ya Pues.

Lo hice con mi novia Leyla, hace varios meses, lo hago vía delivery. Yo mismo lo entrego las pizzas de Ya pues. Pueden llamar a los teléfonos 930920253, atendemos de martes a domingo me pueden encontrar en el Facebook e Instagram.

