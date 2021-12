Leao Butrón habló sobre el polémico video filtrado en el que insultaba a Universitario de Deportes. El exarquero de Alianza Lima ofreció sus descargos afirmando que estaba en su casa y había tomado unos tragos.

PUEDES VER | Asensio de Real Madrid suelta una risa para responder sobre la eliminación de Barcelona de Champions League | VIDEO

“Era el cumpleaños de mi hija y estaba con puros chibolos de todos los equipos. Estábamos bromeando, estaba avanzado. Yo estaba con los chicos y me ‘picaron’, ya me habían dado con palo”, inició Butrón, explicando el contexto de la situación.

El exportero de la selección peruana aseguró que no debe ofrecer disculpas, como un sector de hinchas cremas se lo reclamaba, ya que es algo que no diría en público y estaba bromeando en su casa.

“Eso jamás lo voy a decir en una entrevista o en público, lo dije en mi casa. Yo no tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie . Porque la gente de fútbol sabe, la gente que me está pidiendo que ofrezca disculpas, habla peor en su casa”, sostuvo.

“Creo que la gente lo toma muy personal, el fútbol genera pasiones, yo lo entiendo”, agregó.

Finalmente, señaló que no lee los mensajes que se vierten en su contra en las redes sociales. “Tengo bloqueados todos los mensajes, no me llega ninguno, así que no se gasten en escribir”, sentenció.

Leao Butrón sobre insulto a la U: “No tengo que pedirle disculpas a nadie”. Video: A presión.

¿Qué había dicho Leao Butrón?

Leao Butrón, exportero de Alianza Lima, fue registrado en un video propalado en redes sociales mientras profería un insulto al club Universitario de Deportes, todo en medio de lo que parece una discusión sobre descensos en el fútbol peruano.

“En el único año en la historia del fútbol peruano en el que se eliminó la baja, ¿Sabes cuándo fue? divina quién estaba último, la ‘U’”, la única vez que se eliminó la baja. La ‘U’ es una m.... ”, dijo Butrón.

Video fue difundido en redes sociales.