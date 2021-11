TLT EN VIVO, Venezuela vs Perú EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este martes 16 de noviembre a las 4:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico (U.C.V.) y la transmisión estará a cargo de TLT y Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los pormenores por trome.pe

Luego de vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Nacional, la selección peruana va por su próxima final, ante Venezuela. El triunfo es obligatorio para la escuadra de Ricardo Gareca por lo que no escatimará en usar a todas las armas que tiene disponible.

Perú podrá contra nuevamente con Yoshimar Yotún, quien cumplió su fecha de suspensión y tomará el lugar que ocupó Christofer Gonzáles en el duelo ante los altiplánicos. Luis Abram es otro de los jugadores que vuelve al 11 inicial. El defensor de Granada reemplazará al lesionado Alexander Callens.

De ganar, la Blanquirroja llegaría hasta los 17 puntos y, si se dan otros resultados, podría cerrar la jornada en el quinto lugar.

Por su parte, Venezuela buscará recuperarse de la caída en Ecuador. ‘La Vinotinto’ lleva 7 puntos y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. Para colomo de males, los llaneros no podrán contar con Yeferson Soteldo, José Martínez ni Salomón Rondón.

La última vez que se enfrentaron fue victoria peruana por 1-0 en partido por las Eliminatorias jugado en el Estadio Nacional de Lima. En aquella ocasión, Christian Cueva aprovechó un error de la defensa venezolana para marcar el único tanto del encuentro.

El resumen de Perú vs. Venezuela por Eliminatorias. (Video: Movistar)

Venezuela vs Perú: Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Venezuela: Rafael Romo; Luis Adrián Martínez, Roberto Rosales, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Daniel Carrillo; Tomás Rincón, José ‘Brujo’ Martínez; Eduard Bello; Brayan Hurtado; Darwin Machís y Eric Ramírez.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú 16:00 horas

Venezuela 17:00 horas

Colombia 16:00 horas

Ecuador 16:00 horas

Argentina 18:00 horas

Uruguay 18:00 horas

Brasil 18:00 horas

Paraguay 18:00 horas

Chile 18:00 horas

Miami 16:00 horas

New York 16:00 horas

Chicago 15:00 horas

Denver 15:00 horas

Phoenix 15:00 horas

Los Ángeles 14:00 horas

México 15:00 horas

España 23:00 horas

¿Qué canales transmiten Venezuela vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Perú: Movistar Deportes y América TV

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Ecuador: El Canal del Fútbol

Argentina: TV Pública

Chile: Estadio TNT, TNT Sports

Uruguay: VTV

Paraguay: Tigo Sports

¿Cómo ver TLT La Tele Tuya EN VIVO el Venezuela vs Perú EN VIVO?

Si vives en Venezuela La Tele Tuya, o simplemente TLT, es una canal de suscripción en Caracas y se encarga de transmitir todos los partidos de la selección venezolana. A continuación revisa cómo sintonizarlo en Venezuela.

En TDT, Canal 23.2 (SD)

En Movistar TV, Canal 143.

En CANTV, Canal 11 y Canal 602 (HD).

En Inter Satelital, Canal 103.

En SimpleTV, Canal 119.

¿Cómo descargar TLT app para seguir el Venezuela vs Perú?

No dudes en descargar TLT La TeleTuya para Android, una de las aplicaciones más interesantes del momento y los llaneros en los distintos países de Sudamérica, pueden vivir el partido con la emoción de los relatores más famosos de Venezuela.

Además de los contenidos, la accesibilidad de los usuarios y su interacción es la ventaja ante otros programas. Si tu terminal Android es antiguo no te preocupes porque se ha probado TLT en varios equipos y no ha fallado.

Últimos resultados del Venezuela vs Perú en Eliminatorias

Septiembre 2021 | Perú 1-0 Venezuela por Eliminatorias

Junio 2021 | Venezuela 0-1 Perú por Copa América

Junio 2019 | Venezuela 0-0 Perú por Copa América

Marzo 2017 | Venezuela 2-2 Perú por Eliminatorias

Marzo 2016 | Perú 2-2 Venezuela por Eliminatorias

Venezuela vs Perú: así pagan las apuestas

Casa de apuesta Perú Empate Venezuela

Te Apuesto S/ 1.61 S/ 3.65 S/ 5.80

Inkabet S/ 1.62 S/ 3.80 S/ 6.00

Betsson S/ 1.66 S/ 3.75 S/ 6.00

Apuesta total S/ 1.64 S/ 3.87 S/ 6.20