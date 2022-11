Desde las 05:00 de la mañana, Argentina vs. Arabia Saudita se enfrentan este martes por el inicio del grupo C en el Mundial Qatar 2022. Pese a que los peruanos despertaron temprano para sintonizar el partido vía la transmisión de Latina Televisión, se llevaron una gran sorpresa al saber que no lo pasarán. El hecho ha provocado una lluvia de críticas al mencionado canal.

A través del Twitter, varios usuarios arremetieron duramente contra Latina por transmitir su habitual noticiero, mientras que se juega uno de los partidos más importantes por tener a Lionel Messi como figura principal.

“ ¿Cómo se les ocurre no pasar el partido de Argentina? Es importante, medio Perú está despierto”, “Y el Partido de Argentina? ¿Qué no que eran el Canal del Mundial? ”, “¿Latina no está pasando el partido de argentina? Que sea el último mundial que transmiten, por favor”, “Qué frustración no poder ver el partido de Argentina, de haber sabido que Latina no pasaría todos los partidos, habría visto la forma de poder solucionarlo. Son unos mentirosos”, fueron algunos comentarios.

Lionel Messi jugará su última Copa del Mundo en Qatar 2022

LATINA RESPONDE A CRÍTICAS POR MUNDIAL QATAR 2022

Latina Televisión, canal que había garantizado la transmisión del Mundial Qatar 2022, ha tenido que responder a las críticas por no pasar algunos partidos. En la imagen que compartieron en sus plataformas informan que solo transmitirán 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 que faltan podrán verse en diferido a través de la APP de Latina .

LIONEL MESSI PUSO EL 1-0 ANTE ARABIA SAUDITA

La selección argentina empezó su historia en Qatar 2022 y lo hizo con intensidad en los primeros minutos donde Lionel Messi y compañía no se guardaron nada y sobre los 8 minutos el capitán de la albiceleste rompió el empate ante Arabia Saudita en el estadio Lusail Iconic frente a 80 mil espectadores en el debut de grupo C de la justa mundialista.

Un jalón contra Leandro Paredes, dentro del área, que no fue advertida por el juez del partido llamó la atención por los jueces del VAR que llamaron al réferi y este sancionó la falta y nadie pudo quitarle el balón a Leo.

En el disparo de los ‘doce pasos’ Lionel Messi demostró toda la jerarquía que le han dado los años y esperó hasta el ultimo minuto que el arquero decida escoger un parante para lanzarlo hacía el otro lugar. GOL de Messi, el cuadro en su quinto mundial.