El fútbol ahora se juega en cada esquina de Panamá, en parte gracias al éxito de Alberto Quintero. No lo digo yo, lo afirman en el país centroamericano. Y, ¿por qué no creerlo? La historia del extremo de Universitario de Deportes que se crió en Chorrillo, un barrio de mucha pobreza y amenazas sociales, en donde los niños tienen dos caminos: ser deportistas o inclinarse por el mal camino. Su juego, regate, velocidad y goles han hecho que cada logro en su carrera evoquen - en cada partido - a la bandera de Panamá y su madurez en el campo como fuera de este lo han convertido en un ejemplo de superación para sus más jóvenes compatriotas. Ese es ‘Chiquitín’ Quintero, quien ha sido descrito– en este informe – por cinco personas muy cercanas a su círculo futbolístico como íntimo.

El actual presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, el reconocido entrenador panameño en formativas (César Morales), su mejor amigo y ex compañero en la reserva de Chorrillo FC (Alfredo Phillips), el técnico que lo llevó a C.F. Mérida y Lobos BUAP (Ricardo Valiño) y por último, Manolo Sánchez Breis, director deportivo de FC Cartagena (España) han contado varios pasajes concernientes al extremo panameño, que en las últimas semanas guío a Universitario de Deportes a conseguir resultados importantes tanto en la Liga 1 como la Copa Libertadores. Y cada textual como escena descrita por cada uno de ellos nos hará entender un poco más a un jugador que – con su juego y entrega se ha ganado el respeto y cariño de todos los hinchas cremas.

Sus inicios y la decisión de alejarse del fútbol

Chorrillo no solo fue el barrio de Alberto Quintero sino así se llamó el club que le dio la oportunidad de dedicarse y aprender los primeros conceptos tácticos del fútbol. Sin embargo, ‘Chiquitín’ estuvo a punto de dejar el fútbol y si no fuera porque Alfredo Phillips (amigo y excompañero Chorrillo FC) junto al presidente de dicha institución Manuel Arias fueron a buscarlo para que cambiará de opinión, hoy el elenco crema y la selección de su país no estaría gozando de su buen juego, velocidad y goles que su presencia genera en el campo de juego.

“Cuando él estaba en la reserva decide no ir a los entrenamientos. El presidente del club va y lo busca porque lo necesitábamos, ya que era muy habilidoso. Quintero jugaba por la banda derecha y yo lo hacía por la izquierda. Entonces, el presidente de aquel entonces, Manuel Arias (hoy Presidente Federación Panameña de Fútbol) va y lo busca para traerlo de vuelta. Él se perdió casi dos semanas de los entrenamientos, pues había decidido dejar el fútbol y como amigo lo llamamos para convencerlo que desista porque sabíamos que era bueno y que con su talento podíamos salir campeones de aquel torneo de Reserva. Al final lo convencimos que volviera a Chorrillo FC y salimos campeón tras vencer al Tauro FC”, manifestó.

Pero, porque Alberto Quintero quería en ese momento dejar el fútbol. ¿Qué había detrás de dicha decisión? Según nos cuenta, Alfredo Phillips, dicha decisión se debió al siguiente motivo; “Por temas de no estar contento con el pago de aquel entonces y habían muchos factores que influían para que tomará esa decisión. La verdad el salario que teníamos nosotros como jugadores de reserva era muy poco. Entonces, él quería continuar con sus estudios y trabajar. Tras conversar con el presidente y conmigo por teléfono, Quintero decide volver al equipo para jugar reserva y como te dije vencimos a Tauro FC en la final”, acotó.

“Nosotros nos conocimos cuando teníamos 15 años y apenas se estaba inaugurando el torneo de Reserva en Panamá. Yo cuando llegué a Chorrillo FC, él ya jugaba ahí porque era de la ciudad de donde era el equipo. Ahí empieza nuestra historia de ser futbolista profesional para llegar al equipo mayor y lograr el título, ya que Chorrillo FC hasta ese entonces no había sido campeón. Ahí en ese equipo inició nuestra amistad que hasta la actualidad perdura”, enfatizó.

Alfredo Phillips, su excompañero en Chorrillo FC le cuenta a Trome cómo se comportaba Alberto Quintero en la interna de dicho equipo. “Él siempre ha sido divertido y es una persona bastante alegre. Él que lo conoce bien sabe de lo que habló. Yo hasta ahora me comunico con él. Nosotros somos muy buenos amigos, incluso fui a Perú, me quedé en su casa casi dos meses en el año que Panamá fue al Mundial de Rusia 2018. Nosotros siempre hacemos videollamada y lo felicité por los dos goles que hizo. Yo he visto como la gente en Perú lo amo y sobre todo he visto cuanto se esfuerza para cada día ser mejor y dejar huella en el fútbol peruano. Eso es algo digno de admirar y yo como amigo lo apoyo”, apuntó.

“Él jugaba de enganche y después iba a la banda. Al final fue extremo por la banda. Acá en Panamá lo aman mucho a Alberto Quintero. La gente espera que haga lo mismo que está haciendo en Perú. Sin embargo, reconocen su trabajo siempre entregado en la cancha. Aún más cuando las cosas no le salen, Quintero va y la lucha. Ahora, con la salida de varios jugadores de la selección por un tema de edad, el hincha de Panamá quiere que Quintero cargue con esa responsabilidad y ordene el equipo a mejores cosas”, sentenció.

Alberto Quintero junto a Alfredo Phillips, su excompañero en Chorrillo FC | Foto: Alfredo Phillips cortesía para El Trome





Por su parte, Manuel Arias, ex dueño y Presidente de Chorrillo FC, quien actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Federación Panameña de Fútbol se emociona cuando le contamos sobre el éxito de Alberto Quintero en Perú y nos cuenta como llegó ‘Chiquitín’ a su equipo. “Alberto Quintero llegó al club Luis Mao y Ricardo Schinner. Él llegó a los 13 años para jugar a Chorrillo FC. Recuerdo que era pequeño y lo presté a Plaza Amador. Después, volvió a los 15 años regresó al club y jugó con nosotros la categoría reserva y profesional. Con la reserva él salió campeón y la verdad que me siento contento de su éxito porque viene de un barrio muy duro. Cuando se consiguen méritos educativos y deportivos uno se siente orgulloso al igual que hizo sentir ese sentimiento a su madre y abuela”, confesó el directivo.

Arias cuenta como convenció a Quintero para que no dejé el fútbol. “Hablé con él, pero tenía mucha presión por la escuela y otros temas. Él faltaba a las prácticas y entonces tuve que hablar con él. Recuerdo que me dijo que necesitaba comprar corbata, zapatos y ropa para su graduación. Ahí mismo con el club vimos la manera de ayudarlo con las cosas que necesitaba y al final de la temporada salimos campeones con la reserva tras vencer por penales a Tauro FC. Él tuvo una destacada actuación en dicho partido e inclusive pateó un penal”, afirmó.

“El barrio de donde se crió Alberto era muy sufrido, duro y golpeado. Él muchacho joven tiene dos opciones para salir de la pobreza: el deporte o la banda de delincuencia. Entonces, Alberto decidió por el camino del deporte y la escuela. La verdad que Quintero es orgullo para su barrio. No le conocí a hermanos ni hermanas, pues solo veía a su madre y abuela”, acotó.

“Alberto Quintero realmente es un ídolo en Panamá porque no solamente es un buen jugador sino que tiene un carisma único y se deja querer. La gente en la calle lo saluda y quiere tomarse una foto. Eso lo hace ganarse el cariño de la gente. Evidentemente, ha recorrido el mundo por el fútbol y hoy en día es uno de los jugadores más veteranos de la Selección de Panamá. No sentimos muy triste que no pudo estar en el Mundial de Rusia por la lesión, pero esperemos que guie al grupo rumbo a Qatar 2022″, agregó.

“La clave de su éxito es que en el fútbol no solo debes ser buen deportista sino buena persona. Alberto es buena persona y pese a los golpes que ha tenido sabe que con trabajo y dedicación constante puedes alcanzar los objetivos. Cuando él era joven y quiso retirarse pensó que los resultados iban a ser inmediatos, pero después se dio cuenta que si uno trabaja lo suficiente, el resultado iba a ser bueno y exitoso. Yo no voy a decir que soy causal del éxito de alguien, Alberto se ganó su éxito el mismo y no me debe nada. Yo más bien tengo que agradecerle por haberme compartido su alegría y darme su cariño. Su éxito se debe a su mamá, abuela y las personas que siempre han estado con él, quienes deben ser su motivación”, finalizó.

Su consolidación en Chorrillo FC

César Morales, es un reconocido técnico panameño en formativas e incluso ha dirigido a su país en categorías inferiores. Justamente cuando llega a la reserva de Chorrillo FC conoce a Alberto Quintero. “Yo recibí a Alberto en la categoría de reserva y jugó con nosotros. La verdad siempre marcó la diferencia dejando rivales en el camino y con su habilidad, velocidad, cambio de ritmo hizo que destaque en Chorrillo FC y logré el campeonato por primera vez del Torneo de Reserva. inclusive yo lo vi jugar fútbol sala a espacio reducido, donde Quintero ya daba a conocer su inteligencia y habilidad para jugar al fútbol. Él toma buenas decisiones y poseía una gran técnica”.

“Alberto tenía un mal hábito que era bajar las escaleras en sandalias y yo le decía que lo haga con zapatillas. Pero él hacía esto porque le prestaba los tacos al vecino (amigo) para que jugará, La satisfacción de un formador es ver que sus chicos de ayer y hoy son grandes y triunfan,. Me ha tocado ver por cable algunos partidos de Alberto y la verdad que no ha perdido nada”, detalló.

Según cuenta Manuel Arias, ex dueño y Presidente de Chorrillo FC, Alberto Quintero fue promovido al primer equipo por decisión del técnico español Carlos García Cantarero: “Carlos Cantarero quien estaba dirigiendo el equipo mayor junto a Ricardo Schinner, quien era uno de los que lo había traído al club, me dicen que lo promueva al elenco profesional. En ese tiempo no solo era pequeño si no flaco. Él hizo la pretemporada y ocupó el último espacio del equipo profesional. Recuerdo que en su debut entró como al minuto 60 del primer juego de la Liga y deslumbró a todo el mundo con su juego. Lo hizo bien y no fue tímido. Tras quedar empatado 1-1 ante Plaza Amador, se me acerca el DT del elenco contrario, Fernando Bolívar y me dice: “Ese número 35 que ustedes metieron es un jugador de gran nivel”. Desde ese momento, Alberto siempre tuvo una actuación destacada en el equipo y la confianza del técnico Cantarero fue vital para su crecimiento. Casualmente, cuando Carlos García Cantarero regresa a España y se lo lleva a Torreyano FC. Luego, de un año ahí pasa a FC Cartagena y el resto es historia”, manifestó.

¿Qué piensan de Alberto Quintero en FC Cartagena ?

Para responder esta pregunta, Trome charló con Manolo Sánchez Breis, director deportivo de FC Cartagena (España) para que opine sobre sus sensaciones que tuvo en dicho elenco español. “No trabajé con Alberto Quintero. Él estuvo en FC Cartagena hace muchos años atrás. Él es un jugador de velocidad, calidad y desborde. Dejó una buena impresión, a pesar que no tuvo la oportunidad de disfrutar muchas temporadas aquí, pero es un jugador que dejó buenas sensaciones en FC Cartagena”.

Por último, cerramos este informe con la comunicación de su extécnico en C.F. Mérida y Lobos BUAP (México), quien no fue ajeno al éxito de Alberto Quintero con la camiseta de Universitario de Deportes. “En primer lugar, me pone muy feliz, el presente de Alberto Quintero. Tuve la suerte en el año 2013 llevarlo a Mérida, un jugador bárbaro, con tanta mala suerte, que el último día de pretemporada contra el Atlante sufrió una fractura muy importante y se complicó su estadía. Después, me tocó salir a mí de Mérida y fui a Lobos BUAP y él fue uno de los primeros jugadores que pedí porque confiaba mucho en su capacidad. Anduvo muy bien, lo cual hizo que se vaya a la MLS al San José Earthquakes”, comentó.

“Realmente lo quiero mucho porque más allá de ser un gran jugador, pues te puede jugar por derecha, izquierda y tiene una aceleración junto a un freno que lo hace diferente. La verdad me pone muy contento todo este presente que Alberto Quintero vive en el fútbol peruano”, sentenció.

