¡Mi gente! Soy Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra. Resucité con ‘La fe de Cuto’, donde puedo conocer más de los futbolistas, de los colegas que marcaron época, que nadie olvida y que todos quieren. Uno de ellos es Martín ‘León’ Rodríguez, volante que fue sinónimo de la garra crema, el socio en el medio campo de José ‘Puma’ Carranza.

Gracias al ‘León’ Rodríguez se mantuvo vigente y se resucitó la garra crema, él es parte de esa generación. Su historia es la de alguien que ama al fútbol, que dejó de lado varias cosas para apostar por vivir gracias a la pelotita. Y vaya que lo logró.

Mi gente, basta de preámbulos. Vamos directo al grano, como lo hacía en la cancha. Una charla sobre Universitario de Deportes, la selección peruana, la experiencia en Grecia, Serio Markarián, la importancia de tener una buena mujer al lado, de la familia, de los amigos, del barrio y más. Con ustedes, Martín ‘León’ Rodríguez. Vamos:

¿Quién te bautizó con la chapa el León?

El periodista ‘Lalo’ Arhimbaud. Un tipo espectacula,r yo siempre lo digo él fue el que me puso el León.

¿Te gustó?

Me cayó a pelo, ya había ‘el Puma’ en la ‘U’.

Aparte, tu melena era larga…

La garra, hicimos una buena dupla con el ‘Puma’ Carranza. Me siento bien cuando me lo dicen ‘el León’ porque creo que me lo gané, trabajé duro para eso.

Fue preciso.

Todo el mundo me dice ‘León’, no me dicen Rodríguez.

Debutaste profesionalmente en el Inter de San Borja.

Debuté jugando segunda profesional en Walter Ormeño de Cañete por dos años.

En ese equipo te mostraste.

Antes estuve en Deportivo Municipal con el profesor Vides Mosquera luego pasé a Walter Ormeño y quien me lleva al Inter de San Borja es Pablo Villanueva, él descubrió a todos los jugadores del Muni, a Franco Navarro, al ‘Cholo’ Sotil y a muchos más.

Es tu descubridor.

Pensé en retirarme del fútbol luego de haber jugado en Walter Ormeño, mi mamá me quería matar, cuando vine a Lima mi vieja me dijo “¡Nada de fútbol! Me puse a estudiar Diseño publicitario, mi vieja me había pagado mis estudios y aparece Pablo Villanueva y me toca la puerta. “Oye vamos a San Borja para que firmes tu contrato”. Le dije “Usted quiere que me mate mi vieja”, a lo que me responde que voy a jugar en el Inter con grandes jugadores como La Rosa, ‘Panadero’ Díaz.

¡Qué tal equipo!

Estaba ‘Panadero’ Díaz, Luchito Bolivar, Ulloa, Roberto Aspe, Alan Inchaustegui, Juan Illescas, estaba el hermano de Samuel Eugenio, La Rosa.

Había jugadores de mucha experiencia.

Se lesionó Bolívar, preguntaron quien juega de back y yo me tire a la guerra, me apunté. ‘Panadero’ por atrás me dijo “Oe, flaco de mierda, ¿tú juegas de back?”. “No profe, pero aprendo en una semana”, le respondí. “Usted me enseña, yo aprendo rápido”, le dije. ‘Panadero’ fue mi maestro, me enseñó a jugar en defensa, los movimientos. Fue un lujo tener ese maestro. “Tú no te preocupes de la gente, preocúpate si yo reniego”, me decía.

¿Alguna anécdota?

Me acuerdo que una vez un delantero le dijo a ‘Panadero’ “Tío, ya estás viejo”. ¡Para qué le dijo eso! Me dijo “sobrino, déjame a ese jugador, yo lo a voy a marcar”.Hubo un centro aéreo y el delantero y ‘Panadero’ se elevan, y en eso veo que cae el delantero y no se movía. No se levantaba. En eso Panadero dice: “Estoy viejo para correr, pero arriba soy el primero”.

¿Cayó como un pollito?

Negro, se lo llevaron, lo sacaron cargado, para afuera.

MARTÍN ‘LEÓN’ RODRÍGUEZ Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES

¿Llegas a Universitario en el 92?

Sí. Había jugado en el Inter y cuando estaba aún en el Inter hice un precontrato con don Jorge Nicollini que me mandó a buscar.

En esa época estaba ahí Roberto Martínez.

Claro estaba Roberto, llegó Nunes, también fue increíble. Cuando lo vimos decíamos “¡qué viejo ese jugador!”. Cuando hicimos el partido, wow, había jugado en selección de Paraguay, es un jugador espectacular.

Su cabello era canoso.

Era canoso y como ya lo veían medio peladito, decían que más viejo no podía ser. Pero anda verlo jugar, cuando se paraba nadie le podía quitar la pelota.

Tenía una pantorrilla…

Sí, increíble, superdotado era el hombre, unas piernazas.

De ahí el ratón Silva.

Hasta ahora no veo otro jugador como Tomas Silva.

¿Qué anécdotas te acuerdas?

Me acuerdo cuando íbamos a Matute una vez el bus no podía pasar, metieron un plomazo, ¿te acuerdas? Nos tiramos al piso...

¿Tú le hacías bromas con tus juguetes al chofer de la ‘U’?

En la noche él llegaba como a las 8 a guardar el carro, ¿te acuerdas que estábamos concentrados? Y con el láser le hacía juegos y se tiraba en el pasto se revolcaba te acuerdas ya el sabia le tenía un miedo, pero lo máximo no, que tipo también no.

Todavía tienes recuerdos del fútbol.

Hasta ahorita sueño y me duermo que voy a ir a jugar un clásico.

A mí me pasa con el viaje.

El chip ha quedado, te queda de por vida y es horrible.

LAS PISTOLAS DE MARTÍN ‘LEÓN’ RODRÍGUEZ

Mi gente, estamos llegando al momento de las pistolitas. Ustedes, que les encanta el aguadito, les voy a contar esta anécdota con el ‘León’ cuando nos concentrábamos en el hotel Ariosto. A ver, dime tú, el modelo de pistola era...

Pietro Beretta 9 mm.

Y tenía su rayo láser y se ponía por la ventana a apuntar a la gente que pasaba por la calle y la gente miraba se asustaba.

No pues no veían la pistola, solo veían la luz.

Puntitos rojos pues, lógico, si hubieran sabido te denunciaban.

Lo que pasa es que tengo una, siempre me han gustado las armas.

Y tu funda que te ponías, parecías un investigador.

Es que es una forma de tenerla pues.

Llegaba a entrenar, estacionaba su carro en el Lolo y bajaba, un personaje, se bajaba, tenía una camioneta.

¡Cómo vendes humo, Negro!

Y la gente me decía “con pistola, con pistola”. ¿Qué haces con una pistola?

Una nomás he tenido.

Cuando estaba acostado en mi cama, porque para esas cosas, mi gente de ‘La fe de Cuto’, escucho balazos y escapo. Echado en la cama, te la ponía en el pecho. “Cuídamela un ratito, pues Cuto”, me decía. Sácame esa vaina pues mano.

En el pecho la ponía.

En el pecho me la ponía, yo no podía ni dormir y cuando me apuntaba era un martirio.

Éramos unos bandidos. Todas las concentraciones eran banquetes, ¿te acuerdas?

Pollo al horno, puré tu sopa de verdura... ya nosotros estábamos cansados de eso.

Ya no queríamos nada, ya ni desayuno tomábamos, ¿no? Porque ya nos habíamos metido una tranca con la pizza, ya era demasiado.

LOS CÓDIGOS EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES

¿Cómo era ese vestuario de la ‘U’?

Era difícil, cada uno tenía su sitio, todos respetaban.

¿Y cuándo llegaba uno nuevo?

Cuando llegaba otro le metían una patada, le botaban las cosas por allá.

Era complicado.

Pero el tema era con la gente que venía de otro equipo y contrataba la ‘U’.

Y comenzaban a llegar los pesos pesados

Sí, era otra cosa.

Lo tengo que entrevistar al capitán.

Es que para jugar en la ‘U’ tenías que tener cojones de verdad. Nunca he sido malcriado, pero sí me he sabido defender siempre. A mí me pagaban para jugar, no me interesaba hacer amistad, ¿me entiendes?. Yo iba a entrenar, me ponía mi camiseta de la ‘U’ y me transformaba.

Es verdad.

Y tampoco se la chupo a nadie, que eso es porque hay muchos que van y tiran hasta su polo para que el otro pase.

Mi hermano y eso era verdad.

Sí, era difícil en la ‘U’. Ha sido difícil de verdad, mira también tuve problemas, no problemas, pero tuve un tema cuando me fui a Grecia... te voy a contar.

¿Qué año te vas a Grecia?

El 98. Claro y tengo un tema porque me recibieron espectacular no sabes lo que era, lo que es jugar en Europa, es otra cosa.

Yo he jugado allá.

Era otro nivel, pero por ejemplo los griegos son jodidos.

¡Gritan! Parecen chinchanos.

Parece que se quieren matar.

Y fuman como chino en quiebra.

Cuando voy al lonikos, voy a las prácticas y bueno recién me iniciaba en el entrenamiento y el capitán era jodido, ya en el segundo y tercer entrenamiento había tenido un rosecito con él, no sabía el idioma, pues no sabía nada de griego y me gritaba y yo decía “ahorita lo voy a nockear a este”, ya me estaba llegando y justo llega Markarián.

Sergio Markarián te dirigió en Grecia.

Claro, pues... y ese día que llegó Markarián, nos saludamos. Él no sabía que yo lo había recomendado con el presidente para que lo traiga, y el primer día me dice “Martín, vamos a hacer una práctica”. Y el capitán de vuelta me mete una patada.

Otra vez te estaba provocando.

Más piña, recién había llegado Markarián voltea y bum le metí un golpe. Dije “ya me van a botar, qué voy a hacer”. Ya estaba loco, Markarián me dijo que me controle. “Profe, usted no ha estado y me ha estado metiendo dos tres veces y me grita, me insulta”. Al otro día voy al entrenamiento, el presidente fue al entrenamiento y estaba feliz porque era bien jodido ese capitán y todo el mundo me felicitó. Así agarré confianza con mis patas, todos, hicimos una buena campaña y llegamos terceros, terminamos ese año con Markarián.

Los griegos rompen los platos en señal…

Rompen los platos y aparte con una fuente así en plena discoteca con rosas… Es tradición de los griegos que antes bailaban ellas en la mesa, su esposa baila en la mesa y el marido les da canasta de flores.

Qué recuerdos tienes de algún técnico que te marcó bastante.

Bueno, todos los técnicos uno siempre aprende de todos los técnicos, yo creo que el jugador profesional tiene que escuchar. Hay chicos que no escuchan, yo digo que hasta del más malo vas a aprender algo.

De todos se aprende, pero hay uno el que te mima más.

Markarián, por ejemplo, me ayudó en algo que siempre me decían: “la quita bien y entrega mal”. Acuérdate que me decían, me metían unas bombas también.

Te etiquetaban así, pero tú tenías una personalidad.

El que más pelota quitaba era yo y eso me lo dijo Markarián un día: “Tengo una estadística en Paraguay y en Uruguay y tú eres el jugador que más pelotas ha quitado en un partido, increíble”. Eso me lo dijo Markarián.

Luego de la ‘U’ sigues tu carrera en Municipal.

¡Ahí sí lloré!

¿Por qué?

Estaba acostumbrado a la ‘U’, siempre me he preocupado por el tema de entrenamiento, no me hago problemas, yo siempre he dicho que el dinero no es problema. Pero cuando hay un maltrato, que no te paguen y todavía se molestan y tú le dices “pero por favor, necesito mi plata”. Los chicos no tenían para pasaje para irse, yo tenía que llevarlos a mi departamento en mi carro.

Y entrenaban allá en el sur.

No estaban al día y querían entrenar dos turnos. Entonces venía y llevaba yo, nos quedábamos en mi casa y comíamos ahí. Estaba Juan Pajuelo, en ese tiempo comíamos, todo bien bacán, y de ahí nos íbamos de vuelta a entrenar. Los llevaba a todos en mi camioneta y entrábamos como 7 y era así. Y ojo que teníamos un equipazo ahí teníamos a Roberto Martínez, Amoako, Fernando Calcaterra y el hermano de Maradona, Lalo. Ellos nomás cobraban.

¿Cómo así?

El canal 4 les pagaba a ellos.

Ellos habían arreglado así su contrato.

Ellos eran las estrellas, de ahí estaban Kanko Rodríguez, Miranda, ‘Mágico’ Gonzáles.

Una banda.

Pero ya la situación no era la misma ya no jugabas me entiendes ya hay molestia si acuérdate después de un tiempo en la ‘U’ cuando te debían un mes, en los entrenamientos había bronca. Pum, pam ya la gente molesta.

EL ‘LEÓN’ RODRÍGUEZ EN GRECIA

César Rosales también jugó en Grecia.

Se quedó viviendo allá. Habló con el presidente y se quedó chambeando por Grecia.

¿Y cómo hacías con el idioma cuando llegaste?

Tenía un traductor chileno, mi compadre René , le mando un saludo.

¿Qué fue lo que más te costó en Grecia?

Me adapte rápido, pero cuando recién llegué me costó por mi familia porque no estaba mi familia.

Te juntabas con Percy Olivares.

Con Percy siempre nos hemos juntado, nos gusta la música y la pasamos bien y vemos a nuestros hijos que son amigos, los hijos de Percy Olivares son amigos con mis hijos y me da una alegría de verlos luego de haberlos visto de chiquitos y ahora tremendos grandazos.

Qué rico Atenas.

Entonces nos juntábamos con la familia y bueno hacíamos parrilla comíamos la pasábamos bien. Con Dario Muchotrigo nos juntábamos cuando Percy jugaba con Paok, que clasificaba mucho a Champions League, pero el hombre cuando jugaba y enfrentaba a Zidane.Percy era rapidísimo, lo dejaba tirado a Zidane y decíamos “ahora que llegue, lo llamamos a su casa y nos íbamos pues a su casa después del partido, pero el zambo es increíble”.

En su mejor momento.

Percy tenía un físico impresionante. Cuto, pero estábamos bacán, la pasábamos chévere, yo me iba a echar a dormir a mi casa para jatear, me iba a dormir, pero el señor se cambiaba y se ponía su buzo para ir a entrenar. Oe’, a dónde vas, le decíamos. “Me voy a entrenar”. “Oe, tú estás loco, no negro tú estás loco, es domingo, tú estás loco”, le decía.

Una anécdota para cerrar la entrevista.

Algo que me sorprendió mucho es lo inteligente que es Sergio Markarián. Cuando llegó a Grecia me dijo que se ponía como límite tres meses para aprender el griego. Efectivamente, pasaron tres meses y don Sergio ya daba la charla técnica en griego. Impresionante. Mis respetos.