Este 2021 marcará un precedente en el fútbol femenino peruano . ¿La razón? Y es que la Liga Femenina 2021. El esperado campeonato de fútbol de mujeres profesional en el Perú por primera vez será televisado y eso le dará mayor exposición a nuestras jugadoras que en muchos casos se dedican a esta profesión más por amor que por temas económicos, pues algunas chicas tienen otros oficios para llevar el pan a su hogar.

Este lunes 24 de mayo se llevará a cabo el sorteo del fixture y el campeonato se iniciará desde el próximo sábado 29 de mayo, en dónde equipos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal. Deportivo Municipal. Sport Boys. Universidad César Vallejo. Universidad San Martín, Carlos A. Mannucci, UTC, Ayacucho FC, Academia Cantolao, Real Apurímac, Killas y Atlético Trujillo lucharan por salir campeón.

Trome se contactó con Annie del Carpio, arquera de Alianza Lima, quien nos contó acerca de su historia y cómo decidió jugar fútbol femenino.

¿Cómo nace tu vínculo con el fútbol femenino?

Desde muy pequeña. Recuerdo que lo hago desde los 8 años cuando comencé a patear una pelota. En las olimpiadas del colegio Scipion E. Llona (Miraflores) siempre jugaba para mi salón con los hombres. Luego empezaron a incorporar fútbol de mujeres y participaba cada año. El deporte siempre lo llevó en la sangre desde pequeña. Jugué vóley, básquet y algo de atletismo. Ya de más grande pude ir definiendo lo que más me gustaba que era el fútbol, pase a jugar las ligas distritales de mi barrio (Surquillo) y jugaba en la calle con mis amigos de la cuadra. A los 15 años pasé a mi primer equipo, el club Sport Boys donde vieron mis condición para desarrollarme como portera.

¿Y por qué elegiste ser arquera?

Es difícil que alguien nazca queriendo ser arquero, siempre sueñas en ser futbolista. Las circunstancias me llevaron a amar el arco. Recuerdo que no había arquera, y, por mi prototipo, el club me entrenó para serlo. Ahí nació mi pasión y amor por el arco.

¿A qué arquero admiras?

Mis ídolos en la actualidad son Iker Casillas y Keylor Navas.

¿Cómo llegas a Alianza Lima?

Mi vínculo con Alianza Lima fue en el 2019, donde pidieron mi préstamo para reforzar la liguilla, en ese entonces pertenecía a la Universidad San Martín de Porres. Después de eso el comando técnico se interesó en mi persona, ya en el siguiente año pidieron mi carta pase. Hoy por hoy es un honor poder vestir la blanquiazul y representarlo.

¿Qué significa para tú carrera estar en Alianza Lima?

Alianza Lima es historia, es gloria, es su hinchada, es unión y respeto. En Alianza cada día te hace sentir que eres parte de esta familia.

¿La selección peruana que significa para ti?

La selección lo es todo para mí, pues siempre estaré a disposición para representar a mi país como se merece. Llevar la camiseta de tu selección es sentir que se te infla el pecho y cantar el Himno me pone sentimental.

Conoce a Annie, arquera de la selección peruana. (Foto: FPF)

Sin embargo no estuviste en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿qué pasó?

No puede estar ahí por trabajo. Nosotras no solo vivimos del fútbol.

¿En qué trabajas a la par del fútbol?

Trabajo de manera independiente. Tengo mi botica.

¿Qué retos te has propuesto para este año?

Buscar obtener el cupo a la Libertadores, ir a competir y representar bien al país.

¿Qué opinas que la Liga Femenina sea televisada?

Emocionada por esta nueva iniciativa, por haber dado un paso más a beneficio del fútbol femenino y esa oportunidad que siempre la estuvimos buscando y esperando. Ganó el fútbol femenino. Ahora toda mi familia me podrá ver jugando por televisión.

