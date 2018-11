En el Universitario vs Real Garcilaso por el Torneo Clausura, Pablo Lavandeira puso el primero para los cremas tras un contragolpe que dejó sin opciones al equipo de casa.



En el minuto 5' del segundo tiempo, Universitario de Deportes tuvo la gran opción de anotar en un contragolpe ante Real Garcilaso por el Torneo Clausura, que no desaprovechó.



Alberto 'Chiquitín' Quintero recibió el balón desde la media cancha y antes de llegar al área se la puso a Pablo Lavandeira, quien en primera instancia fue bloqueado por un defensa del Real Garcilaso, sin embargo, luego puso un tiro que dejó sin chances al arquero rival.



Puedes ver todas las incidencias del Universitario de Deportes vs Real Garcilaso por el Torneo Clausura, AQUÍ.



Gol de Lavandeira. (Movistar)