‘La fe de Cuto’ con los Farfán. Mi gente, soy Luis Guadalupe, ‘Cuto’ para todos, y acabo de cumplir un sueño. Por fin hice mi programa en ‘La curva del Diablo’, la cuna de la dinastía Farfán. Historias de futbolistas, pero no solo eso, sino también relatos de superación de todo un linaje. ¡Ayayay!

Sí, sí, hablamos con ‘La Chacala’, un personaje icónico de más de una anécdota entre los futbolistas de mi generación. Protagonista de más de un momento post partido, pero también hermana de mi compadre Roberto, el papá de mi sobrino Jefferson Agustín Farfán Guadalupe.

Pero, además, ‘La Chacala’ es la autora de una obra de arte que se disfruta comiéndose. Un seco de cordero de antología. ¡Qué delicia!

Aquí pondré algunos pasaje de la entrevista a cada uno

‘LA CHACALA’, LA QUE LE PUSO UN CUCHILLO EN EL CUELLO A ‘CHIQUITO’

¿Cómo estamos Chacala?

¡Habla, jugador! Estoy haciendo tu sequito, pero no de gato, un seco de cordero con su yuca, tu ají que te encanta y tu yuca de Chincha.

Ahí está conservando calentito la comida.

Eso está en conservación. Acá está tu ají con tu limoncito no voy a decir toda mi receta.

Tienes razón, tú eres igual que mi hermana Diana de Cuto 16, no podemos dar todo el secreto.

Exacto, si quieren aquí estoy, pero pagando.

Siempre aclarando, mi gente. ¿Quién te enseñó a cocinar, mi Chacala?

Mi abuela fue la mejor cocinera del Alto Larán en Chincha.

¿Qué otro plato preparas, Chacala?

Yo hago de todo, yo hago buffet para matrimonios, para 15 años, para divorciados, para todos, jajajaja.

¿Cómo fue lo de ‘Chiquito’ Flores?

La cosa fue que yo estaba mirando que estaban haciendo ustedes yo vi que él le dijo al otro, “esta buena”.Entonces, agarré un cuchillo y fui y le puse el cuchillo en la garganta y le dije “¡qué es lo que pasa!”.

Acá se lo pusiste.

Aquí, le dije “tú con mi hija no te metas porque yo te mato, anda a joder por otro lado”.

Dijiste mi hija está estudiando, ella va a ser una profesional.

Así es. Ella estudió Ginecoobstetricia, es una profesional.

Mira quién la sacó adelante, esta mujer.

Solita, sin ningún hombre.

La Chacala es un ejemplo, acá siempre fue un ejemplo en la familia.

Si yo no tomo, bebo nomás.

ENTREVISTA A ROBERTO FARFÁN. CUTO Guadalupe: “El día que me enteré que Luis Farfán era el papá de mi sobrino Jefferson Farfán”.

Mi hermano de mi alma Roberto Farfán, En nuestra primera entrevista quedó un sencillo, me di cuenta de que te quedaste con ese aguadito ahí.

Claro para la segunda parte.

Se quedaron algunas preguntas. ¿Qué te molestaba de los tiempos que concentrábamos? Solamente había una cosa que me incomodaba y tú sabes qué era, y justo ahí.

Pero eran dos nomás, para relajarnos para el partido. Yo me metía al baño me echaba mi desodorante como tú me vas a echar delante del profe.

No fue mi intención echarte en cancha hermano, entiéndeme. Yo estoy ahí, en mi camita, ya viendo mi noticiero, y entra el asistente y siente el olorcito fuerte…

Tenía salida porque yo le iba a decir “ha sido Aguirre”.

Aguirre era el kinesiólogo, el que nos masajeaba. Mi hermano, ¿Cómo era Jefferson de chiquito cuándo venía para acá?

Nosotros jugábamos, los mayores, y él jugaba para los chibolos. ‘Los naranjitas’, se llamaban. ahí paraban siempre los zambitos porque subían toda la cancha, pero él ha jugado acá en la tierra.

¿Qué hermano te acompañó a Grecia?

Fue Coppola el que me robó.

¿Te robó?

Sí, me robó mi plata.

HABLA LUIS FARFÁN, PAPÁ DE JEFFERSON FARFÁN

Luis, ¿tú llegas a Alianza Lima gracias a ‘Cholo’ Castillo?.

Claro, llego a los 13 años a Alianza Lima. A los 15 ingrese al Colegio Independencia, me becaron. Me dieron todo, ahí comía, cenaba, todo ahí, en el colegio.

Ahí comías rico.

En la Av. Arequipa comía como los dioses.

Luego...

De ahí, a los 17 años, hubo un partido que Alianza Lima fue a jugar a Colombia, con Millonarios, y Alfonso Ugarte jugó en Colombia también. Vinieron en la tarde e iban a jugar con la Primera, pero jugaron con nosotros los juveniles. Ahí yo tenía 16, creo que tenía 17, y yo le hice el gol.

Así que tú eras un lateral derecho.

No, ahí jugaba de centro delantero con Eugenio La Rosa.

¿Sí?

Claro jugamos ahí los dos ahí entrenaba yo y yo estaba bañándome en camarín y me llaman.

¿Ah, sí?

Los de Alfonso Ugarte le dijeron al presidente “a ese zambito me lo llevo”. Y así pues me fui al Alfonso Ugarte.

Te fuiste a Puno.

Me fui a Ugarte un año nomás, no aguanté el frío.

¿Cuéntalo cómo fue?

No de ahí nomás baje para Chincha. Mucho frio.

Qué cosa crees tú que te ha heredado Jefferson de tu juego.

Para mí es, tal vez, mi manera de ser. O sea yo soy una persona como él: es humilde, no se bota, como yo también soy.

¿Y en el juego?

En el juego eso está un poquito difícil. Ha sacado rapidez de toda la familia, la habilidad, lo rápido como su tío Roberto (Farfán). Él pica, pero pica.

¿Cuándo te das cuenta de que Jefferson ya pintaba para ser un gran futbolista?

Él es el orgullo de la familia. Nos llevó a un mundial, en los equipos que ha estado siempre ha dejado cosas importantes, entonces creo que bien merecido.

Nadie puede negar eso.

Claro, bien merecido. Es el esfuerzo de él, el esfuerzo de su mamá, que ha estado con él siempre al pie de la letra. O sea, nosotros no tenemos que obviarlo, pienso que lo que hizo su mamá con él, lo direccionó tan bien al muchacho que el muchacho hasta ahorita está bien direccionado.

El diablo siempre está rondando, una vez un programa de televisión lo estaban llamando para que hables.

Claro me llamaron. Pero nunca lo he molestado.

¿Cuánto dinero te han ofrecido para que tú hables en la tv?

30 mil soles, pero sí entrevistaron a mis hijas, las llevaron de paseo. Yo no hablé.

En algún momento eras el hombre más buscado del planeta y tú no contestabas a nadie.

No. No lo hacía porque mi mamita estaba viva yo no quería que mi mamá se sienta mal, yo quería evitar eso, bueno ahorita que no está mi mamá ahora sí creo que aprovechamos.

