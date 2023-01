Horario ‘La Pepa’ Baldessari, uno de los más grandes ídolos de Sporting Cristal, la pasa mal. Vive en un hotel, no tiene casa y a veces no tiene qué comer. Los hinchas celestes no olvidan sus goles y el público en general aún recuerda la vez que Damián y el Toyo le jugaron una broma que casi le para el corazón.

Sucedió hace más de veinte años. En esa época el argentino nacionalizado boliviano vivía con la mamá de su hijita en una casa de San Borja. Los famosos productores coordinaron la chanza con los vecinos, los responsables del colegio de su pequeña, sus familiares, la Policía y hasta el serenazgo. Todo fríamente calculado.

El ex jugador celeste, Horacio 'La Pepa' Baldessari, contó todos los pormenores de la cámara escondida de 'Damián y El Toyo' y quiénes fueron los cómplices de esta broma.

El mismo Baldessari lo contó en la Fe de Cuto el año pasado . “Esa broma me la hicieron bien, se prestó mucha gente. Me hicieron pasar un día de mier...desde la mañana que llevé a mi hija al nido hasta que llegué a mi casa y le habían puesto carteles que decían ‘Pepa a la política, marca el 69′. Yo reventé, tiraba trompadas y me acordé de la escopeta de aire comprimido. Salgo y meto un tiro, felizmente solo salió una persona lastimada que estaba cortando un árbol. Después me dicen que todo era una cámara escondida”.

EN SU CARRO

Dijo que empezó mal desde que salió de casa. Al llegar al nido de su hija , Damián disfrazado de loco se metió a su carro. El exjugador lo quería matar y alcanzó a meterle un puñete. En ese instante llegaron los policías y serenos.

Horacio 'La Pepa' Baldessari fue el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' y retrocedió muchos años atrás para contarle a 'Cuto' los pormenores de su llegada a Lima y que no fueron como él esperaba.

En la confusión e ira, ni se dio cuenta que los agentes no tenían galones y hasta llevaban medias blancas.

Cuando regresó a su casa, vio con horror que un grupo de obreros habían pintado la fachada de su casa y otro hombre cortaba el árbol al lado de la vereda. “Encima me gritaban pavo con..., cachudo. Vi el 69, número erótico y casi me da un infarto. Yo tenía en mi casa una 38 (revólver) y una escopeta de aire comprimido. La saqué y le meti un disparo al del árbol, lo llegué a herir. Felizmente mi exmujer no me dejó recargar”, dijo.

Horacio Baldessari no puede contener las lágrimas tras un episodio emotivo de su infancia (Foto: Trome)

VIVE MAL

Está gritando en silencio y a nadie parece importarle. Decir que Horacio Baldessari es un ídolo de Sporting Cristal y fue un goleador que infló las redes del fútbol peruano, no es novedad y es caer en el lugar común. Pero afirmar que la está pasando mal y necesita de sus amigos, si es importante. Cerca del emblemático Mercado Lobatón en el distrito de Lince, hace varios meses la popular ‘Pepa’ vive alojado en un hotel dónde por las noches, la gente, no necesariamente va a descansar.

Allí, hace meses que el exdelantero celeste se ha instalado y nadie sabe con precisión, por qué no lo desalojan, si debe más de seis meses de renta. Pero ese no es el único problema que afronta el exjugador de La Florida, también está el tema de sus alimentos diarios. Hay días que consigue para un buen desayuno o unos panes por la tarde que alivian el hambre de toda la mañana. Realmente increíble que esté pasando todo esto.

Pepa Baldessari revela el secreto mejor guardado de Julinho (video: Trome)

La última vez que nos encontramos, fue en plena fiestas de fin año y nos fuimos a desayunar. Pese al tiempo y los años que pasaron, es de esos personajes que la gente nunca olvida y es normal que por donde va, lo saluden y él sonríe con los pocos dientes que aún mantiene en su dentadura. ‘Si por cada saludo, cobrara un sol, sería millonario fiera’, me dice con ese brillo de entusiasmo que aún no pierde, pero que descubro que empieza a irse de su mirada.

Pedimos un café, su pan con chicharrón y de pronto ocurre el milagro. La señorita que nos atiende, le habla en voz alta: ‘Señor, ya pagaron su cuenta’. Más allá un hombre cercano a los sesenta años, le dice: ‘Buen provecho’ y se va. La ‘Pepa’ me muestra su lado tierno y tembloroso: ‘Este debe ser ‘celeste’, porque los de la ‘U’ no me invitarían, salvo que sea veneno’ y suelta una carcajada.

NO PIDE AYUDA A SUS AMIGOS

Me animo a contradecirle, le aclaro que todas las hinchadas lo quieren y solo sonríe. Voy más allá y le interrogo: ‘¿Tus amigos no te ayudan?’ y se calla por unos segundos, algo típico en él ante de proceder a su discurso. ‘Uno no puede estar ‘mangueando’ todos los días a las amistades. Se pide una vez, pero no a diario’.

Obviamente, después de unos buenos sorbos, la pregunta cae de madura: ‘¿Qué vas hacer?’ y la respuesta es dolorosa, dura, cruel, para un hombre que habla como argentino, pero me consta, ama el Perú. ‘Me voy a mi tierra. En Córdoba todavía está la casa que dejaron mis viejos, al menos allá tengo dónde morir’.

Así de terrible es el presente de este número ‘9′. Necesita del club, los hinchas y de todo aquel que crea que le debe un ‘gracias’, por lo que hizo con la camiseta celeste, se junten.

Si en La Florida le han dado puesto de trabajo a tanto ex futbolista que hizo menos que la ‘Pepa’, es justo que a él le den una oportunidad. Los ídolos merecen vivir siempre de pie.

