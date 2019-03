Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por ESPN 2: Canales de Fútbol TV y transmisión por la Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO | 'Blancos' y 'Azulgranas' protagonizarán un nuevo clásico, el más visto por todo el mundo, pero esta vez por la Liga Santander. Conoce AQUÍ los horarios y canales del mundo. ESPN 2 será la señal encargada de transmitir para el Perú y Latinoamérica este superclásico español EN DIRECTO desde las 2:45pm. En España, Real Madrid vs. Barcelona se verá en Movistar Partidazo (canal 46 de Movistar+), M. Partidazo UHD (canal 440 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos de España) EN VIVO EN DIRECTO este sábado 2 de marzo desde las 8:45 p.m., a través de los operadores Movistar+ y Orange (canales 108-109 de Orange TV fútbol). Mientras que en Estados Unidos, el partido Real Madrid vs. Barcelona podrá verse a través de los canales beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT | 12:00 m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)

¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Barcelona? El sábado 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. La fiesta está garantizada.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Barcelona? Perú (2:45 p.m.) | Argentina (4:45 p.m) | Colombia (2:45 p.m.) | México (1:45 p.m.) | Brasil (5:45 p.m.) | Bolivia (4:45 p.m.) | Canadá (2:45 p.m.) | Ecuador (2:45 p.m.) | Estados Unidos (2:45 p.m.) | Venezuela (3:45 p.m.)

Real Madrid vs Barcelona: Horarios del mundo



España / 8:45 p.m.

Brasil / 5:45 p.m.

Argentina / 4:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Bolivia / 3:45 p.m.

Venezuela / 3:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m.

México / 2:45 p.m.

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona





Argentina 16:45 ESPN 2

Bolivia 15:45 ESPN 2

Brasil 16:45 ESPN Brasil

Canada 14:45 beIN Sports

Chile 16:45 ESPN 2

Colombia 14:45 ESPN 2 Andino

C.Rica 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Cuba 14:45 Tele Rebelde

Ecuador 14:45 ESPN 2 Andino

El.Salvador 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Estados.Unidos 14:45 - 11:45 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ

Guatemala 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Honduras 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

México 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Panamá 14:45 SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay 16:45 ESPN 2

Perú 14:45 ESPN 2

Puerto.Rico 15:45 SKY Sports (canales 504-546)

R.Dominicana 15:45 SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay 16:45 ESPN 2

Venezuela 15:45 ESPN 2 Andino

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía ESPN PLAY

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía TVE

Descarga aquí la app móvil para ver Juventus vs. Atlético Madrid vía Bet365

Posibles alineaciones:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.