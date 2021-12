‘La Fe De Cuto’, el programa revelación del 2021, promete cerrar el año con un invitado estelar. El excapitán de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, complace el clamor popular y aceptó soltar todo el aguadito que viene acumulando en todos su años de carrera dentro y fuera de las canchas.

“Vamos a contar un montón de anécdotas, una de ellas fue mi primera concentración. Imagínense, yo de 18 años con el capitán, Roberto Martínez, ahí veía cuando lo masajeaban, estaba en su mejor momento, yo de reojo nomas lo miraba”, reveló Luis Guadalupe junto al popular ‘Robert’.

Por su parte, Roberto Martínez prometió contarlo todo, hasta detalles íntimos que todos los hinchas de ‘La Fe de Cuto’ desean conocer. “Ustedes, dentro de ese aguadito van a querer saber si soy ‘chipi’. Lo voy a hacer decir la verdad al ‘Cuto’ si no lo ahorco”, señaló el exfutbolista.

Desde el inicio de ‘La Fe de Cuto’, Roberto Martínez fue uno de los personajes más pedidos, por su identificación con la ‘U’, las miles de anécdotas que tiene por contar y por el secreto de su éxito con el sexo opuesto, lo que lo ha llevado incluso a recibir saludos de sus seguidores todos los años en el ‘Día del Maestro’. Atentos a las próximas ediciones de ‘La Fe de Cuto’.

Roberto Martínez promete contarlo todo en 'La Fe de Cuto'. Video: Trome.

‘Loco’ Vargas en ‘La fe de Cuto’: confesiones inéditas y de qué se arrepiente

Juan Manuel Vargas Risco es un tipo querido, admirado, dio placer a todo un país con sus goles en la selección peruana. Estuvo 11 años en la alta competencia de Europa y aquí cuenta todo. Incluso las acciones y decisiones de las que se arrepiente.

Y no critiquen, escuchen, rían, disfruten. Porque es humano, estoy seguro que todos tenemos decisiones de las que nos hemos arrepentido. El que dice que no, miente y le gana la soberbia. No sean soberbios.