Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO partido clave que podría definir al próximo campeón de LaLiga Santander

Barcelona vs. Atlético Madrid | EN VIVO| EN DIRECTO | VÍA DIRECTV | Liga Santander | Azulgranas y colchoneros se enfrentan este sábado desde la 1:45 p.m. en un nuevo duelo decisivo que podría definir al nuevo campeón de La Liga Santander. El partido se jugará en el Camp Nou y será transmitido VÍA DIRECTV.



El Barcelona llega a este encuentro mentalizado en lograr conquistar un nuevo triplete en esta campaña, pues está a poco de lograrlo y el primer paso es el título de La Liga. Pero para lograr esto primero deberá derrotar al siempre difícil Atlético Madrid.

En este Barcelona vs. Atlético Madrid, los colchoneros buscarán acortar distancias con los del Barza (ocho puntos) y tener aún chance de poder acariciar el título tras la dolorosa eliminación que sufrieron de la Champions League de la mano de Cristiano Ronaldo y la Juventus. Para ver este partido de fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Barcelona vs. Atlético Madrid en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

Barcelona vs. Atlético Madrid FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (1:45 p.m.) | Argentina (3:45p.m) | Colombia (1:45 p.m.) | México (12:45 a.m.) | Brasil (4:45 p.m.) | Bolivia (2:45 p.m.) | Canadá (1:45 p.m.) | Ecuador (1:45 p.m.) | Estados Unidos (1:45 p.m.) | Venezuela (1:45 p.m.)



En España, el Barcelona vs. Atlético Madrid será televisado en directo el sábado 6 de abril a las 20:45 horas por los canales Movistar Partidazo (canal 46 de Movistar+), M. Partidazo UHD (canal 440 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange (canales 108-109 de Orange TV fútbol)



En Estados Unidos, el partido de LaLiga Santander entre Barcelona vs Atlético Madrid puede verse en vivo a partir de las 14:45 (2:45 PM, Washington) y las 11:45 (11:45 AM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ y Fanatiz.



En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona contra Atlético de Madrid podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: DIRECTV Sports, TDN, Tigo Sports y ESPN Brasil.

CANALES Y HORARIOS DEL MUNDO

Argentina 15:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Bolivia 14:45 Tigo Sports

Brasil 15:45 ESPN Brasil

Canada 14:45 beIN Sports

Chile 15:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Colombia 13:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

C.Rica 12:45 TDN

Cuba 14:45 Tele Rebelde

Ecuador 13:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

El.Salvador 12:45 TDN

Estados.Unidos 14:45 - 11:45 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ, Fanatiz

Guatemala 12:45 TDN

Honduras 12:45 TDN

México 12:45 TDN

Nicaragua 12:45 TDN

Panamá 13:45 TDN

Paraguay 14:45 Tigo Sports +

Perú 13:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Puerto.Rico 14:45 TDN

R.Dominicana 14:45 TDN

Uruguay 15:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Venezuela 14:45 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Pero si estás en otros países en los que el Barcelona vs Atlético Madrid no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por LaLiga



¿Cuánto vale el once del Barcelona?



Previo al Barcelona vs Atlético Madrid, la oncena del equipo catalán está valorizada en cerca de US$ 923 millones, según el portal Transfermarkt



Marc-André ter Stegen : El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones

: El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones Samuel Umtiti (defensa): Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt.

Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt. Nélson Semedo . El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones

. El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones Jordi Alba: Está valorizado en más de US$ 80 millones.

Está valorizado en más de US$ 80 millones. Ivan Rakitic: El volante está valorizado en más de US$ 73 millones.

El volante está valorizado en más de US$ 73 millones. Sergio Busquets: Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones

Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones Arturo Vidal: El valor del chileno bordea los US$ 22 millones.

El valor del chileno bordea los US$ 22 millones. Philippe Coutinho: El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones

El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones Lionel Messi. El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt

El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt Luis Suárez: Está valorizado en más de US$ 68 millones

¿SIMEONE ACABARÁ CON LA MALDICIÓN?



Para este Barcelona vs. Atlético Madrid, el Cholo Simeone buscará acabar con la 'maldición' que mantiene cada vez que enfrenta a los azulgranas en el Camp Nou, ya que desde que aterrizó en el banquillo rojiblanco se han celebrado ya 14 visitias, y ni siquiera en una sola ha logrado amarrar una victoria. Su mayor logro hasta el momento son cuatro empates y unas dolorosas nueve derrotas.

Si Cristiano Ronaldo ha anotado 25 goles al Atlético Madrid, Lionel Messi les ha endosado 28 goles en 37 enfrentamientos particulares

Posibles alineaciones



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Arthur, Rakitic; Messi y Suárez.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe; Koke, Thomas, Rodrigo, Saúl; Griezmann y Morata.