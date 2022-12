Jefferson Farfán no solo fue un crack en la cancha, sino también fuera de ella. Estuvo con bellas mujeres que lo marcaron mucho y hasta le dieron hijos. La mayoría de sus relaciones fueron polémicas, pues pertenecían a la farándula limeña y aún hoy siguen bajo los reflectores.

Sin embargo, él sostiene que el verdadero amor de su vida fue doña Charo, su mamá. Aquí un repaso por la vida sentimental del ‘10 de la calle’.

MERCEDES CARRASCO

Talvez no fue la primera mujer en su vida, pero sí la que le dio su primera hija. El día que se conocieron él tenía 15 años y ella 17. Todavía no era el jugador top que llegó a ser e integraba las divisiones juveniles de Alianza Lima. Faltaba un año para que debutara profesionalmente, en el 200, en un partido ante el Deportivo Wanka de Huancayo. Al poco tiempo Mercedes salió embarazada y en el 2005 se convirtió en madre de Maialen, que ahora tiene 17 años. Mal aconsejado o asustado, en un primer momento, Farfán no quiso reconocer a la pequeña.

Presionado por la justicia tuvo que firmarla. Ahora padre e hija son muy unidos. Hace unos meses, luego de graduarse del colegio, Jefferson le regaló a Maialen un auto Mercedes Benz por sus logros.

MELISSA KLUG

Alguna vez, doña Rosario Guadalupe, madre de Jeffry, acusó a Melissa de haberse metido en la relación de su hijo con Mercedes Carrasco. Se sabe que ambos se conocieron en el año 2003 en la fiesta de cumpleaños que ella organizó. Ambos tenían 18 años y ella era esposa del jugador Abel ‘Murciélago’ Lobatón, quien era amigo de Jeffry. Tiempo después, las cámaras de Magaly Medina captaron a ambos saliendo de comer en una cevichería de San Miguel. No se sabe si a raíz de esto Melissa se separó de Lobatón.

Dos años después, en el 2005, se fue a vivir con Farfán pero en el 2007 se separaron. Luego regresaron y en el 2015 Jefferson emitió un comunicado informando que su relación con la ‘Blanca de Chucuito’ habpía terminado. En todo este tiempo ella lo había acompañado a vivir en Holanda, donde élñ jugaban en el PSV Eindhoven, y en Alemania, tras fichar por el Schalke 04 de Gelsenkirchen. Con ella tuvo dos hijos: Adriano y Jeremy

YAHAIRA PLASENCIA

La ‘reina del totó’ lo deslumbró de inmediato. Él la conoció en un concierto de la orquesta Son Tentación, en 2015. Ya estaba separado de Melissa Klug. Al ver sus sensuales movimiento, no perdió el tiempo y le pidió a su primo que la contactara. En setiembre hizo público su romance con la cantante. También fue una relación con polémica, pues para Klug ella se había metido en su relación.

La relación parecía ir bien, pero en el 2016, el futbolista Jerson Reyes confesó en el programa El Valor de la Verdad que conducía Beto Ortiz, que tuvo un encuentro íntimo con Yahaira. Jefferson no la perdonó y por eso se separaron, aunque cuatro después se reconciliaron. Para muchos, Farfán le ayudó económicamente con su carrera. En el 2020 se separaron definitivamente.

IVANA YTURBE

La actual esposa del delantero Beto Da Silva conoció a Jeffry en una discoteca en 2019, según Poly Ávila, amiga cercana de Ivana. “Nosotras fuimos solas (a la discoteca), y en el grupo de Farfán teníamos amigos en común, nos quedamos 20 minutos y nos fuimos a otro lado”, mencionó. Por esas épocas, Ivana terminaba y regresaba con Marrio Iribarren. Ambos tuvieron mucho cuidado en no revelar nada a la prensa, pero poco tiempo después la ‘Chinita’ Jazmín Pinedo hizo pública la relación

. La ‘Foquita’ jugaba en el Locomotiv de Rusia y la relación duró muy poco. Iturbe dijo tiempo después que se separaron porque a Farfán no le gustaba su trabajo en Esto Es Guerra y quería que se fuera con él a Rusia. Más aún porque allí seguía trabajando su ex Mario Irivarren, con quien además eran vistos juntos. Terminada la relación, la modelo dijo en una entrevista que jamás estuvo enamorada de Jefferson Farfán.

OLENKA MEJÍA

Olenka Mejía es una modelo, abogada y empresaria. Fue pareja de Jorge Plasencia, hermano nada menos que de la salsera Yahaira Plasencia, en el 2017. En marzo de este año, el programa Amor y Fuego reveló que Jefferson y Olenka eran pareja.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte”, dijo la mujer, madre de un niño de 4 años. Es que ella pensaba postular para regidora en un municipio y basaba la victoria en las elecciones en que él la apoyaría. Hasta este momento Jefferson se ha quedado mudo y no habla de ella.

