Via Latina ONLINE, Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional FIFA este domingo 5 de junio del 2022 desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el estadio RCDE de Barcelona en España.

La Blanquirroja y los ‘All Whites’ se vuelven a encontrar después de protagonizar el repechaje camino a Rusia 2018. La Bicolor se quedó con la victoria por un global de 2-0 y volvió a una Copa del Mundo luego de 36 años. En esta ocasión, ambas escuadras buscan clasificarse a Qatar 2022 mediante una nueva edición de repesca intercontinental.

¿A qué hora juegan Perú vs. Nueva Zelanda en amistoso internacional?

Perú – 10:30 a.m.

Ecuador – 10:30 a.m.

Colombia – 10:30 a.m.

México – 10:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Venezuela – 11:30 a.m.

Bolivia – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

Argentina – 12:30 p.m.

Uruguay – 12:30 p.m.

Brasil – 12:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Los de Ricardo Gareca recién conocerán rival el 7 de junio, tras el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. En tanto, la selección peruana entrena en la Ciudad de Barcelona con 28 jugadores. Para la cita frente a los ‘Kiwis’, el ‘Tigre’ confía en la base del equipo que culminó las Eliminatorias en Sudamérica con figuras como Gianluca Lapadula o Christian Cueva.

De su lado, Nueva Zelanda desea ir a Qatar 2022 cuando enfrente el martes 14 de junio a Costa Rica. “Queremos probarnos en un ambiente complejo, y un poco de calor al partido podría ayudarnos, sabemos que los aficionados peruanos van a venir a apoyar a su selección, entonces podría ser un ambiente similar”, expresó en la víspera el entrenador Danny Hay.

Perú vs. Nueva Zelanda: canal de transmisión

Para ver el partido entre Perú y Nueva Zelanda en amistoso internacional hay dos opciones en canales de TV. Si vives en Perú podrá seguir el partido en Latina Televisión y Movistar Deportes.

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO el Perú vs Nueva Zelanda de Eliminatorias?

Si quieres seguir en directo Latina TV (Canal 2) debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo y listo. Con este simple paso podrás gozar de su programación en vivo. Asimismo, también tienes la posibilidad de ver la señal vía YouTube dando CLICK AQUÍ. Dependiendo de tu operador puedes sintonizar Latina en los siguientes canales:

Latina: Canal 2.

Latina por DirecTV Sports: Canal 192 (SD)

Latina por Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Latina por Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Latina por Claro TV: Canal 2.

Latina por Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Latina por Best Cable: Canal 2.:

¿Cómo descargar Latina Play para ver Nueva Zelanda EN VIVO de Eliminatorias?

Latina es un canal de televisión que también cuenta con su aplicación para los dispositivos móviles, TV y tableta. Estos son los links para tener la aplicación al alcance de tu mano.

¿Dónde ver online el partido Perú vs. Nueva Zelanda en amistoso internacional?

Para ver la transmisión online del partido entre Perú y Nueva Zelanda puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en Perú podrás seguirlo en Latina Play y Movistar Play.

Perú vs. Nueva Zelanda: posibles alineaciones del partido

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula.

Nueva Zelanda: Marinovic; Payne, Boxall, Reid, De Vries; Bell, Stamenic, Lewis; Rojas, Wood, Rogerson.