¡Mi gente! ¡Ustedes! Aquí, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ya recuperado y con el estreno de la temporada 2022 de ‘La fe de Cuto’. Y teníamos que empezar con goleadores. Y qué mejor que con Waldir Sáenz Pérez, goleador histórico del Club Alianza Lima.

Recuerdo que en los clásicos nos molíamos a patadas, pero acababa el partido, sea en Matute, el Nacional o el Monumental, y ya sabíamos dónde la íbamos a seguir. En mi rico Corongo. Waldir fue el futbolista del que todos hablaban en los noventas, el de los goles mágicos, el que resucitó la ‘quimba’ que siempre caracterizó a los de La Victoria. Sin temor a equivocarme fue el primero al que los ampays perseguían y él aquí cuenta su verdad.

Porque, mi gente, con Waldir también estaba en la obligación de mostrar a la persona, no al personaje. A que se muestre como es, no como la TV quería que sea. Y con harto ‘aguadito’, por supuesto, jajaja.

Y no me la puso fácil, esquivaba las preguntas como cuando esquivaba las defensas, encaraba al arco y gol. Nada, basta de fururú, comencemos con esta primera parte. Y ya saben: los lunes escribo mi columna de memorias en Trome.pe y todos los viernes, un estreno de ‘La fe de Cuto’, con harrrrto aguadito. TRES, DOS, UN, ACCIÓN:

Goleador, desde que mis tíos te pusieron el nombre de Waldir sabías que ibas a ser diferente, tu nombre cualquiera no lo tiene.

Mi papá me dice que el nombre Waldir me lo pone por el brasilero Waldir Pereira, Didí, ya que mi viejo seguía el fútbol brasileño.

Fuiste un elegido.

Lo mío era la pelota. ¿Sabes qué? Yo paraba todo el día con la pelota, mi regalo de Navidad era una pelota y un par de zapatillas. Con eso era feliz.

Tú sabías lo que querías.

Yo creo que fui un predestinado para jugar al fútbol.

Hiciste méritos, no todo era el nombre.

Jugaba en mi barrio, pero tenía a mi viejo que era ley, “a dónde vas”, “qué haces en el colegio”. Si estaba bien, ese fin de semana era mío. Si no, te quedabas en la casa y por la ventana nomás veía a mis amigos, si salía, había castigo.

Waldir Sáenz y 'Cuto' Guadalupe recordaron los momentos vividos, buenos y malos, como futbolistas..

Mi tío Ernesto era policía.

Mi papá era policía. Imagínate.

Claro pues.

Hasta ahora, si tengo que agachar la cabeza, lo hago. Mucha gente piensa que porque yo soy Waldir, no lo hago.

El respeto.

La gente vive muy equivocada, ellos piensan que yo tengo que pasar por encima de mi mamá o mi papá, no hay forma, no ves que el respeto viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, cuando viene el respeto de abajo hacia arriba ya no es hogar.

Y eso es el error que muchos padres han cometido con sus hijos, cuando han querido reaccionar ya es muy tarde, le dicen que yo soy el que pone la candela.

Yo también la ponía y casi me botan de mi casa. El respeto es el respeto.

¿De qué barrio eres?

Por el trabajo de mi papá he vivido en provincia, en Pisco, Lima, pero empecé en Palomino, después Pando, Pueblo Libre, Caja de Agua, Ventanilla, Cipreses, Cercado de Lima.

Por el trabajo de mi tío Ernesto.

Así es. Cuando tuve la suerte de mi primer contrato de menores con Alianza Lima compré la casa en Ventanilla.

¿Y luego?

Y como profesional, bueno, ya mis viejos compraron su casa en Cipreses, donde estoy viviendo nuevamente con mi mamá porque falleció mi papá y ya mi mamá estaba triste, la noté anímicamente un poco mal, así que decidimos llevarlas a mis hijas.

WALDIR SÁENZ Y ALIANZA LIMA: LOS INICIOS

¿Cómo fue tu primer día en Alianza Lima, en tus inicios?

El regalo soñado. Vivía en ese momento en el barrio Palomino, jugaba con ‘Ñol’ Solano, quien también juega en Alianza.

‘Ñol’ también ha hecho divisiones menores en Alianza...

Claro, Ñol es de Alianza, divisiones menores en Alianza. Jugaba ahí con Ñol y le decía, “oe’ quiero ir a Alianza”. “Pero anda pues”, me decía y me decía que había pruebas. Yo jugaba en el colegio de la Naval, iba a La Florida y me decían “Sobrino, ven al Cristal”. Y no decía que no, que quiero ir a Alianza, a La Victoria. La `U`, Zúñiga, Cantolao, todos esos equipos estaban detrás de mí, yo decía “quiero ir para La Victoria, soy hincha de Alianza Lima”.

Waldir Sáenz en 'La fe de Cuto'. El goleador histórico de Alianza Lima se muestra como nunca. Harto aguadito.

La tenías clarita.

Un día llegó a Matute, entré por la puerta de la tribuna de Occidente y pasa ‘Rafo’ Castillo. “¿Y usted qué hace acá?”, me dice. “Profe, vengo a probarme”, le respondo y me dice que vaya el fin de semana, y siguió de frente. Lo único que hice fue irme hasta la tribuna y mirar por primera vez el templo, los ojos se me llenaban de lágrimas.

¿Quiénes jugaban en ese tiempo?

En ese tiempo estaban los finados, pero fui un día que no había nadie y después, otro día, me meto así como todo chiquillo a ver el partido Alianza Lima vs. UTC en Matute que ganó Alianza con gol de Alfredo Tomassini y ese día vi a Luis Antonio Escobar, ese día vi a Bustamante, Reynoso a todos.

Impresionante.

Para jugar a la pelota, la verdad es que esa generación era extraordinaria y si no hubiera desaparecido esa generación tampoco estaríamos nosotros.

Verdad, cómo es el destino.

Creo que el destino ya estaba escrito, con una tragedia que nadie quería, pues lamentablemente, ellos terminan así. A raíz de eso Alianza Lima tuvo problemas económicos, no había jugadores, Alianza no estaba bien y en el 92 nos suben como a 6 u 8 jugadores.

Acá en el expediente me sale que Ñol te llevó a Alianza.

No, yo le pregunto. Le digo y Solano me decía “pero anda, hay pruebas”. Entonces yo fui ese día que te estoy contando que me encuentro con Rafo. Luego voy y paso las pruebas.

¿Y cómo hacías para ir a Matute?

Mi rico micro 2 horas antes. Y eso que te estoy contando de Caja de Agua, no te estoy contando de Ventanilla, la ruta era más larga, había la Enatru venía por todo el Callao y agarraba por la Colonial y terminaba en 2 de Mayo, ahí me bajaba y tomaba la 47 que llegaba hasta Abtao y Católica, esa era mi ruta.

Viviste en lugares bravos.

Yo he vivido en La Pascana en Pisco. Barrio picante, había balacera los sábados 6 de la mañana y 7 de la mañana.

WALDIR SÁENZ Y LOS CLÁSICOS ALIANZA LIMA-UNIVERSITARIO

¿Cómo eran los clásicos cuando jugábamos?

Te decía: “¿Qué hay hoy día?”. Respondías: “Hay una pollada donde los Alguedas”. Y quedábamos: “Ahí nos encontramos”. Nos metíamos patadas durante los 90 minutos y luego nos encontrábamos en ese punto.

Nos matábamos en el clásico y ya nos veíamos ahí con mi compadre Alejandro, el diablo mi negro Willy, que me puso Cuto, que en paz descanse.

Vivían en un barrio humilde, pero que eran una gente que lo poco que tenían para comer te lo daban, yo me he quedado a dormir en la casa de los Alguedas unos 2 o 3 días.

Tu primer gol con Alianza Lima.

Con Boys, son sentimientos encontrados hago mi primer gol con la camiseta de la cual soy hincha y hago gol al club del cual mi papá es hincha y yo soy simpatizante.

¿Qué recuerdos del título del 97?

Bueno nos sacamos una mochila muy pesada. Un mochilón, pero con cemento.

Cuéntalo, cómo fue eso

Nosotros perdimos el título del 93 ante la ‘U’ por falta de experiencia, eso nos pasó factura. Llegamos al 97 donde creo que lo bueno que hizo Alianza fue mantener dos o tres años el equipo base. Logramos campeonar, ya se iba a cumplir 18 años, ya íbamos a sacar DNI.

¿Cómo era el técnico Pinto?

Iba a las casa de los jugadores, a mi casa fue le abrí la puerta una, dos veces, a la tercera ya no abrí y le puse los perros afuera. La gente pensaba que yo juergueaba.

Es que la gente alucinaba, todavía piensa que tú eras Batman.

Entonces la gente pensaba que me gustaba la noche, que me gustaba el trago. Y o sea, a mí me gusta estar en la calle con mis patas. He sido callejero, que es muy distinto a que te guste la noche. O sea, la noche le gusta a Romario, él mismo lo ha dicho, que le gusta la noche, le gusta la discoteca, ¿me entiendes? Yo soy andariego, callejero, he parado en Corongo o en Chacarita.

Entiendo.

Pinto iba a las casas de Waldir, de ‘Balán’ Gonzales y de Puchungo, él iba y tocaba la puerta. “Profe, duermo temprano”, le decía. Un día fue y no le abrí la puerta.

Asu. Y al día siguiente que te decía.

Llamaba al capitán a Basombrío para quejarse.

Waldir Sáenz juró, mano en alto, decir toda la verdad en 'La fe de Cuto'.

Mi hermano, tienes 178 goles, hasta ahora nadie se ha acercado.

Nadie, si ahora a todos los venden con 10 goles.

Waldir, después de todo lo que le has dado a Alianza Lima no te veo en el club de tus amores, ¿qué pasa?

Se olvidan de todo. De mí pueden hablar lo que quieran, pero de esa vitrina no me baja nadie. En toda La Victoria no había un mural mío, ahora una cevichería ha hecho un mural.

Mi hermano, ¿tú eres consciente de que eres una leyenda? Lo que tú has hecho en el club de tus amores es algo que va a ser bien difícil superarlo.

Como dice el Gran Combo, lo que me vayan a dar que me lo den en vida.

Cuéntame una anécdota en Alianza Lima.

Conocer a mis ídolos de un día a otro, ver a Cueto. Impresionante. ¡A Teófilo Cubillas!

Tú llegaste a jugar con ellos.

Un partido amistoso frente a Colo Colo. Veníamos de jugar en Chincha. Y teníamos vacaciones, creo 15 días tenía vacaciones. Nos dicen que iba a haber ese amistoso y nos preguntaron quién quería jugarlo. Y todos callados, nadie quería. Hasta que dicen que también iban a jugar César Cueto y Teófilo Cubillas. ¡ Todos se apuntaron! Ese día salimos el equipo titular con César Cueto y Teófilo Cubillas.

Qué tal historia.

Cumplí uno de mis sueños, jugar con mis ídolos. Nosotros hemos tenido la suerte y la dicha de conocer a Chumpitaz, a Sotil, al Diamante Julio César Uribe. En la despedida de César Cueto conocí al Bocha de Independiente, al ‘Pibe’ Valderrama.

Ya me imagino la emoción.

Yo tengo una foto con Pelé, todo el mundo me dice “oye, Maradona”. Yo tengo la foto con el mejor del planeta, para mí el mejor del planeta es Pelé. Si pues el mejor futbolista es Maradona, pero el mejor futbolista del planeta es Pelé, después tengo fotos con César Cueto y Teófilo Cubillas, el resto para mí no existe.

¿Cómo fue el título del Centenario?

Ese año llegaron Roberto Farfán, Eduardo Esidio, Marko Ciurlizza de la ‘U’. La Foca es un negro bochinchero. Jajaja. Pero cuando se lo requirió aportó. Me acuerdo mucho que Eduardo Esidio nos quería llevar a la iglesia.

A mí también me pedía ir a la iglesia.

Nos decía “¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Y le decíamos para ir el domingo, pero con una condición: “el sábado nos tomamos una caja de cerveza los tres”, por él, la Foca y yo. iglesia. No, que cerveza no, decía. “Entonces un vino, la sangre de Cristo”, le decíamos. “No, no, no, no, con ustedes no puedo, ustedes son el diablo”, decía, jajajajajajaj. Ese Eduardo ha sido un pan de Dios, pero con La Foca siempre le sacábamos la vuelta. Entre los dos le decíamos eso.

Al único que convenció fue a Pajuelo, a nosotros nos quería llevar también.

No, pero extraordinario como persona y La Foca, también.

