Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE | ¿Dónde y cómo ver el clásico español por la Liga Santander? ¡Chequea aquí!

VER ESPN2 | Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | EN DIRECTO | La Liga Santander 2018-2019 | Este sábado 2 de marzo se vivirá un nuevo clásico español por LaLiga Santander. El duelo tendrá como escenario al estadio Santiago Bernabéu. El pasado miércoles, los blancos fueron humillados en esta misma cancha por los culés, quienes golearon 3-0 a los dirigidos por Solari y los dejó fuera de la Copa del Rey. En esta nueva visita se espera ver a un mejor Real Madrid, sobre todo en definición debido a que Vinicius Junior y compañía no lograron apuntar bien al arco, algo que sí pasó con Luis Suárez, que fue la gran estrella del último enfrentamiento al anotar un doblete. De acuerdo a las estadísticas, la balanza entre Real Madrid y Barcelona está equilibrada, ya que ambos equipos tienen la misma cantidad de partidos ganados (95 - 95). Además, se registran 51 empates. Sin embargo, si solo hablamos de partidos oficiales el que domina el historial es el Madrid. ¡Lee aquí todos los detalles, canales, horarios y curiosidades de este superclásico!

Para este clásico, el Barcelona tendrá que ganar si quiere alejarse aún más del Real Madrid y el Atlético Madrid, en tercera y segunda ubicación en la tabla de la Liga Santander respectivamente.



Real Madrid vs. Barcelona FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTv en diferentes horarios: Perú (2:45 p.m.) | Argentina (4:45 p.m) | Colombia (2:45 p.m.) | México (1:45 p.m.) | Brasil (5:45 p.m.) | Bolivia (3:45 p.m.) | Canadá (2:45 p.m.) | Ecuador (2:45 p.m.) | Estados Unidos (2:45 p.m.) | Venezuela (2:45 p.m.)

En España, Real Madrid vs. Barcelona se verá en TV EN VIVO EN DIRECTO este sábado 2 de marzo desde las 8:45 p.m. por los canales Movistar Partidazo (canal 46 de Movistar+), M. Partidazo UHD (canal 440 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange (canales 108-109 de Orange TV fútbol).



En Estados Unidos, el Clásico de LaLiga Santander entre Real Madrid y Barcelona puede verse en vivo a partir de las 14:45 (2:45 PM, Washington) y las 11:45 (11:45 AM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: beIN SPORTS y beIN SPORTS Ñ.

¿Cuánto vale el once del Real Madrid?



Según Transfermarkyt, Real Madrid tiene una plantilla valorizada en US$ 646 millones.





Courtois (Portero): Su valor supera los US$ 73 millones

Raphaël Varane (Central): Está valorizado en US$ 90 millones.

Nacho Fernández: Su precio supera los US$ 34 millones, de acuerdo a Transfermarkt

Sergio Reguilón (Lateral): Su valor en el mercado bordea los US$ 8 millones.

Dani Carvajal (Lateral): Un fijo para el Real Madrid vs. Barcelona. Su valor es de US$ 68 millones.

Casemiro: El volante está valorizado en más de US$ 80 millones

Luka Modric (Mediocampista): Su precio en el mercado es de más de US$ 28 millones

Toni Kroos (Volante): El valor del volante bordea los US$ 90 millones.

Gareth Bale: El valor del galés en el mercado internacional es de más de US$ 90 millones

Vinícius Júnior (Delantero): El atacante tiene un valor de US$ 45 millones.

¿Cuánto vale el once del Barcelona?



Previo al Real Madrid vs. Barcelona, la oncena del equipo catalán está valorizada en cerca de US$ 923 millones, según el portal Transfermarkt





Marc-André ter Stegen: El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones

Samuel Umtiti (defensa): Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt.

Nélson Semedo. El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones

Jordi Alba: Está valorizado en más de US$ 80 millones.

Ivan Rakitic: El volante está valorizado en más de US$ 73 millones.

Sergio Busquets: Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones

Arturo Vidal: El valor del chileno bordea los US$ 22 millones.

Philippe Coutinho: El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones

Lionel Messi. El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt

Luis Suárez: Está valorizado en más de US$ 68 millones

Pero si estás en otros países en los que el Real Madrid vs. Barcelona no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este clásico español por LaLiga Santander.





Horarios del Real Madrid vs. Barcelona en otros países del mundo





Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Japón: 4:45 horas (3 de marzo)

Alemania: 19:45 horas

Inglaterra: 19:45 horas

Costa Rica 13:45 horas

Cuba: 14:45 horas

El Salvador: 13:45 horas

Guatemala: 13:45 horas

Honduras: 13:45 horas

Nicaragua: 13:45 horas

Panamá: 14:45 horas

Puerto Rico: 15:45 horas

República Dominicana: 15:45 horas

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona





Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia Kayo Sports, Radio Barca, beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium, Play Sports 1

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

Dinamarca Strive Sport

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Bet365, Facebook Live, Radio Barca

Italia DAZN

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand, beIN SPORTS 2 New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax 2

España Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido Eleven Sports 1 UK, Premier Sports 1

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

10 ÚLTIMOS REAL MADRID VS. BARCELONA EN EL BERNABÉU



De las diez últimas visitas del Barcelona al Real Madrid, cinco triunfos fueron para los culés, cuatro para los madrileños y un solo empate. Asimismo, cuatro de las seis últimas visitas terminaron en victoria azulgrana.





2017 (Liga): Real Madrid-Barcelona 0-3

2017 (Supercopa): Real Madrid-Barcelona 2-0

2017 (Liga): Real Madrid-Barcelona 2-3

2015 (Liga): Real Madrid-Barcelona 0-4

2014 (Liga): Real Madrid-Barcelona 3-1

2014 (Liga): Real Madrid-Barcelona 3-4

2013 (Liga): Real Madrid-Barcelona 2-1

2013 (Copa del Rey): Real Madrid-Barcelona 1-1

2012 (Supercopa): Real Madrid-Barcelona 2-1

2012 (Copa del Rey): Real Madrid-Barcelona 1-2

LOS GOLES DE MESSI EN EL SANTIAGO BERNABÉU



Lionel Messi es la gran pesadilla del Real Madrid. Es el jugador que más goles le ha marcado al los blancos en toda su historia (26) en 39 enfrentamientos que ha jugado contra su eterno rival.



De los 26 goles endosados al Real Madrid, 15 los ha conseguido en el Santiago Bernabéu y todas anotadas de diversas formas: eslalons regateándose a medio equipo, definiciones al primer toque, disparos desde fuera del área, falta directa y también desde el punto de penalti.