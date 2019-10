Liga Santander: Resultados EN VIVO de todos los partidos de la fecha 10

Sin Clásico español entre Barcelona y Real Madrid postergado, este fin de semana se juega la fecha 10 de LaLiga Santander en la que Granada, Real Sociedad, Atlético Madrid y Sevilla esperan su oportunidad para hacerse con el liderato que ahora ocupa el equipo azulgrana.

A continuación te presentamos el mejor análisis de la fecha 10 el fútbol de España y todos los resultados de esta jornada en la que Barcleona y Real Madrid serán expectadores de lujo al no haber recibido el permiso para jugar el clásico.

El tercer puesto del Granada (17), a dos puntos del Barça y uno del Real Madrid, le sitúa en la mejor posición para ello si solventa con éxito el derbi andaluz ante el Betis en su estadio, donde los de Diego Martínez solo han perdido un encuentro. La ocasión les llega frente a un Real Betis que llega en una situación complicada y en puestos de descenso.

Pendientes de lo que ocurra en el Nuevo Los Cármenes estarán la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Sevilla, que suman cada uno 16 puntos y que encaran la jornada de forma distinta. La Real visitará al Celta, un rival en apuros que necesita sumar porque roza el descenso, el 'Aleti' recibirá al Athletic en un duelo siempre lleno de intensidad y el Sevilla, recibirá al Getafe, ambos llegando de jugar la Europa League el último jueves.

El Leganés es colista, no conoce la victoria, solo tiene dos puntos -ocho menos que Mallorca, su rival de esta fecha- y en su horizonte inmediato, al jugarse la undécima jornada entre semana, debe medirse con el Real Madrid en el Bernabéu y con el Eibar en Butarque.

Con algo más de oxigeno, pero también en la parte baja, el Espanyol -segundo por la cola- pelea por mejorar su situación, aunque antes de visitar al Levante tiene que zanjar su compromiso con el Ludogorets búlgaro.

El resultado del Valladolid-Eibar condicionará también la lucha por evitar los puestos de descenso, en una jornada que empezará mañana con el encuentro entre Villarreal y Alavés y que acabará con el Osasuna-Valencia en el Sadar, donde los de Jagoba Arrasate no han perdido un partido.



Con infomación de EFE

Resultados EN VIVO de LaLiga Santander | Partidos de la fecha 10



Viernes 25 de octubre



Villarreal vs. Alavés

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: De la Cerámica - El Madrigal

Canal: ESPN 2 / Movistar LaLiga

Sábado 26 de octubre



Leganés vs. Mallorca

Hora: 9:00 a.m

Estadio: Municipal de Butarque

Canal: Movistar LaLiga



Real Valladolid vs. Eibar

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: José Zorrilla

Canal: DirecTV Sports / Movistar LaLiga



Atlético de Madrid vs. Athletic Club

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Wanda Metropolitano

Canal: DirecTV Sports / Partidazo en Movistar LaLiga

Domingo 27 de octubre



Celta de Vigo vs. Real Sociedad

Hora: 6:00 a.m.

Estadio: Balaídos

Canal: DirecTV Sports / Movistar LaLiga



Granada vs. Real Betis

Hora: 8:00 a.m.

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Canal: DirecTV Sports / GOL



Levante vs. Espanyol

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Ciudad de Valencia

Canal: Movistar LaLiga

Sevilla vs. Getafe

Hora: 12:30 p.m.

Estadio: José Sánchez Pizjuán

Canal: DirecTV Sports / Movistar LaLiga



Osasuna vs. Valencia

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Sadar

Canal: Movistar LaLiga



Barcelona vs. Real Madrid - Aplazado



