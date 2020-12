Reflexiones de un hincha rival de Alianza Lima. El exzaguero Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre el descenso que sufrió Alianza Lima y dio su punto de vista sobre lo sucedido. “Esto no es una alegría para nadie. Siempre a Alianza Lima lo consideré un rival, nunca un enemigo. No me rio ni me burlo, pero sin duda que es una desgracia para el fútbol peruano”, dijo.

Guadalupe también se refirió sobre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes fueron voceados para jugar la temporada 2021 por el equipo íntimo. “Los jugadores que en algún momento se pronunciaron diciendo amar tanto a Alianza Lima, ahora es el momento. Dicen que los buenos amigos se ven en los momentos difíciles, en las malas... ahora es la situación indicada, de demostrar lo que tanto han pregonado. Son decisiones que van a marcar a los hinchas. Considero que habrá un antes y un después. Alianza Lima necesita de ellos y de todos para para que vuelvan pronto a la profesional”, pidió el popular ‘Cuto’.

Luego agregó: “Confío en Roberto Guizasola, es un hombre de la casa, qué fácilmente puede ser el abanderado del equipo para devolverlo al lugar que le corresponde. Él estaba retirado este 2020, pero por un tema personal y jugadores con ese temple necesita Alianza Lima”, expresó Guadalupe.

Para el ex defensa de Universitario jugar la segunda profesional no es sencillo como muchos pueden pensar. “He jugado en la segunda profesional en el 2015 por Caimanes y puedo dar fe que es un torneo mucho más complicado que el profesional. Ahora todos lo verán fácil porque por la pandemia se está jugando en Lima, pero es muy difícil, por el campo de juego, por logística y los rivales también se refuerzan bastante”, agregó.

Finalmente, Guadalupe, sugirió que ha llegado el momento que al club lo dirijan gente de la casa blanquiazul y que han demostrado poder asumir la dirección del equipo. “Personalmente considero que ya es hora que los dirijan gente de la casa como los Jayo, ‘Kanko’ Rodríguez, Waldir Sáenz, ‘Chicho’ Salas y otros más”, concluyó.

TROME | Cuto Guadalupe habla de Alianza Lima