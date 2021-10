¡Mi gente! ¡Ustedes! Con Xoana González hice una excepción y valió la pena. Sí, casi todas las entrevistas de ‘La fe de Cuto’ son a futbolistas, quienes abren su corazón y sus recuerdos como en ningún otro programa, como a nadie. Pero también me interesa conocer más personajes, que ustedes me acompañen en el camino de ver el lado humano de esas caras que vemos en TV y las redes sociales. Por eso ahora entrevisté a Xoana, una argentina casi peruana.

Es que siempre me llamó la atención su manera de expresarse. Me refiero a que ella habla sin escalas, dice las cosas como son y el “qué dirán” la tiene sin cuidado, los esquiva como Lionel Messi a los defensas. Y siempre sin soberbia, con humildad y con los pies en la tierra. Me saco el sombrero, aunque sus gatos me persiguieron (¡vean el programa!).

Seguro la sigues en Instagram, la has visto en todos los canales de televisión e incluso has visto sus videos de Onlyfans (obvio, de eso también hablamos), pero ahora se mostró diferente. Xoana, gracias por el tiempo, sigue así. Mi gente, la entrevista de su amigo ‘Cuto’ Guadalupe a Xoana González (¡el video está más abajo!). Tres, dos, uno, acción:

Xoana, cuéntanos sobre tu encuentro con Lionel Messi.

No me gusta el fútbol, pero sabía quiénes eran los ídolos de allá, son vox populi, sabía de los ídolos populares y obviamente me encandilé. Y si bien puedo decir que me comí a mi ídolo, pero hoy por hoy, más grande, la gente te sigue recordando por algo que pasó hace 10 años, tenía 23 años, ahora tengo 33. Hoy no lo volvería a hacer porque le hubiera sacado algo. Jajaja.

¿Dónde fue?

Estaba desfilando en una discoteca. No era mi intención contarlo, si bien allá los programas de chismes me presionaban, me decían que tenían los videos donde se me veía saliendo de la mano… dije “tienen el video, entonces tengo que contarlo porque si no voy a quedar como una mentirosa”. Caí inocente como una palomilla, qué tonta.

¿Fue una buena experiencia?

La verdad, eso me condicionó. Estuve un par de años más en Argentina y me fui porque condicionaban con la etiqueta de ser “el polvo de tal”. Por eso me fui, “soy algo más que eso”, me dije. Soy buena para algo.

¿Cómo sucedió el encuentro?

Estaba en un desfile y me mandó al de seguridad a buscarme y salí a decirle “vos quién sos para mandarme al de seguridad”, pero cuando lo vi no le dije nada, jajaja. Wow en un desfile de alta costura, donde hay muchas divinas, diosas... ¿por qué le va a gustar la más chata?, me pregunté, claro porque él también era chato. Jajaja.

Va a quedar en la historia.

Entiendo que sí, hay personas que se obnubilan por sus ídolos, lo tienen endiosados pero él es una persona normal.

Es un buen chico.

El recuerdo que tengo de Messi es que es una persona muy centrada, es muy de provincia y que le gustaba la música de ese momento, santafesina. Muy tranquilo. Uno en la vida se encuentra con personas altaneras, pero eso te enseña humildad. Eso está bueno.

¿Por qué dices que Messi no te recuerda?

Yo creo que me odiara con toda su alma, creo que me habrá reputeado en arameo. Es algo que va quedar. Creo que él va a negar a todas mujeres que han estado con él porque estaba en pareja. Jajaja. Pero fue algo cuando estaba más chica.

Es algo que va a quedar así.

Bueno sí, ya me lo agarré. Jajaja.

XOANA GONZÁLEZ EN PERÚ

¿Hace cuánto tiempo vives en el Perú?

Hace ocho años que llegué al Perú. Me costó mucho al principio, estuve un año sin cobrar. Sí, caí en manos de un estafador porque me pagó con billetes falsos.

Pagaste derecho de piso, Jajaja.

Eso dicen, pero al final de algo sirvió.

¿Qué hacías en Argentina?

En Argentina conducía un programa de autos. Allá ser modelo y tener 25 años ya eres grande. Se hace más complicado para todo.

¿De qué parte de Argentina eres?

Soy de un barrio tipo de un cono, una zona picante como el Rímac, de una familia muy humilde. Eso te hace ser más guerrero en la vida. Cuando vuelvo digo que no me roben porque soy del barrio. Jajaja.

'Cuto' Guadalupe entrevistó a Xoana González. Dale 'play' al video de arriba y disfrútala completa.

¿Hincha de qué equipo eres?

De Banfield, me hice hincha de ese equipo por mi viejo. Él es una persona muy conservadora, pero en la cancha se volvía como en un asesino, Jajaja.

Si hubieras sido futbolista, ¿en qué posición hubieras jugado?

Arquera. Me hubiera dejado hacer los goles, Jajaja.

¿Alguna vez saliste con un futbolista en Perú?

No, creo que me tienen miedo. Tampoco nunca fui al bunker de Farfán. Es difícil encontrar una persona que sea exitoso o famoso y que sea humilde, a mí la huevada de los egos ajenos me llega. Pero tampoco, nunca estuve en fiestas de privaditos.

¿Con qué jugadores peruanos te gustaría pasar una noche? Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, André Carrillo, Jefferson Farfán.

Me gusta el jugador que hace de las orejitas… (Flores). ¿A vos no te gusta que te agarren la orejita?

A mi sobrino Jefferson (Farfán) le gustaba agarrar las orejas, también a ‘Kukín’ Flores… ¿y Cuál es tu tipo de hombre ideal?

Me gustan los hombres con rasgos parecidos como mi papá. Me gustan con rasgos bien masculinos, narigón, no podría estar como un tipo Nicola Porcella que le ponen una peluca y parece una mujer. No me gusta que compitan conmigo.

¿Te gustan los hombres de color?

Nunca estuve con un moreno.

Practicas Muay Thai.

Sí, por eso tengo un kilo de maquillaje, jajaja. Por lo general me pegan a mí. También hago tela acrobática y Pole dance…. esta nueva faceta mía de los videos me permite… si ya me vieron hasta el intestino grueso… ya que mi importa tener un ojo morado….

Te gusta pintar

He vendido más de 300 cuadros. He pintado como 500 cuadros. Es una forma de expresión y como forma de comunicarme.

XOANA GONZÁLEZ, SU ESPOSO, LA MATERNIDAD Y MÁS

Bailaste en un club nocturno.

Sí, bailé en un Night club nos pagaban más si en la última pasada hacíamos en toples. Uno puede estar en un barro y no embarrarse. Me encanta el público del club y el de las 3 de la mañana es el mejor. Jajaja.

El baile del tubo debe ser difícil.

Por supuesto. Es todo un tema de físico y de técnica. Se necesita de mucha práctica.

¿Cómo fue el comienzo con tu esposo?

Para él fue difícil, fui un torbellino en su vida. Mi esposo estudio 20 años Economía para terminar como actor porno. Pobre hombre. Jajaja.

¿Piensas ser mamá?

Era un sueño tenía muchos ganas de serlo, pero no es como te lo pintan, uno romantiza mucho ser mamá, pero luego uno se da cuenta lo sacrificado que es. Un hijo es algo de mucha responsabilidad, no estoy dispuesta a eso, priorizo más mi estabilidad emocional. Si en algún momento nos decidimos tener un hijo, preferiría adoptar, va con mucho más mi filosofía.

Pero veo que tienes muchas mascotas.

Siento que los animalitos son como mis hijitos. Los gatos y los perros, los cuido mucho, su alimentación, su medicina. Pero claro con ellos no hay que pagar la pensión del colegio.

XOANA GONZÁLEZ: ONLYFANS

¿Cuántas horas grabas tus videos?

Normalmente, grabamos todos los miércoles, nos vamos a un hotel para grabar tres o cuatros videos en una misma noche. En algunas oportunidades lo hacemos cada 15 días. Vendemos videos caseros.

Ya no es un tabú lo que haces.

Las mujeres también me siguen. Muchas parejas nos siguen. Los ayudo a las parejas con temas, tutoriales o tips para mejorar su relación.

¿Cuántos seguidores tienes en tus videos?

Hay un grupo de 3,500 personas.

¿Cómo hiciste con tu papá cuando le hablaste del tema?

Primero lo hablé en terapia con mi psicólogo y psiquiatra, luego se lo dije y propuse a mi esposo Javier. Luego lo hablé con ellos y les dije que vine a este mundo para ser actriz porno.

¿Cómo lo tomaron?

No fue fácil. Para mi mamá, fue fuerte para ella, pobre mujer. Ella es profesora de matemáticas. Para mi papá fue muy difícil entenderlo, se quedó en shock. Al final ambos lo entendieron. Yo informo, no consulto.

¿Cómo conociste a tu esposo?

Pedí una pizza y me gustó más el delivery que la pizza. Me encantó más cuando me enteré que era el dueño de la pizzería, me encantó más todavía. Jajaja.

