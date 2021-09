Hafþór Júlíus Björnsson, más conocido como ‘La montaña’ por la serie´”Game of Thrones”, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías con su nuevo aspecto físico. El islandés perdió 60 kilos como parte de su preparación para convertirse en uno de los mejores boxeadores del mundo.

“Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando. Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello”, explicó.

La carrera de Hafþór Júlíus ha dado un giro de 180 grados por lo que ahora debe cuidar su cuerpo y mantenerse en forma para alcanzar un título en el mundo pugilístico. En enero de este año el deportista hizo su debut en el cuadrilátero al medirse a Steven Ward en una pelea de exhibición a tres asaltos. “¡Ha sido genial! Gracias por todos los comentarios positivos. Haré más combates de exhibición en mi preparación para mi pelea principal que será en septiembre”, dijo en ese entonces el deportista.

De esta forma se alista para su próximo combate ante el británico Eddie Hall, conocido como ‘La Bestia’. La fecha exacta para este encuentro fue aplazado debido a que Hall está lesionado en el bíceps. ”Estoy súper decepcionado pero esto no está en mis manos. Cuando Eddie esté listo, estaré esperando”, comentó hace unos días el islandés de 32 años.

En el 2018 ‘la montaña’ se coronó como el “hombre más fuerte del mundo”, título que venía persiguiendo desde el 2011, año en el que debutó en esta competición. Asimismo, el año pasado, el reconocido actor anunció el nacimiento de primer hijo varón junto a su esposa Kelsey Henson.