Los grupos C y D del mundial Qatar 2022 vuelven a encontrarse este miércoles 30 de noviembre y solo dos de los partidos de esta fecha se transmitirán EN VIVO a través de la señal de Latina Televisión.

Pese a los comentarios en redes sociales, Latina comunicó a sus televidentes y seguidores el cronograma de partidos que se podrán disfrutar a través de su señal en vivo.

Para este miércoles, los partidos entre Australia vs. Dinamarca y Argentina vs. Polonia se podrán visualizar en vivo por la señal de Latina, mientras que los otros dos encuentros, Francia vs. Túnez y México vs. Arabia Saudita, se podrán encontrar en la web y la App del canal 24 horas después de terminado los duelos.

¿Qué partidos transmitirá EN VIVO Latina el miércoles 30 de noviembre?

¿Qué partidos no se transmitirán en vivo por Latina?

Estos son los partidos de Qatar 2022 que Latina NO transmitirá EN VIVO este jueves 29 de noviembre. (Foto: Latina TV)

¿Dónde ver Canal 2 EN VIVO y GRATIS desde la PC?

Necesitas ingresar a la página web oficial de Latina desde el buscador de Google.

Dar clic a https://www.latina.pe/

Luego debes dar otro clic al ícono en forma de TV que dice “EN VIVO, Programación Latina”

Se te abrirá una nueva página con esta dirección https://www.latina.pe/tvenvivo

Dar clic al símbolo Play y ¡listo!