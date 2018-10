Leao Butrón arremetió contra el árbitro Alarcón tras triunfo de Alianza Lima: "Es un malcriado"

Leao Butrón no terminó contento tras el triunfo de Alianza Lima ante UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura. El arquero arremetió contra el árbitro.



Leao Butrón salió del campo de juego disparó contra el árbitro Joel Alarcón y lo tildó de "malcriado" por faltarle el respeto en pleno partido. No obstante, el portero no dio detalles de las frases del juez.



"Debería estar contento con el triunfo de Alianza Lima. Pero estoy muy apenado por Joel Alarcón (árbitro), es un malcriado. Yo le he hablado con respeto todo el partido y debería estar contento con mi equipo. Estoy amargo por su falta de respeto. Tener la insignia de FIFA es de mucha responsabilidad. Me da mucha pena por él. Yo lo conozco", dijo Leao Butrón al finalizar el partido.



Alianza Lima venció 1-0 a UTC en Cajamarca, sumó 14 puntos y rompió la mala racha de cuatro partidos sin ganar en el Clausura.

