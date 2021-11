Leao Butrón, ex arquero y capitán de Alianza Lima, no ha ocultado su entusiasmo de ver al equipo blanquiazul levantar un nuevo título nacional, pero también se ha mostrado crítico con la postura de la administración del equipo victoriano en buscar un arquero extranjero para la temporada 2022, pese al buen momento de Ángelo Campos.

“Cuando salimos campeones de la Fase 2, le escribí a Ángelo Campos, porque es un chico muy trabajador. Ahora, he leído que Alianza buscaría un arquero y eso me parecería increíble. Lo que está mostrando Ángelo no hay porqué cortarlo”, reclamó en RPP el guardameta y cuestionó, además, que esta noticia trascienda mientras se está jugando la final.

Leo Butrón cuestionó la poca empatía de la directiva para tratar este tipo de temas. “A mí me pasó con Pedro Gallese, él me llamó cuando estaba de viaje, así me enteré. Yo le respondí: dale nomás, tú vas a jugar. Pero eso te genera tristeza. Es válido que el club lo haga, pero duele cuando tienes un buen año. Al menos Campos no se ha desconcentrado con todo esto”, declaró al programa ‘Fútbol como cancha’.

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partidazo que contó con la presencia de hinchas en las tribunas. Un gol de Hernán Barcos bastó para que los íntimos se quedaran con el primer partido de la final que les da una ligera ventaja en su afán de proclamarse campeón de la liga 1 Betsson 2021. En el siguiente video, te mostramos las jugadas más espectaculares que nos regaló este gran partido jugado en el estadio Nacional.

Leao Butrón: “Alianza Lima saldrá campeón”

El recordado capitán blanquiazul también mostró su confianza en que los de Carlos Bustos lograrán dar la ansiada vuelta olímpica este domingo. “Yo creo que Alianza Lima va a salir campeón, ojalá no me equivoque”, añadió el golero quien también mostró sus dudas sobre el penal que reclama Sporting Cristal contra su delantero Marcos Riquelme.

Leao Butrón: “Gallese es el mejor en la historia del Perú”

Asimismo, el meta reconoció el buen momento de su colega Pedro Gallese en las Eliminatorias Qatar 2022. “Lo de Gallese es totalmente merecido, si fuera argentino estaría como el quinto mejor arquero del mundo. Creo que podría jugar en cualquier liga del mundo. Para mí, Pedro Gallese es el mejor arquero en la historia del fútbol peruano”, reconoció.

“A nivel de Eliminatorias el arquero de Argentina me ha sorprendido bastante, pero creo que está parejo con Pedro Gallese. Al igual que André Carrillo han sacado lo mejor jugando en una liga, supuestamente, no tan competitiva”, agregó.