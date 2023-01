La fecha 1 del Torneo Apertura Liga 1 2023 corre un serio peligro de no realizarse con normalidad, esto por la decisión de 8 clubes (entre ellos Alianza Lima y Universitario de Deportes ) de no participar en la jornada, debido a la manera en que la FPF viene gestionando los derechos de televisión. Estos equipos no jugarán hasta que se levante la medida cautelar impuesta en el Poder Judicial.

Los 8 clubes son Alianza Lima, Universitario, Binacional, Sport Boys, Deportivo Municipal, Cusco FC., Cienciano y Melgar, cuyos representantes presidieron una conferencia de prensa en el Swissotel, donde anunciaron la medida de fuerza.

Los equipos peruanos reclaman que el sistema asociativo que pretende implementar la FPF y 1190 Sports, no les ofrece ninguna seguridad (tal como sí lo hace el Consorcio Gol Perú) y podría generar una pérdida económica millonaria.

Asimismo, reclamaron que la Federación interpuso una medida cautelar en el Poder Judicial, la que prohíbe a cualquier casa televisora transmitir partidos (oficiales y amistosos) hasta que se resuelva el caso, pese a que la FPF la interpreta de otra forma.

¿En qué consiste el modelo asociativo de la FPF-1190 Sports?

1190 Sports apoyará en crear un canal (léase Liga 1 TV), el cual será ofrecido a operadores de cable (ya confirmaron DirecTV y Best Cable). Este canal entrará en la parrilla de dichos servicios de cable.

Asimismo, se anunció la creación de un servicio propio OTT de suscripción y que un partido por fecha se transmitirá por un canal de televisión abierta. Con todo esto en cuenta, 1190 Sports ofrecería un bono único de 500 mil dólares por ingreso al modelo y que el 70% de utilidades obtenidas se dividirá entre los clubes.

Entre las suspicacias que provoca este sistema en los clubes que se oponen a él es la falta de transparencia con la que se llegó a este acuerdo y la falta de seguridad que los ingresos percibidos sean iguales o mayores a los que recibían del Consorcio Gol Perú.

Al no haber exclusividad de transmisión (ya que el canal que se creará ingresará en varios servicios), los clubes estiman que los ingresos no serán muy grandes. En cambio, Gol Perú sí ofrece un dinero fijo por año.

