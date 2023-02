Barcelona y Sevilla se enfrentarán en el gran partido de la jornada 2 de la final de la Supercopa de España, te decimos que el partido de hoy que se jugará desde las 21:00 hora española (15:00 hora peruana) en el Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. Sigue la guía de TV completa y links streaming para ver el duelo entre blaugranas y sevillistas.

En España, el Barcelona-Sevilla será televisado por el canal DAZN y DAZN LALIGA TV. Además, también se verá a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

En Estados Unidos, el partido entre Barcelona y Sevilla se podrá ver desde las 15:00 horas a través de ESPN+ y ESPN Deportes.

Asimismo, ESPN, ESPN 2 y Star+ serán los encargados de llevar el juego Barcelona contra Sevilla en los países de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá se verá el cotejo entre Barcelona y Sevilla por SKY Sports y Blue to Go Video Everywhere.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Sevilla desde México?

País Canal TV Streaming Horario México SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Blue To Go Video Everywhere 14:00 Costa Rica SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 14:00 Panamá SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 15:00 Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 14:00 República Dominicana SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 16:00 Guatemala SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 14:00 Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX 14:00 Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+ 16:00

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla en Estados Unidos (USA)?

Estados Unidos Canal TV Streaming AT&T U-verse HD ESPN Deportes (Channel 3313) ESPN+ Century Link Prism ESPN Deportes HD (Channel 4302) ESPN+ Charter Spectrum HD ESPN Deportes (Channel 262) ESPN+ Comcast XFINITY TV HD Consulta la señal de tu región ESPN+ Cox Communication HD ESPN Deportes (Channel 1333 y 1438) ESPN+ DirecTV HD ESPN Deportes (Channel 432) ESPN+ DISH Network HD ESPN Deportes (Channel 442) ESPN+

¿En qué canal pasan Barcelona vs. Sevilla en Sudamérica?

Países Canal de TV Streaming Horario Argentina ESPN y ESPN 2 Star+ 17:00 Bolivia ESPN y ESPN 2 Star+ 16:00 Chile ESPN y ESPN 2 Star+ 17:00 Colombia ESPN y ESPN 2 Star+ 15:00 Ecuador ESPN y ESPN 2 Star+ 15:00 Perú ESPN y ESPN 2 Star+ 15:00 Uruguay ESPN y ESPN 2 Star+ 17:00 Venezuela ESPN y ESPN 2 Star+ 16:00 Paraguay ESPN y ESPN 2 Star+ 17:00 Brasil Sin confirmar Star+ 17:00

