Donny Neyra se confesó con Luis Guadalupe en su programa ‘La fe de Cuto’. En esta segunda entrega del popular programa, el exfutbolista contó los motivos por los que se retiró del fútbol y por qué atravesó por una fuerte depresión.

Según el testimonio, Donny Neyra atravesó por un cuadro de depresión porque se separó de su esposa . Debido a esto, se alejó del fútbol a una temprana edad.

“Yo entré en un cuadro de depresión, por eso dejé el fútbol, entré en depresión cuando me separé y ya se me dio por no jugar al fútbol y fue cuando estaba entrenando a la ‘U. Con 33 años, era un cero a la izquierda, malo, parecía que nunca hubiese jugado pelota (...) Mi mundo se me vino abajo ”, dijo Donny Neyra.

UNA ÚLTIMA ESPERANZA

Asimismo, Donny Neyra indicó que fue muy tarde cuando se dio cuenta que estaba echando todo por la borda. Debido a esto, Pedro Troglio, el DT crema de ese entonces, no apostó por él.

Tras el cierre del libro de pases, la esperanza de volver con fuerza en 2018 seguía latente porque el DT prometió convocarlo para ese año. El jugador, incluso, estaba más flaco y llegó a pesar 79 kilos.

Pese a esto, la U recibió una sanción y ya no podía realizar más contrataciones por sus deuda s, hecho que lo golpeó aún más.

“Estaba rapidísimo, estaba como cuando estaba en Argentina, estaba en mi mejor momento y sufro ese golpe , mi mente había creado que para el 2018 yo iba a jugar para la ‘U’, yo mismo la creí, entiendes y recibo esa noticia”, precisó.

MÁS INFORMACIÓN: