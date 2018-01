Verónica Valle es una guapa modelo de origen ecuatoriano que saltó a la luz público al tener una relación sentimental con el multigalardonado piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton . Recientemente, ella ha revelado el terrible calvario que tuvo que vivir durante esa relación.

Con solo 26 años, la modelo ha vivido bastante. La relación con Lewis Hamilton comenzó en 2015, cuando el piloto la contactó a través de su cuenta de Instagram. Luego de unas conversaciones, Hamilton le propuso pagarle un viaje para que se encuentren.

Verónica Valle accedió a la propuesta con la ilusión de comenzar una relación con el reconocido piloto. Al inicio, todo parecía estar de viento en popa. Sin embargo, poco después de ese primer viaje, las cosas se tornaron más oscuras con Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1.

La modelo comenta que el piloto constantemente la maltrataba psicológica, llamándola gorda y burlándose cada vez que Verónica Valle buscaba algo para comer. En uno de los viajes, la modelo cuenta que Lewis Hamilton le dijo frente a todo el mundo que estaba gorda y que comía demasiado.

"Él me llamaba gorda adelante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, él me decía: '¡Mírate, estás tan gorda!'. Me decía que comía demasiado, justo antes de ir a servirme. ¿Quién le hace eso a una mujer?", contó Verónica Valle a un medio americano.

Verónica Valle, modelo ecuatoriana de trajes de baño.

Pero esa no fue la única vez que Lewis Hamilton maltrató verbalmente a Verónica Valle. En otra oportunidad, el piloto llegó a ser aún más insultante. Hamilton no se contuvo, ni siquiera por consideración que la pareja no estaba sola, y comparó a Valle con un Oompa Loompa.

Así se ven los Oompa Loompas. Así se ven los Oompa Loompas.

"Una vez estaba con algunas chicas en la habitación y en cuanto entré comenzó a burlarse de mí. Él dijo: 'Wow, eres tan brillante que te ves como un maldito Oompa Loompa'", contó Verónica Valle. El comentario generó las risas de todos los presentes.

Verónica Valle, modelo ecuatoriana de trajes de baño.

Debido a estos sucesos, Verónica Valle decidió terminar la relación. La modelo cuenta que ella tenía la ilusión de ser la pareja formal de Lewis Hamilton y, en el momento que se dio cuenta que él solo la quería para tener sexo, lo dejó y no volvió a frecuentarlo.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.