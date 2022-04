Leao Butrón intentó ser parte de la tendencia de burlas por la goleada de Alianza Lima 4-1 sobre Universitario y un posteo en Twitter fue aprovechado por el conductor del programa El Deportivo, y exjugador crema, Francisco Bazán para responderle de una manera jamás pensada por su colega de guantes.

“ Yo me quedé con las ganas de responder el post de un miserable que alguna vez jugó fútbol y ahora está desempleado y está desesperado buscando pantalla. Quiere que lo contraten. El tipo tiene una neurona y el coeficiente intelectual de un árbol... ”, arrancó el popular ‘Paco’ contra el aliancista.

Leao Butrón había dejado un comentado polémico después del clásico que encendió la molestia de los hinchas cremas. “ Cómo será grande Alianza que va al estadio de Gremco, da espectáculo, golea y encima deja taquilla para la deuda! #ArribaAlianzaTodaLaVida ”, compartió el exjugador en un texto que luego borraría de cuenta de Twitter.

Leao Butrón recibe terrible respuesta de 'Paco' Bazán por polémico Twitter (video: ATV)

‘Paco’ Bazán a Leao Butrón: “Este tipo le hace daño al fútbol”

“ Pobre tipo es un burro por eso le dicen Leao Burrón... Le gusta escribir en Twitter , pero inhabilita la opción de respuesta. Este tipo sigue en ‘modo hincha’, a pesar que ha sido declarado como no grato por el Comando Sur, no lo quieren ni sus hinchas, por ser parte de la indisciplina e hizo que Alianza Lima descienda ”, agregó a su discurso.

“ Espero que mi hermano Jean Ferrari le responda, Si vas a jugar a juego de las redes sociales, juega bien deja los comentarios abiertos para que los hinchas de Alianza y Univeristario te respondan. Este tipo le hace daño al fútbol. Está en un programa que analiza fútbol y debería estar del lado de la concordia, de respeto como comentarista. Ferrari mándale un psicólogo, que se haga ver ”, explotó el ex arquero de Universitario.

Leao Butrón y el tuit que causó polémica (@leaobutron)

Sobre el final de su programa, Paco Bazán terminaría expresando un detalle más del excapitán de Alianza Lima que sorprendió a muchos. “ Tenemos casi 10 años jalando cables, desde abajo, por eso hay que defender el trabajo y no se puede permitir que un retirado, un indocumentado, un tipo que no sabe qué hacer por la vida quiera colgarse del éxito y maletear. Que no me chupe más la sangre, posteando sandeces. Nunca fue buena persona, nunca tuvo amigos y tampoco códigos. En este negocio nos conocemos todos ”, dijo en tono cáustico.

Leao Butrón: ¿Cómo empezó su guerra con ‘Paco’ Bazán?

La furia de ‘Paco’ Bazán contra su colega la tenía guardad, debido a una publicación de Leao Butrón a inicios de mes, donde le lanzó un falso elogio al presentador deportivo por el papel que hace en la televisión peruana.

Leao Butrón empezó el roce con su excolega en las redes sociales (@leaobutron)

“ Viendo el final del programa deportivo por la noche de ATV solo necesité 15 segundos para confirmar el crecimiento de Paquito, de joven en el fútbol siempre lo vimos (todos) como baboso, pero ahora es un baboso más completo. ¡felicitaciones! Nunca lo dudé, desde pequeño sobresalías ”, escribió.