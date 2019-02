Real Madrid vs. Levante EN VIVO se enfrentan por la Liga Santander

VÍA ESPN 2 | Real Madrid vs. Levante EN VIVO | FÚTBOL EN VIVO | EN DIRECTO | TRANSMISIÓN ONLINE. El Real Madrid enfrenta al Levante HOY por la fecha 25 de LaLiga Santander de España. El duelo de los blancos se jugará en el Ciutat de València previo a los partidos decisivos que tendrá en los próximos días como el clásico de vuelta en el Santiago Bernabéu que definirá al finalista de la Copa del Rey. El encuentro se transmitirá EN VIVO VÍA ESPN2 (Perú y Latinoamérica).

Real Madrid vs. Levante FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2 en diferentes horarios: Perú (2:45 p.m.) | Argentina (4:45 p.m) | Colombia (2:45 p.m.) | México (1:45 p.m.) | Brasil (5:45:00 p.m.) | Bolivia (3:45 p.m.) | Canadá (2:45 p.m.) | Ecuador (2:45 p.m.) | Estados Unidos (2:45 p.m.) | Venezuela (2:45 p.m.)



En España, Real Madrid vs. Levante se verá en TV EN VIVO EN DIRECTO este domingo 24 de febrero desde las 8:45 p.m. por los canales Movistar Partidazo (Canal 50 de Movistar+). También podrás ver el duelo VÍA Facebook Live.



En Estados Unidos, el partido Real Madrid vs. Levante podrá verse a través de los canales beIN Sports.

Pero si estás en otros países en los que el Real Madrid vs. Levante no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por LaLiga Santander.





Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Real Madrid vs. Levante





Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia Optus Sport

Austria SRF zwei, Sky Sport 2/HD, Sky Sport Austria, Sky Go

Bélgica Proximus 11+, Club RTL

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil TNT Go, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

Croacia HRT 2

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3+ HD

República Dominicana ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania Sky Sport 2/HD, Sky Go, SRF zwei

Guatemala ESPN Norte, ESPN Play Norte

Internacional Facebook Live, UEFA Champions League App

Italia RSI La 2, RAI Play, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, RAI Uno, Sky Calcio 2

Japón DAZN

México ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal, Veronica TV

Nueva Zelanda Sky Sport 3 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium

Suiza TeleClub Sport Live, SRF zwei, RTS Sport, RTS Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos Watch TNT, Univision Radio, Univision Deportes, TNT USA, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, UniMás

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Posibles alineaciones:





Levante: Aitor, Moses, Rober, Cabaco, Vezo, Luna, Campaña, Rochina o Doukouré, Bardhi, Roger y Morales.

Aitor, Moses, Rober, Cabaco, Vezo, Luna, Campaña, Rochina o Doukouré, Bardhi, Roger y Morales. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Valverde o Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Próximos partidos del Real Madrid