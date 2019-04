Real Madrid vs. Eibar EN VIVO VÍA ESPN se enfrentan por la fecha 31 de LaLiga Santander

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA ESPN | LALIGA SANTANDER | Real Madrid se enfrenta este sábado 6 de abril al Eibar en un partido por la fecha 31 de LaLiga Santander en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Zinedine Zidane van por un triunfo que les permita no salir de la tercera posición que les permite seguir en la pelea por la clasificación a la Champions League 2019-2020 y revertir así la desastrosa campaña que han tenido desde la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Real Madrid vs. Eibar en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

Real Madrid vs. Eibar FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de ESPN, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (9:15 a.m.) | Argentina (11:15 a.m) | Colombia (9:15 a.m.) | México (8:15 a.m.) | Brasil (12:15 p.m.) | Bolivia (10:15 a.m.) | Canadá (9:15 a.m.) | Ecuador (9:15 a.m.) | Estados Unidos (9:15 a.m.) | Venezuela (9:15 a.m.)



En España, el Real Madrid vs. Eibar será televisado en directo el sábado 6 de abril a las 15:15 horas por los canales beIN LaLiga (canal 47 de Movistar+), beIN LaLiga 4K y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable



En Estados Unidos, el partido por La Liga Santander Real Madrid vs. Eibar podrá verse a través de los canales beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT | 06:15 a.m. (Los Ángeles) | 9:15 p.m. (Miami y Nueva York)

Pero si estás en otros países en los que el Real Madrid vs. Eibar no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por LaLiga

Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Eibar vía ESPN PLAY

Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Eibar vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Eibar vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Eibar vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Eibar vía Bet365

Para el Real Madrid vs. Eibar, Sergio Ramos y Mariano no jugarán, tras ser descartados por Zinedine Zidane, que cuenta con la baja por sanción de Marcelo y por lesión de Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Marcos Llorente y Vinicius Junior.



Zinedine Zidane juntó en la última sesión de la semana a todos sus jugadores disponibles, después de separar por grupos el jueves titulares y suplentes de Mestalla, para ensayar cambios que realizará en su equipo titular. Junto a Sergio Reguilón, que entrará por la baja por sanción de Marcelo, habrá más novedades de inicio en el equipo que se medirá al Eibar.

Posibles alineaciones



Real Madrid : Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos o Kroos, Luka Modric; Isco, Gareth Bale y Karim Benzema.



Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Oliveira; Cote; Pedro León, Jordán, Escalante, Cucurella; Enrich y Charles.