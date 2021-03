Erik Lamela no pudo cerrar con broche de oro su golazo de ‘rabona’ en el Tottenham vs Arsenal por la jornada 28 de la Premier League. El mediocampista argentino terminó expulsado por manotazo a rival, dejando a su equipo con 10 hombre y el marcador abajo. Mira el video. ¡Para no creerlo!

Pasó a los 76′ del segundo tiempo. Erik Lamela quiso ‘cubrir’ la pelota y terminó golpeando a Tierney en la cara. El árbitro le mostró la segunda amarilla y el argentino se tuvo que ir a las duchas de Tottenham.

Una lamentable acción de Erik Lamela, ya que venía de anotar un soberbio tanto en la primera parte. Ojo, ingresó desde el banco a los 19′ para sustituir a Son (lesionado). Aquí las imágenes que no gustaron nada a Mourinho.

Lamela expulsado tras anotar golazo de 'rabona' en Tottenham vs Arsenal (ESPN)