Liga Santander EN VIVO Día, hora, canal tv, estadios y resultados de los partidos de la fecha 5

Se disputa la fecha 5 de LaLiga Santander de España, la que tendrá como ingrediente principal el retorno de Lionel Messi al campeonato de Primera División hispano luego de superar su lesión al soleo. Y para que no te pierdas nada de esta jornada, te contamos el día, hora, canal, estadio y resultados de todos los partidos de esta fecha 5 de LaLiga Santander.

Uno de los partidos importantes de esta jornada está en el partido entre Barcelona vs. Granada que se jugará en el Nuevo Los Cármenes. Este choque enfrentará a dos equipos igualados en siete unidades, que quieren darle pelea por los puestos de arriba de la tabla de posociones, pero marcadas por el amplio presupuesto de uno y la sencillez del otro.

Además, este choque será el que marque el debut de Lionel Messi en LaLiga Santander tras superar su lesión al sóleo.

Pero el plato fuerte estará en el Ramón Sánchez Pizjuan donde Sevilla, de Chicharito Hernández recibirá a Real Madrid en un duelo de poderes.

El líder de LaLiga pone a prueba su invicto ante el equipo de Zinedine Zidane que de ganar, puede arrebatarles el primer lugar del certamen.

Día, hora, estadios y canal de los partidos de la fecha 5 de LaLiga Santander

Viernes 20 de setiembre



Osasuna vs. Real Betis

Estadio: El Sadar

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Gol (España) / ESPN



Sábado 21 de setiembre



Villarreal vs. Real Valladolid

Estadio: De la Cerámica

Hora: 6:00 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / ESPN Play

Levante vs. Eibar

Estadio: Ciudad de Valencia

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / DirecTV Sports



Atlético Madrid vs. Celta de Vigo

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 11:30 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / DirecTV Sports

Granada vs. Barcelona

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / ESPN



Domingo 22 de setiembre



Getafe vs. Mallorca

Estadio: Coliseum Alfono Pérez

Hora: 5:00 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / ESPN

Espanyol vs. Real Sociedad

Estadio: RCDE Stadium

Hora: 7:00 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / DirecTV Sports



Valencia vs. Leganés

Estadio: Mestalla

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / ESPN Play

Athletic Club vs. Deportivo Alavés

Estadio: San Mamés

Hora: 11:30 a.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / DirecTV Sports



Sevilla vs. Real Madrid

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuan

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Movistar LaLiga (España) / DirecTV Sports



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.