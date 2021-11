El goleador Radamel Falcao García volvió a demostrar que es clave en la zona ofensiva del Rayo Vallecano, pero su alegría no duró mucho tiempo. Durante el partido frente Real Madrid, ingresó a los 68′, anotó el descuento a los 76′, pero a los 80′ se vio obligado a salir del encuentro por una lesión.

El colombiano venía siendo titular constantemente con los ‘Rayistas’, pero esta vez el entrenador Andoni Iraola decidió reservarlo. Sin embargo, ante la caída parcial en la visita al Real Madrid (2-0), decidió enviarlo al terreno, con la intención de que pueda ayudar a potenciar el ataque del equipo.

Los resultados fueron más que evidentes, dado que se encargó de vencer la resistencia de Thibaut Courtois solo ocho minutos después de saltar al campo. Había tiempo suficiente para que puedan aspirar al empate en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque el panorama se tornó sombrío solo unos instantes después.

Radamel Falcao anotó gol del descuento de Rayo Vallecano ante Real Madrid. (Video: ESPN)

A los 79′, las alarmas se encendieron en la tienda de Rayo Vallecano. Radamel Falcao se acercó al árbitro Pablo González Fuertes para pedirle que detuviera el juego, a la vez que se sentaba sobre el césped. El cuerpo médico del club ingresó de inmediato para intentar calmar la molestia que tenía en la pierna derecha.

No obstante, no pudieron hacer nada para acabar con las dolencias que tenía y el comando técnico no tuvo más remedio que realizar un cambio. Sergi Guardiola reemplazó al ‘Tigre’ y la derrota 2-1 ante Real Madrid se consumó finalmente. Sin duda, la preocupación será compartida por la selección de Colombia, que está a puertas de jugar una nueva fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.