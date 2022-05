UN HECHO CONDENABLE. La cobertura del Sevilla vs Mallorca que realizaba el experimentado periodista venezolano Alex Candal, de la cadena DirecTV Sports, sufrió un impase luego de que parte de la organización intentó retirarlo a la fuerza del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Candal venía realizando su despacho cuando interrumpió la intervención de sus compañeros en estudios debido a que una persona la obligó a retirarse de una manera déspota, según indicó el reportero.

“ Me están sacando del estadio del Sevilla, no sé por qué, dicen que no puedo estar aquí, somos televisión con derechos, estamos en vivo y en directo para toda Latinoamérica y me están echando del estadio . Un personaje que desconozco quién es, un caballero que me ha hablado de una manera tremenda, malísima, algo que nunca me había ocurrido en la vida”.

“Llame a lo que tenga que llamar, yo no me voy a ir, llame usted a la policía, deme su acreditación, no me la va a dar (...) es un irrespeto para todos los aficionados de latinoamérica”, agregó Álex Candal luego de que nuevamente le ordenaron abandonar las instalaciones.

Por medio de Twitter, el periodista compartió su sentir y di a conocer que vivió un episodio “muy desagrable” al término del partido entre Sevilla y Mallorca, en la cual ambos igualaron sin goles.

“Hola a todos. Muchas gracias por sus mensajes. Estoy bien, fue un momento muy desagradable y violento, nunca antes me había pasado. Les mando un abrazo y gracias de nuevo”, publicó.

¿Quién es Alex Candal?

Candal, de 52 años de edad, ha trabajado como narrador y analista deportivo en Venezolana de Televisión (VTV) transmitiendo fútbol español, Meridiano TV, RCTV y desde hace años se dedica a la cadena internacional Directv Sports.

