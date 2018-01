Leao Butrón fue acusado de colarse, insultar e intentar pegar a una persona mayor en un supermercado

Leao Butrón , arquero de Alianza Lima, fue involucrado en un confuso incidente en un supermercado local. El jugador blanquiazul fue acusado de colarse en la fila, insultar e intentar pegar a una persona mayor de edad.



Nancy Gregorio Rivarola, según su cuenta de Facebook, dio a conocer este incidente a través de su red socialy acompañó su publicación con dos imágenes de Leao Butrón y su esposa Johana Morán.



"Se cuelan a la cola, insultan, son groseros, intenta pegar a un hombre que le dobla la edad. No hay quen soportar a este tipo de personas que no tienen educación. Alguien identifica a esta parejita, los nombres por favor", citó Nancy Gregorio Rivarola en su cuenta Facebook.



Es más, en un comentario de la misma publicación Gregorio Rivarola agregó: "Me están atendiendo pero había un señor detrás y cuando el señor reclamó sin insultos, ni levantar la voz, Leao Butrón se fue para pegarle, diciendo lisura y media y la pareja igual que él. Por eso me parece importante sacar fotos de estas personas para que la gente sepa la pésima educación. Y si es deportista debería exigirle comportarse mejor, porque no debemos tener representantes que den ese mal ejemplo.Y tiene una escuela para arqueros, trabaja con niños", publicó.

Esta publicación a las pocas horas se viralizó en las redes sociales y Leao Butrón de inmediato dio su versión de los hechos, también en Facebook.



La extensa publicación de Leao Butrón señala que las afirmaciones de Gregorio Rivarola no se ajustan a la verdad.



En primera instancia, Butrón, aclaró que no insultó a ninguna persona y mucho menos le doblaba la edad, según afirmó la denunciante. Luego, aseguró que fue víctima de insultos por parte de la tercera persona en mención.



"Empezó a insultarme, a decir que todos los futbolistas eran igual, que hacemos lo que queremos, que la gente como yo somos todos iguales. De forma despectiva y haciendo gestos groseros, y que era un 'cagón', que por eso tenía bien merecido ese apodo", citó en su defensa Leao Butrón, aclarando lo ocurrido.



Además, explicó su reacción en ese momento. "(...) Que por ser persona pública tienen derecho a decir lo que quieran y frente a mi familia, no lo creo justo. No se lo voy a permitir a nadie, lógicamente reaccioné y sin tocarlo, le dije que no le permitía se refiera así sobre mi y menos a mi familia", agregó.



Por el contrario, Leao Butrón informó que Gregorio Rivarola lo amenazó. "Mientras me tomaba la foto, sin que ella haya sido la que estaba en el problema y desconociendo los insultos que me había dicho este señor, dijo 'no sabes con quien te metiste y a quien conozco, mis amistades e influencia a la que llego'. Por lo que veo debe creer que conoce a todo el mundo y que la puede ayudar en la demanda que le haré por difamarme", prosiguió Butrón.

