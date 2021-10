¡Mi gente! ¡Ustedes! Acabé esta entrevista de ‘La fe de Cuto’ extasiado, feliz. Es una muestra de que la vida es sabia y ayuda a los que buscan sus sueños. Y si se le atraviesan problemas, porque la vida es así, buscan salir adelante. No exagero. Esa es la vida de Juan Carlos Orderique, el que le cambió el rostro a las previas en la TV peruana. Al César, lo que es del César. El que diga lo contrario es un soberbio.

Orderique me lo recordó en esta entrevista de ‘La fe de Cuto’. Fue él quien que me buscó la declaración precisa y vaya que la consiguió. Fue a su cámara a la que grité mis frases de antología: el “¡Tengo hambre!”, el “¡Ah, sobeeeerbios!”, “¡La fe, la fe es lo más lindo de la vida!” y mi grito de guerra: “¡Voy a comer carapulcra con sopa seca!”. Ya no sigo, me va a pedir regalías, jajaja. Y cosas de la vida, hoy pertenecemos a la misma casa.

Es que nuestro amigo Orderique estrenará programa en Trome.pe. ‘La fe de Cuto’ es el primer programa de esta familia, ahora le seguirá ‘La caravana Trome con Orderique’. Y esta ¡SÍ VA A SALIR!

Comencemos la entrevista. Y no se olviden: los lunes publico partes de mis memorias. Pero lo mas importante: no se olvides de que la fe es lo más lindo de la vida.

JUAN CARLOS ORDERIQUE EN ‘LA FE DE CUTO’, PROGRAMA COMPLETO:

Mi hermanito Orderique, tú no eres nuevo... ¿cuéntanos tus inicios en la televisión?

¡Cutito! Fue cuando tenía 9 años en el programa de Yola Polastri, participé en una secuencia de nuevos valores, como yo tenía un parecido con Luis Miguel, jajaja. No se rían, lo imité y lo logré. Fue la manera más rápida de llegar a la televisión. Me ligó y me aceptaron.

Lo lograste.

Sí, pero mi objetivo no era contar chistes sino ser reportero del Americanito que era un noticiero infantil. Estuve como 12 años en eso. Hasta que Yola me dijo que ya estaba más viejo. Luego me dio otra responsabilidad para dirigir el programa. Recuerdo que ella me pedía que sonría, aunque ahora ya me pasé de sonrisas, jajaja.

Juan Carlos Orderique dio la primicia a 'Cuto' Guadalupe: estrenará programa en Trome.pe. Una entrevista entrañable.

Luego, ¿a dónde te vas?

El programa de Yola cerró y me voy a un canal de cable. También trabajé con Javier Meneses en Deporte de Primera. Me acuerdo Javier le pedía a los camarógrafos que solo salgan sus manos porque estaba muy chancao. Ahora te lo digo, Javier, jajaja. La semana pasada hablé con Javier y le hice recordar la anécdota que no me dejaba salir en pantalla. Él me dice que salían chicas bonitas y yo fortachón... claro, no va a salir el duende, jajaja. También le tengo que agradecer mucho a la señora Marisol Tobalina que me dio la oportunidad.

¿En qué canal fue eso?

Cuando pasé por el canal 33 UHF, era un canal que pasaba el programa Cueros que era para adultos. Jajaja. La gente recuerda ese programa, nada más, ahí solo me veían mi mamá y mi papá, salía en una secuencia. Jajaja.

LAS PREVIAS DE ORDERIQUE, UNA CAMINO LARGO

¿En qué momento empiezas a meterte más en el fútbol?

La pelotita es mágica, eso es verdad. Los años pasaban y yo nada. No era bueno para jugarlo, ni para comentar ni analizar el fútbol, ni para relatarlo, pero me defendía con mis preguntitas. Le tenía que dar vuelta al tema ya que mis viejos me querían sacar de la casa. Jajaja. Las tarjetas, no había cómo pagarlas, llegaban cartas de cobranza, el tema fue tan fuerte que me vi obligado a cambiar de teléfono en la casa. La cosa estaba muy complicada. Ya estaba bien grande.

El año que se realizó la Copa América 2004 en Perú fue muy especial para ti.

Un día Erick Osores me dice “queremos que hagas la Copa América, hay un terno para ti, para regalarte”. ¡Jajaja! “Hermanito, ¿no hay algo más?”. Jajaja. A Erick Osores le agradezco, puso el punche para que me contraten. Erick es el Ferrando, tuvo el ojo para las previas. En ese tiempo yo no era contratado.

¿Cómo era eso?

Yo cubrí la Copas América 2004 que se hizo en Perú. Luego solo tenía chamba cada vez que uno de los titulares del programa de deportes en América se iba de vacaciones. Cada vez que Vladimir Vicentelo, Jorge Solari o Gabriel Castro se iban de vacaciones me llamaban para cubrir su puesto y ya me ganaba un billetito. Así estuve en la banca de suplentes esperando por varios años. Jajaja. Hasta que un día se abrió una plaza cuando Gabriel Castro pasa al programa Domingo Al día.

¿Cuándo nace el hombre de las previas?

Comenzamos a trabajar las previas de a poquitos. Nunca me imaginé que iba a tener tanto éxito, fue un boom. Recién en el año 2010 me contratan. Me acuerdo que tú me ayudabas, cuando estabas en León de Huánuco, te pedía “‘Cutito’ por favor dime esa frase: ‘¡Tengo hambreee!’”. Igual fue con Claudio Pizarro, que me contó el chiste: “¿Qué le dice un cowboy a su hija? ¿Qué le dice? Hiiiija. Tú y Claudio Pizarro han sido mis padrinos, me dieron la patadita de la buena suerte. Estoy eternamente agradecido. El chiste, el apanado, me siento extasiado, no va a salir el saludo, son cosas que pegaron y la gente se identificó.

Luego ya explota el personaje.

Era una locura, las previas duraba 20 minutos y el compacto del partido 5 minutos. Jajaja. La previa más larga duró entre 40 o 45 minutos fue para un partido entre Perú vs. Chile por las Eliminatorias.

Luego viene el programa propio.

La previa se hizo programa, luego otro, “Sí va a salir”, pero lamentablemente con la pandemia se quedó paralizado. Gracias a Dios, Trome me va a permitir esa posibilidad de reencontrarme con la gente. Lo que más disfruto es estar en contacto con la gente esa es la esencia del personaje.

¡NO VA A SALIR!

¿Los lentes no te los sacas para nada?

La gente, sin los lentes, no saca quién soy, no me identifica. Los lentes son parte del personaje. Para mí los lentes son como una pequeña máscara. Con el respeto de los Pataclaun, pero los lentes es algo parecido para mí, me transformo.

¿Cómo nace la idea de “este saludo no va a salir”?

Son los códigos que la gente aceptó y hasta ahora me piden saludos y que diga esa frase. También me piden que siempre tenga los lentes puestos. Es impresionante, me encuentro en un lugar con una señora y me pide una foto, pero me pide que me ponga los lentes. Jajaja.

Tú eres todo un personaje, ¿cuántos shows has hecho máximo en un día?

En el mejor momento he llegado a tener 5 o 6 shows en un día en fechas como el 1 de mayo o en Navidad. Tenía que cuadrar todo. Con los eventos pude pagar mis deudas y comprar mis cositas porque ya estaba con un roche, ya estaba tío. Gracias a Dios, ahora ya se están reactivando los eventos poco a poco.

¿Qué tal alumno fuiste en el colegio?

Era bien estudioso, era brigadier general en mi colegio, pero en Cuarto y Quinto de Secundaria bajé la guardia. Jajaja. Pero siempre he sido responsable.

¿Eres casado, tienes novia?

El problema es que la distancia hace que la relación sea complicada... él es camionero.

¡Jajajajaja!

Jajaja. Bromas aparte, ahora estoy solo, he tenido relaciones de tres o cuatro años, pero creo que el problema soy yo. Jajaja. Quiero tener mi familia, tener mis hijos, mi esposa, por ahora estoy practicando y practicando mucho. Ya llegará el momento.

JUAN CARLOS ORDERIQUE, EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL

¿Cuál fue el momento más duro que te tocó vivir?

Te voy a confesar algo, la muerte de mi hermano Ricardo Eduardo y de mi cuñada Rita es algo que no he superado hasta ahora. A mi mamá la pierdo en el año 2016, falleció a los 87, pero ya había cumplido un ciclo de la vida, estaba malita y lo pude asimilar. Pero lo de mi hermano... se va de 50 años, era mi manager, esa es mi crucecita que llevo. Fue muy duro por todas las circunstancias, ya que sucedió un 24 de diciembre de 2018, levantarte a las 6:30 de la mañana, en Navidad, con esa noticia fue muy duro para toda la familia. Normalmente no me gusta hablar del tema, quiero proyectar una imagen de una persona positiva que se ríe y que la gente disfrute. Conociéndote, y con la confianza que te tengo, te lo comento.

¿La popularidad, la fama te mareó? ¿Cómo hiciste para manejar esa situación?

Mi viejo es quien más me ubicaba, siempre me pedía que siga produciendo cosas. No es que me haya desubicado, para mí esto era un sueño de niño. No podía desperdiciar mi tiempo, ni en poses, lo que tenía que hacer es acercarme mucho más la gente. A mi chamba iba a tres horas antes a grabar y una hora le dedicaba a las fotos y mis camarógrafos se molestaban. Pero me tomaba todas las fotos que la gente me pedía.

¿Cómo es Juan Carlos Orderique cuando se apagan las cámaras?

Siento que soy el mismo, pero quizás tenga con 50 céntimos menos de revoluciones, paro con mi viejo José Orderique. Él es mi principal fan. Trato de pasarla con la familia.

¿Qué cosas más curiosas o anécdotas te han pasado a lo largo de tu carrera?

Me han querido robar los lentes, yo he estado a punto de llorar, fue terrible, los lentes son parte del personaje, y le pedí al ‘amigo’ que no se los lleve y le dije que le podía ayudar a conseguir otros igualitos, pero después, ya que en ese momento estaba grabando. Fue terrible. También me han robado la billetera, me gustó porque fue suavecito, no fue tan tosco. Jajaja.

Luis 'Cuto' Guadalupe y Juan Carlos Orderique, bailando luego de la entrevista en 'La fe de Cuto'.

¿Otra cosa curiosa que hayas vivido?

Otra anécdota que fue muy buena es que un día Renzo Sheput me buscó para contratarme para hacer la previa en su matrimonio. Fue sensacional. Yo acepté en hacer el show, fue un mate de risa, fue un show con toda la gente de Cristal contando chistes, apanados, y todo. Pero no le cobré nada.

Cuéntame, ¿en el año 2011, en la final cuando salgo campeón con Juan Aurich y digo las populares frases: La fe es lo más lindo de la vida, soberbios, ¿tú estabas como reportero? Esa frase me ha cambiado la vida.

Así es. Como yo había seguido esa semana el tema y buscaba una frase, soy el que te hinca para que me digas la frase. “¿Qué le dirías, Cuto, a ellos?”, te pregunté, dándote un poquito para que soltaras la frase o algo para tener nosotros material. Con eso iba a donde mi productora llevando esa frase, es el titular, es todo.

Ahora hablemos del año 2016, nos vimos en Miami en el programa de Mathi Nait me hiciste la foto del negro del WhatshApp.

Fue sensacional. En ese tiempo estaba muy de moda el Negro del WhatshApp, entonces lo veo a Cuto y le pongo la toalla verde, tu gorrito y era él, igualito al Negro del WhatshApp. Jajaja. La pasamos muy bien antes, durante y sobre todo después del programa en las celebraciones. Jajaja.

Al inicio no la paraba. Jajaja.

En verdad eras el Negro del WhatsApp. Por mi madrecita. Jajaja.

Les cuento una anécdota. Yo tuve una relación con Rosa Elvira Cartagena y en el aeropuerto me doy cuenta que la producción estaba cocinando algo con ella, me dicen ‘Cuto’ conoces a tal, y yo en una les puse el pare: “Por si acaso ni se los ocurra”. Y le puse una cara, con cuidado. Lo que sucede es que ’Puchungo’ Yáñez es amigo de Rosa Elvira y por ese lado querían sorprenderme. Así fue como llegamos a Miami.

Juan Carlos, bienvenido a la casa Trome, a esta familia... ¿cómo será tu programa con Trome?

La esencia del programa son las previas, vamos a ir a los mercados a interactuar con ellos, a realizar concursos espontáneos, juegos, premios, chistes, vamos a celebrar el día de todo, de la papa, del camote, del pollo a la brasa, vamos a regalar dinero en efectivo, electrodomésticos, divertirnos, siempre con el estilo del personaje.

¿Qué significa Trome para ti?

Es éxito total. Estoy feliz de ser parte de la familia Trome, es la marca más vendida, es una marca muy fuerte. La gente está muy identificada con el diario, una gran familia. Estamos seguros y convencidos que le vamos meter toda la buena vibra, un montón de chamba para que el programa sea un éxito para que la gente pueda disfrutar, pasarla muy bien y ganarse alguito.

