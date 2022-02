¡La fe de Cuto ya está aquí! Luis ‘Cuto’ Guadalupe, para ustedes. Mi gente, en mis entrevistas busco el qué, cómo, cuándo y por qué de la vida de mis invitados. Y que sean ellos mismos quienes se sinceren y cuenten la verdad de su historia sin intermediarios. Ellos confían en mí y se da una conversación entre amigos. Con Marko Ciurlizza no fue la excepción.

Marko Ciurlizza, mi gente, era bien cargoso, recontra espeso. No se dejen engañar por su vocecita y su cara de ‘yo no fui, fe teté'. Él y Paolo Maldonado eran el Batman y Robin de la joda, de la chacota. Estoy seguro de que juntos sacan de quicio hasta al Dalai Lama.

Dejó Universitario de Deportes y se fue a Alianza Lima. Fue un golpe duro en el grupo humano de la ‘U’, hay que admitirlo.

Marko Gustavo Ciurlizza Rodríguez (22 de febrero de 1978, 44 años) tiene mucho que contar. Aunque muchos creen que su apellido es italiano, no, es croata. Y un día Marko se fue a Croacia a buscar sus raíces. Esta y muchas más historias, el lado humano del ‘Tigre’ Ciurlizza, aquí, en el programa de ustedes y para ustedes, ‘La fe de Cuto’. Tres, dos, uno, empezamos con ‘harto aguadito’.

PREGUNTA: Marko, ¿tú eres descendiente de familia croata?

RESPUESTA: Sí, mi abuelo es croata y mi abuela es hija de croatas. Tuve la oportunidad de estar hace poco, por el matrimonio de mi cuñado, y aproveché en conocer Dubronvik, lugar de donde es mi abuelo. Tuve también la suerte de conocer a la familia, los hermanos de mi abuelo ya fallecieron, pero tienen hijos, nietos allá, que nunca vinieron al Perú.

¿Y cómo fue ese encuentro?

Fui a conocer la casa donde vivió mi abuelo y llegué, fuimos preguntando por la familia Ciurlizza, y me sacaron fotos de mi abuelo, tenían fotos de esa edad, pero ellos nunca vinieron a Perú, no teníamos contacto. Ahora ya tenemos algún contacto, son mis tías abuelas. Fue una bonita experiencia, bien chévere.

En esa época escuchabas al delantero croata Suker.

Sí, claro, aparte era un delanterazo. Ese era diferente, era letal. Por Davor Suker, yo casi le pongo a mi hijo ese nombre, Davor.

¿Y qué pasó?

Mi esposa no quiso, ya le tuve que poner Marko y Jerko.

¿De qué barrio eres tú?

Soy de ‘La Vicky’.

Por eso es que tienes esa chispa con tu cara de imbécil, eres rápido.

Qué agresivo. Jajaja. Soy La Victoria, viví hasta los 20 años en ese barrio y de ahí me tuve que mudar.

¿Cómo era en esa época La Victoria?

Esa zona, cuando yo era niño, era más tranquila De ahí, como eran casas antiguas, se llenaron de prostíbulos, choros... felizmente comencé a ganar platita, lo primero que hice fue juntar para comprar un terreno en La Molina.

¿Cuándo pasabas por ahí, qué te decían?

Me piropeaba las chicas, pues. Jajaja.

MARKO CIURLIZZA Y CHACALÓN, LA BANDA SONORA DE SU INFANCIA

Digamos que se volvió una zona picante.

Ya jugaba y ganaba mi plata. Mi proyección era comprar una casa y sacar a mi familia de esa zona, es lo que hice con mis 20 años, pude comprar un terreno.

¿Has vuelto por esos lares?

Claro, igual a veces bajo al barrio.

Vas de todas maneras.

Sí, ahí, por Polvos Azules, yo me arrullaba, dormía, escuchando a Chacalón porque se presentaba en la carpa Grau y eso estaba al ladito de mi casa. Chacalón tocaba ahí sus temas como Muchacho provinciano y muchos temas más.

Marko Ciurlizza, ¿qué fue de su vida? Él lo cuenta en 'La fe de Cuto'.

Con razón es tú estilo así.

Sí, me gusta.

Como Harry Potter (Christian Cueva), como Cueva que le encanta escuchar ese ritmo.

Me gusta, no es que la escuche siempre, pero sí me gusta, no tengo problemas en escucharlo.

Porque es una música con mucho sentimiento de barrio.

De barrio, de pueblo. Salía por ahí caminando y a veces me iba a entrenar porque me tenía que ir un lunes tempranito, me iba a tomar mi carro en Grau para irme hasta el ‘Lolo’ y veía a la gente que seguía,. Ocho, nueve de la mañana y seguían ahí. “Asu mare”, decía, bravos.

Y Paolo Maldonado te vacilaba.

A Paolo le olía su vaina de lo que se metía y me echaba la culpa a mí.

Cuando veas esto, Paolo (Maldonado), por si acaso, no me metas a mí.

Paolo era bien sano, que no le hagan doping nomás. Jajaja.

MARKO CIURLIZZA, DEL REGATAS LIMA A UNIVERSITARIO DE DEPORTES

El único que rezaba para que no haya doping. Jajaja. Y cambiando de tema, ¿en qué año llegaste a la ‘U’?

Llegué a la ‘U’ en el 93, más o menos, con 14,1 5 años. Jugaba en menores en Regatas Lima y me llevan a la ‘U’ don Jaime León.

¡Mi tío Jaime León!

A mí me quería mucho don Jaime porque yo jugaba con su hijo en el Regatas. Pero yo no quería, pues, yo quería ir a Alianza Lima, pero mi tío Jaime León me convenció.

¿Quién te promueve al primer equipo?

Sergio Markarián. Bueno, lo tuve poco tiempo como entrenador porque el a mí me sube en enero del 96 y él se va en abril.

Ese año llegaste junto con el ‘Diablo’ Carazas.

Con el ‘Diablo’, él llega de una liga. El diablo llega con 21, 22 años.

Cuéntanos una anécdota...

Un día estábamos en la cancha auxiliar del estadio Monumental. Gustavito Grondona, el pelado era espectacular, un tipazo, me da roche contarlo.

Es un amor de gente.

También fastidiaba, pero no se molestaba. Un día estaba estirando y con el sol en el entrenamiento le brillaba la pelada. En eso, Paolo Maldonado me dice “te invito un ceviche si te tiras un gas en la pelada”. Él estaba estirando estaba agachado. La pensé y, solapa, me acerco y ¡trac!... ¡Para qué hice eso. Me comenzó a corretear él y todo el plantel, eran como 10 detrás de mí por toda la cancha auxiliar.

Y ahí no había escapatoria.

Todo es cerrado. Me cerraron la puerta por donde salen, tenía que seguir corriendo hasta que me chaparon, todos estábamos cansados y me comenzaron a quitar toda la ropa y me calatearon. O sea no me sacaron todo porque Dios es grande, tuve que comenzar a meter patada y puñete porque ya faltaba el calzoncillo, nada más.

Pero el calzoncillo te lo rompieron, te agarrabas el muñeco, estabas con todos los muñecos al aire. Jajaja.

También me metieron golpe. Ya de ahí me acerque, le pedí disculpas, porque fue una broma. O sea, en ese momento de chiquillo no te das cuenta de la broma.

Ese tiempo el ‘Puma’ lo fastidiaba bastante a ‘Cheta’ Domínguez.

Era inolvidable.

Se peinaba media hora. Y el ‘Puma’ se acercaba y le decía “Qué lindo, ‘Cris’, aué hermoso eres, canta una canción, qué hermoso eres, ‘Cris,’ hazme el amor”. ¡Qué tiempos aquellos! Cuéntame una anécdota de la ‘Tribu’.

Estaban en África, hacía un calor en la habitación y encima el petardo, más el olor a pollo a la brasa. ‘Pachito’ Guzmán me paraba pidiendo comida, como estaba flaco, paraba pidiendo comida de la calle, chifa, pedían todo.

Tú querías entrar y ser parte de La Tribu.

La verdad es que yo los fastidiaba, les tocaba la puerta para que ustedes tengan miedo o piensen que era el entrenador el que iba a inspeccionar esa habitación.

MARKO CIURLIZZA, DE UNIVERSITARIO A ALIANZA LIMA

Luego te vas a Alianza Lima. Lo tenías bien guardadito.

Jugué solamente 6 meses, de ahí me voy otros 6 meses a Brasil, pero ya después, el 2002, vuelvo a Alianza Lima. Pero esos 6 meses me bastó para salir el mejor jugador del 2001 habiendo jugado solo el Apertura y ya de ahí comienza un camino en Alianza y sin querer queriendo estuve 10 años.

¡Diez años!

Del 2001 hasta el 2010.

En la época que estaban los grandes referentes.

Tuve la suerte de compartir con grandes jugadores, grandes personas y lograr títulos, lo que al final la gente te recuerda son por los títulos.

Estuviste en la selección en la era de Paulo Autuori.

Con Autuori estuvimos cerca del repechaje que es a lo que realmente apunta Perú. No sé qué hubiese pasado, no digo que hubiésemos clasificado, pero con Paulo también estuvimos cerca del repechaje.

Luego todo se vino abajo.

Buen,o después del empate ante Ecuador y la famosa jugada de Andrés (Mendoza), lo paro haciendo leña.

Él impuso una moda. Era el más fachero de la selección peruana en su momento. Y venía siempre con unos audífonos, esos grandotes que eran de una marca bien cara, el ‘Cóndor’ revolucionó todo.

Respeta a mis invitados…

No, mentira, el `Cóndor` sabe que lo quiero mucho. Jajaja.