Leao Butrón dedicó sentida carta abierta a todos los hinchas de Alianza Lima tras bajar a Segunda División. !No quiero evadir mis responsabilidad como uno de los capitanes del equipo, siento que no estuve al nivel que se debe tener para vestir esta camiseta”, señaló el veterano portero ‘blanquiazul’.

“Estas horas de reflexión me he venido preguntando si unas disculpas bastarán, pero también me pregunto si es oportuno hacerlo, ya que cada día que vestí nuestros colores me entregué al máximo”, indicó Leao Butrón.

“Si esperan que empiece a señalar, siento mucho decepcionarlos, no es lo que haré. En las familias siempre existen los problemas, pero en esas mismas familias se solucionan de la puerta para adentro. Para afuera siempre unidos, como lo tiene que hacer una verdadera familia”, sostuvo sobre los ‘culpables’ de este presente en Alianza Lima.

“Que quede claro que los responsables somos todos lo que decidimos subir al barco a principios de año, así como también los que se subieron a lo largo de este. Bien o mal, la última foto nos muestra a quienes decidieron llegar hasta el final”, indició.

“Arriba Alianza toda la vida, sí... toda la vida”, cerró Leao Butrón al final de la carta.

