La amistad pudo más que el rencor y la distancia. Juan Manuel Vargas y Luis Guadalupe han limado sus asperezas, han retomado una larga amistad, pero además han pactado una de las entrevistas más esperadas del año en ‘La Fe de Cuto’.

“Hola mi gente hermosa del programa ‘La Fe de Cuto’, Hoy soy el hombre más feliz del mundo. Este corazón que tengo no puede ser malo y lo he convencido, gracias a la fe. Hemos conversado y ya tenemos día y ahora pactada para la entrevista en ‘La Fe de Cuto’, para ustedes que les gusta el ‘aguadito’”, comento exfutbolista.

“Aquí estoy con mi hermano del alma, mi compadre espiritual Juan Manuel Vargas, más conocido como el ‘Loco’. Quiero darle gracias a la gente que ha colaborado con este encuentro, uno de ellos es mi hermano la ‘Foca’ Farfán, el original”, añadió con alegría ‘Cuto’.

Juan Vargas se reencontró con Cuto Guadalupe y pactaron entrevista (Foto: Fritz Sport)

Cuto Guadalupe a ‘Loco’ Vargas: “Espero cuentes todo lo que me hacías”

El ahora famoso conductor del programa de Trome.pe explicó los pormenores de su próxima entrevista. “Ya tenemos todo pactado, va a ser una locura. Espero que cuentes todo lo que me hacías”, dijo mirando a su ‘compadre’ a los ojos.

“Vamos a hablar un poco de todo. He estado viendo tus entrevistas, te has ido un poco de lengua, pero ahora sabrán la verdad de cómo han sido las cosas”, respondió el ‘Loco’ Vargas .

“Espero que cuentes cuando te pusiste celoso cuando tuve novia y no dejabas que se sentara adelante, porque no querías moverte de ese lugar”, lo picó ‘Cuto’ y el ‘Loco’ no se quedó callado: “No digo la razón, porque habrán varios soldados caídos ja, ja, ja”, contestó.

