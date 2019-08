Lágrimas y abrazos: Así reaccionó la madre de la menor abusada por Jonathan Fabbro al escuchar sentencia

Con lágrimas en los ojos, la familia de la víctima se encuentra tranquila pero no satisfecha con la sentencia de 14 años que recibió el futbolista Jonathan Fabbro, novio de Larissa Riquelme, por el delito de abuso sexual contra su propia sobrina y ahijada desde que la menor tenía seis hasta sus once años.

La madre de la niña Jesica, y su hijo, Agustín, estuvieron en primera fila de la sala cuando el juez Luis Oscar Márquez comenzó a leer la sentencia para el novio de la modelo paraguaya.

Al finalizar, madre e hijo se abrazaron y entre lágrimas se mostraron tranquilos al encontrar justicia después de luchar tanto tiempo. En declaraciones a la prensa, Jesica aclaró que encontró tranquilidad, pero no estaba feliz por la sentencia, pues sus abogados habían pedido 24 años.

"Esto es muy duro para toda la familia porque es algo que no debería ser concebido. Por una parte esto nos pone tranquilos. Acá no hay alegría, solo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque ella no merecía lo que le hicieron, pero la justicia argentina llega", declaró la madre de la víctima.

El hermano mayor de la niña de 11 años también se pronunció y dijo que él no tenía nada que decirle al novio de Larissa Riquelme. Por el contrario, esperaba de él al menos una disculpa para la familia.

"Él es el que tiene que dar la cara y hablar y pedirle disculpas a la familia. No solo de nuestra parte, sino a los que lo apoyaron a él porque él le mintió a todo el mundo (Su familia nos contactó) solo para agredirnos, persiguiéndonos por todos lados", finalizó.