Donny Neyra ha confesado aquellos episodios jamás contados de su vida. El chico duro del Callao abrió su corazón en ‘La Fe de Cuto’, donde tambien contó un capítulo especial sobre su relación particular con Ricardo Gareca, quien lo adoptó como un hijo, tal como lo haría con Christian Cueva, pero también le enseñó la exigencia de su cariño, el cual le costó algunas lágrimas.

‘Cuto’ Guadalupe le hace entender que ‘Aladino’ o ‘Harry Potter’, como él lo llama, es su hermano por las caracteristicas que ambos tienen en la vida de Ricardo Gareca. Donny, con su etapa exitosa en Universitario de Deportes, y Christian Cueva, con la selección peruana.

“ En ese inicio de temporada con la ‘U’, entro a jugar, hago un gol y lo abrazo. Tú sabes (hace el gesto como tenazas). Era una jugada preparada de tiro libre, donde hago el gol (sonrié pícaramente). Ese año, antes de que acabe la temporada lo llamo y me hace vivir en el Hotel Ariosto ”, contó Neyra para la sorprensa de su amigo.





Donny Neyra cuenta el día de Ricardo Gareca lo hizo llorar ( VIDEO: TROME)

Vivir en el Hotel Ariosto era un privilegio que tenían los jugadores extranjeos por escasos dias debido a lo costoso del alojamiento. “Yo me había separado de la mamá de mis hijos y se lo cuento al profesor. Me dice: entonces quédate a vivir en el hotel. Por él me quedé, avalado por él, porque ese hotel es ‘Carolina Sabina’, claaaaro. Me hizo vivir allí cuatro meses, desde noviembre a marzo ”, recuerda el mediocampista.

Donny Neyra: “Me pidió que deje el Callao y el casino por la ‘U’”

La ‘Donna’ como lo conocen sus amigos, también recordó las condiciones que le puso el ‘Tigre’ para que se convierta en su ‘ahijado’ dentro del equipo. “Lo que sí me dijo: ¿Ah, te quieres quedar en el equipo? Te voy a pedir dos cosas. Número uno: Te vas del Callao. Número dos: dejas el casino. Asu mare. Él sabía que yo era ‘timbero’ y me estaba dando en el corazón. ‘Tú elige’ me dijo y caballero no me quedó otra”, relató.

Donny Neyra y su mejor etapa junto al 'Tigre' en Universtario (Foto: Andina)

Salir del Hotel Ariosto tambien significó un gesto que no puede olvidar de parte del ‘Tigre’. “Me acuerdo que, cuando me tuve que ir del hotel me dieron 5 mil dólares por orden de Ricardo. Le dije profe estoy como el ‘Chavo’ con mis cosas no más, necesito un departamento equipado. Tú busca el departamento, no más, yo me encargo que te den la plata,. Yo pensé que a fin de mes empezaban a descontarme esa plata, nada de descuentos. Así era el profe”, rememoró con cariño.

Donny Neyra y la frase que jamás olvidará de Ricardo Gareca

La amistad ya era envidia del plantel y sus ‘otros hijos’ y recuerda cómo le ganó una pulseada al DT crema. “En el 2008 me llama y me dice: ‘Gordo, ya armé el equipo y tengo que ver quién va a correr por ti’. Tú sabes que yo jugaba de ‘doble 5′, pero después ‘Lucha Reyes’ nunca. De ‘Regresa’ nada. Entonces me da la opción de elegir, estaba Rainer Torres, Miguel Cevasco, Goyo Bernales , Jean Tragodara y estaba ‘Toñito’ González y le digo: Quiero jugar con ‘Toñito. Noooo me respondió”, contó como si recien hubiera salido del cuarto con Gareca.

El ‘Tigre’ le sacó el ‘prontuario’ de tarjetas rojas del volante en el año. “Le dije: Ricardo, entonces para qué me dices con quién quieres que juegue. ¿Vas a respetar mi decisión? Está bien, me dijo, voy a respetarla, pero una cosa te voy a decir: ‘Si lo expulsan, me la voy a agarrar contigo y no con él”, aclaró.

Una frase de esa charla es la que nunca olvidará Donny Neyra. “Ese día me dijo: ‘Mira Donny, yo contigo voy a caminar mucho tiempo, y voy a caminar contigo hasta la puerta del cementerio, pero a la tumba no voy contigo. Tú solo te sacas, tu solo te pones en mi equipo’. Hasta hoy lo recuerdo”, dijo.

Donny Neyra se muestra orgulloso con Gareca en la Videna (Foto: @donnyneyra)

Ricardo Gareca hace llorar a Donny Neyra

Donny Neyra, con la confianza del DT, ‘aflojó’ con la disciplina y el ‘Tigre’ le daría otra lección de vida. “Para la Copa Sudamérica no me lleva, porque llegue dos días tarde, pero me había justificado llamando antes. Me pasó una, la otra no. Así que, me sentó en una silla y sin verme alos ojos me dijo: ‘Bueno he tomado la decisión de que ya no sigas en el equipo’, así sin mirarme . Cuando salí de allí, no sabes cómo lloré, porque lo había decepcionado y había perdido su confianza. Salí llorando ”, relató y su voz reflejaba la misma angustia de ese momento dramático.

“Yo seguí entrenando, pasaron los días y una semana se me acerca el ‘Bocha’ Santín y me habla: dice que entrenes que juegas contra Cristal. Me volvió el alma al cuerpo, pero no le hablaba, como si fuera él, quien había cometido la falta cuando era al revés, estaba mal”, recordó Donny Neyra quien hoy se siente orgulloso que ‘su papá' este a punto de conseguir una nueva clasificación a Qatar 2022.