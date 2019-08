Larissa Riquelme: Los mensajes que Jonathan Fabbro envió a su ahijada de quien abusó sexualmente

La modelo paraguaya Larissa Riquelme atraviesa uno de los momentos más duros de su vida luego de que su pareja, el futbolista argentino Jonathan Fabbro, fuera condenado a 14 años de prisión por abusar sexual de su sobrina y ahijada (13), cuando tenía entre 5 y 11 años.

El portal Infobae reveló los repudiables mensajes que envió Jonathan Fabbro a su ahijada, cuando solo era una niña. En los textos, el futbolista le pide que le envíe fotos íntimas a través de WhatsApp.

"Mandá fotos", le pidió Jonathan Fabbro a la menor de once años según el chat "Perdón pero me parece que no da", le respondió la menor para luego escribirle: "Pedile esas cosas a tu novia. A mi novio tampoco le mando fotos así".

Fabbro, de 37 años, recibió la sentencia por "abuso sexual gravemente ultrajante al menos en cinco oportunidades, agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada", según la sentencia del tribunal oral Criminal Número 12 de Buenos Aires.

El futbolista jugaba en Lobos BUAP de México desde donde fue extraditado en mayo de 2018 tras haber sido detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado de Puebla, a pedido de la justicia argentina.