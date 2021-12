LA SEGUNDA PARTE MÁS REVELADORA. Luis ‘Cuto’ Guadalupe llega con la segunda entrega de su entrevista con Juan Manuel Vargas Risco para Trome.pe. En la conversación íntima, el popular ‘Loco’ reveló detalles de su relación de 19 años con su esposa Blanca Rodríguez y los confictos que vivieron a través de los años.

Juan Manuel Vargas se confiesa en 'La Fe de Cuto' para Trome.pe

EL LOCO Y BLANQUITA

¿Loco desde los cuántos años te conoces con mi amiga blanquita?

Ya tenemos 19 años que nos conocemos.

¿Cómo se conocieron?

En la playa, me gusta mucho la playa, la conocí en sombrilla, ahí la conocí y empezamos a salir entre amigos, ella tenía una amiga, mi amigo salía con la amiga y así pues, un día nos fuimos al cine, pero no había nada, hasta que un día nos chotearon, pero ella preguntó por mí. Un día nos encontramos en una fiesta y ahí hablando quedamos en salir, pero no soltaba nada, yo decía ella tiene 24 años, va a soltar algo, pero ni un beso soltaba.

Así.

Hasta que un día le di un pico, para qué le di un pico, me metió una jalada de pelo.

Te hizo sufrir.

Un día ella me va a recoger en el carro de su vieja, ya había pasado un mes que veníamos saliendo, pero no teníamos nada, ni besito había, nada, íbamos al cine, pues tuve que hacer la del chibolo, oye, yo mirando a la ventana del carro, oye y qué te parece sí, yo tenía 18 años, qué te parece si somos enamorados, la huevona me miró y se rio, dije me va a chotear, se rio y me dijo ya pues hay que estar, ya y ahí fue nuestro primer beso y desde ahí empezó la aventura.

Tu ganaste por floro porque tú en ese tiempo eras michi michi. ¿Cómo la conquistaste?

Para ir a verla me ponía pantalón mojado de mi tío y me iba hasta donde ella estudiaba en la San Martín de la avenida Brasil, me iba caminando hasta allá, mientras que se secaba el pantalón porque no iba a llegar con todo el pantalón mojado. Jajajaja.

¿Y cómo hacías para comprar, para invitarla a un restaurante?

No tenía para eso. En ese momento estaba el cine Las Américas que estaba al costado de la Universidad, pagaba cinco magos de cine, yo me guardaba 20 soles. Una vez la voy a recoger y me dice de dónde te vienes, le dije de estudiar, oe abrió mi cuaderno no tenía nada y era mentira.

No había dinero.

Mi tía tenía un novio, pepito, cuando veía que se despedía, me daba la vuelta, para esperarlo y le pedía propina, le decía que voy a ir a ver a la novia y no tengo ni para el ají le digo ya me regalaba 50 mangazos.

¿Para cuántos días te duraban 50 soles?

Para tres días. Una vez nos fuimos caminando de mi jato (Magdalena) hasta La Victoria, me dice vamos conversando, yo tenía solo 1.50 y me dije cómo hago para regresar de La Victoria hasta mi casa. La dejé en su casa y me dice cómo te vas a regresar, tengo acá para mi taxi, le di un besito la acompañé hasta la puerta de su casa, no quería que me vea, ella tiene una ventana por fuera, hago la finta que paro el taxi y miraba y esta huevona estaba viendo y paro el taxi y le digo amigo te doy un sol hasta 28 de julio, pero sácame de acá, de ahí me metí un latón hasta la Brasil, luego tuve que chapar una combi por 50 céntimos. Poco a poco tenía que recursearme, ya mi abuela me daba, un tío nos cobraba 5 mangos de Magdalena hasta La Victoria y de La Victoria hasta mi casa, de ahí te pago le decía a mi tío, como 100 carreras le debía, pero si, empezamos de abajo los dos.

EL PERDÓN DEL LOCO

Juan Manuel Vargas hace 'mea culpa' de sus errores con Blanca Rodríguez

¿Cómo hiciste para mantener la unión familiar?

Creo que aceptando (el error) y pidiendo disculpas.

¿Disculpas o perdón?

Pedí perdón y ganándome la confianza en el día a día, eso se trabaja y bueno y si hay amor todo se puede.

¿Te noto que hablas bien, pero después te transformas que tienes en tu cabeza?

Es que se me salta un pequeño saltamonte.

Te haces una autocrítica, un mea culpa.

Creo que todos tenemos eso, de haber tomado decisiones equivocadas, pero no es que me arrepienta, sino es que son malas decisiones que uno toma que a veces nos damos cuenta y estamos ahí ya pues, creo que me hubiera gustado no hacerlas y haber tratado de ser más maduro en algunas cosas. Lo que pasa es que yo he sido un cable pelado tanto en lo familiar como en lo deportivo, ahora ya he trabajado con eso, me hubiera gustado ser más sumiso, más tranquilo, más pausado a la hora de responder, a la hora de actuar y no haber cometido excesos porque todo exceso es malo. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Yo creo que un poco en mi vida general me ha pasado todo eso. Uno ya tiene 38 años y creo que uno se enfoca en otras cosas. Todos los días vamos a cometer errores, pero saber y tratar de contar hasta 10 para no cometerlos porque de repente ahorita me paro o digo algo por decir y digo porque dije eso, pero bueno las cosas son así, esa es mi mea culpa. Creo que de haber bajado un poco las revoluciones en el momento que ha sido parte de la vida.

Nosotros siempre queremos expresar lo que realmente somos, como seres humanos nos equivocamos, reconocemos, pero la vida continúa y lo que te da ese respaldo, esa tranquilidad es la familia.

Los errores de los padres son los que pagan ellos, mis hijos ya están grandes, y están hermosos la mayor tiene 13 años ya se dan cuenta ven todo ya me controla dónde vas a veces vienen mis amigos a jugar villas, vienen a mi casa, ellas me dicen porque traes a tus amigos ya no es solo mi mujer sino también mis hijas y son tres contra uno.

LA CAMISETA DE RONALDINHO

¿Quiénes han sido los jugadores más bravos que has enfrentado?

He tenido el privilegio de enfrentar en la mejor época del fútbol italiano, la mejor época de las eliminatorias a jugadores de calidad ya con cambiar camisetas con uno que te voy a nombrar ya imagínate el resto, Paolo Maldini.

Yo soy su hincha de Maldini.

Tengo la camiseta, ahí justo acabo de mandar a encuadrar. He enfrentado muchos jugadores. La verdad que créeme que los veía y era un privilegio.

¿A qué jugadores enfrentaste?

Marcar a Cafú por mi lado, a Zanetti. Y los delanteros como Zlatan Ibrahimovic a Ronaldo que estaba en su época, el fútbol me ha dado muchas alegrías.

Y cuéntame una anécdota con ellos.

Ronaldinho. Estábamos En el estadio San Siro, conoces o no has jugado ahí, estábamos en el camerino y yo dije estos no te van a reconocer y todos los sudacas se conocen, en eso escucho oe peruano, Vargas, volteo y es Ronaldihno, cómo estás, qué tal Ronaldinho sentí una vaina acá en el estómago y al terminar el partido me dio su camiseta, la verdad que yo digo son campeones del mundo y tienen esa humildad.

¿Cuántas camisetas tienes guardadas?

Tengo dos maletas de las normales de las que me han cambiado. Yo sigo guardado las que me han pedido a mí y las que yo he pedido están separadas o sea yo le pedí camisetas a Beckham, Maldini, Ronaldhino, Kaká, Cafú, Buffon, de él tengo dos.

Cómo ves tu futuro en el 2022, cómo te ves

Mira yo siempre he dicho esto vaina, el pasado ya pasó, el futuro debe llegar, el presente hay que vivirlo, y yo no sé qué pasará después, pero solamente, espero y pido siempre el señor salud para mi familia para mi gente y que nos vaya bien a todos, eso es lo que yo espero de este 2022, y después lo que tenga que venir y afrontarlo de la mejor manera, eso es lo único.

El popular ‘Loco’ Vargas lo contó todo en “La Fe de Cuto". ¿Habrá dicho toda la verdad?

