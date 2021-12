En la tercera parte de la divertida conversación entre Juan Manuel Vargas y Luis Guadalupe en ‘La Fe de Cuto’, el popular ‘Loco’ recordó imperdibles anécdotas de sus mejores años en el fútbol.

1. El empujón a Advíncula y la molestia de ‘Chemo’

En las Eliminatorias para Brasil 2014, la selección peruana debía sumar en dos partidos de visita seguidos. Se consiguió en La Paz, ya que una selección “de altura” logró empatar 1-1, y luego los titulares tenían la tarea de derrotar en Asunción a un Paraguay que no venía muy bien.

Vargas tuvo el infortunio de protagonizar una confusa jugada, que terminó en el gol paraguayo. El ‘Loco’ inexplicablemente empujó a Advíncula, provocando una desconcentración que concluyó en el 1-0 final para Paraguay.

“Fue con Paraguay, que lo empujo a Advíncula. Estaba marcando, me pisó y lo empujé. para qué lo empuje, el que vino por atrás hizo el gol. ‘Chemo’ me dijo: “No has querido jugar”, entramos en una discusión y yo le dije: “No te voy a decir nada”, y me metí”, relató Vargas.

Tal vez la locura de Vargas le ha cruzado los chicotes ya que el DT. en ese momento era Sergio Markarián, aunque también cabe la posibilidad que se lo haya dicho en privado después.

2. El tiro libre de Maldonando

En sus primeros años en la ‘U’, Vargas ya se destacaba por su buena pegada, sin embargo, tenía que esperar su turno en los tiros libres ya que Paolo Maldonado era el dueño de las pelotas paradas. En una ocasión, el ‘Loco’ quiso patear un tiro libre y recibió una respuesta “con todas las cremas” por parte del ‘Chato’.

“Es que yo le digo: “Déjame patear, ¿Qué te crees?”, él me contesta: “Chúpam...”. Patea y es gol, y ya después le metí el dedo al...”, contó.

3. La depilada de Galliquio

Al ser consultado si tenía un compañero que tenía una costumbre rara en las concentraciones, el ‘Loco’ no dudó en nombrar a su amigo John Galliquio. Según Vargas, al defensa le gustaba depilarse, no precisamente en zonas visibles fácilmente.

“Se levantaba a las 6 de la mañana y yo lo veía en cuclillas, afeitándose el ‘ortencio’. Le gustaba andar bien depiladito, con sus cremas. “Yo le decía ¿Y en la cara?”, aseguró.

Juan Vargas cuenta imperdibles anécdotas con Maldonado y Galliquio (Video: Trome)

