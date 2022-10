“Nada de nada”, fue la tajante y fría respuesta de Alberto Quintero cuando un periodista le preguntó sobre su renovación con Universitario. ‘Chiquitín’, quien lleva más de cinco años en la crema –llegó en marzo del 2017–, finaliza contrato a finales de la presente temporada y, como era de esperar, empiezan a sonar muchos rumores sobre su futuro. Más aún cuando a través del Twitter, aunque no hay nada confirmado, ronda la información de que tendría conversaciones con la dirigencia de Alianza Lima.

Esto toma fuerza por los antecedentes de ‘coqueteos’ entre ‘Chiquitín’ y los ‘grones’. Por ejemplo, a fines del 2019, Quintero reveló que Alianza lo contactó: “Alianza me quería, pero yo decidí quedarme en Universitario por su hinchada, el cariño y el apoyo que me dan”. Recientemente, Leao Butrón, exarquero blanquiazul, confirmó esa propuesta. “Un dirigente me dijo allá por el 2018 que Quintero ya tenía todo arreglado con Alianza, pero no se llegó a dar”, dijo en declaraciones para el canal de YouTube, A Presión.

¿Fin de un ciclo?

Actualmente, pese a que mejoró su rendimiento en el Clausura, Quintero no es el mismo de temporadas pasadas. Lleva solo tres tantos en 30 fechas, estadísticas muy por debajo del que consiguió, por ejemplo, a su llegada en 2017: 13 tantos en 29 encuentros. Igual, junto a Aldo Corzo, es el único que lleva seis temporadas consecutivas en el club, algo que lo confirma como uno de los más queridos por la hinchada crema, en parte, porque también fue uno de los protagonistas del título del Apertura 2020 y posterior subcampeonato nacional de ese año.

No le molesta la blanquiazul

En agosto, Quintero fue consultado sobre si se pondría la blanquiazul, pese a su identificación con Universitario. “Uno como jugador es un trabajador. Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tengo que tomar mi mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí”, aseguró el extremo, algo que alimentó el rumor de los hinchas de que su ciclo con la crema podría terminar al final de la actual temporada.

Las últimas traiciones más recordadas

Eduardo Esidio de Universitario a Alianza (2001)

Debajo de la crema, en la mayoría de sus festejos, siempre llevaba el polo de “Yo amo a Jesús”. Eso fue lo que inmortalizó Eduardo Esidio en sus tres primeras temporadas con Universitario, donde fue figura clave del tricampeonato (1998, 1999 y 2000). Por 18 años tuvo el récord de ser el máximo artillero en una sola campaña gracias a sus 37 tantos en 39 duelos en 2000, hasta que Emanuel Herrera lo batió con Sporting Cristal en 2018 (40 tantos en 42 duelos).

‘Edú’ dio el salto a Alianza Lima en 2001, que armó un plantel de lujo debido a sus 100 años de fundación. Su gran identificación con la crema originó que los hinchas lo señalen como “traidor”, una carga que la tuvo que soportar como blanquiazul, donde no destacó como en su paso por la crema. Se coronó campeón al final de temporada con los ‘íntimos’, siendo hasta hoy uno de los pocos jugadores que logró el tetracampeonato en el fútbol peruano. A mediados del 2002, tras un breve paso por el fútbol brasileño, regresó por última vez a la crema, pero su nivel ya no era el mismo.

Henry Quinteros de Alianza a Cristal (2003)

Cristal predominaba por ese entonces con su poderío económico y, por ello, no fue complicado arrebatarle a Alianza Lima a uno de sus mejores jugadores y, sobre todo, muy vinculado con la institución: Henry Quinteros. El ‘Pato’ jugó desde 1998 al 2003 con los ‘íntimos’, donde disputó 197 partidos y anotó 45 goles y ganó dos títulos nacionales (2001 y 2003). Precisamente, se fue siendo campeón, algo que repitió una vez con los ‘cerveceros’ (2005). Después de tres años en tienda celeste (del 2003 al 2006), y tras un paso por el Lech Poznan de Polonia, Quinteros regresó a La Victoria en 2008, donde finalmente jugó los últimos años de su carrera hasta 2013.

Jorge Soto de Cristal a Alianza (2008)

“Siempre le voy a pedir disculpas a la gente de Cristal y a la barra por haberme ido a Alianza”, son palabras de Jorge Soto, uno de los máximos ídolos celestes, en 2010. En el final de su carrera, el ‘Camello’ –cinco veces campeón nacional y subcampeón de la Copa Libertadores 1997 con ‘SC’–, decidió vestir la blanquiazul en 2008 para cumplirle una promesa a su hermano José, por ese entonces, técnico de Alianza. Esta decisión trajo polémica entre las hinchadas de ambos equipos, aunque comprendida por las circunstancias de su llegada. Permaneció allí cuatro meses y luego fichó por Melgar, donde finalmente pasaría al retiro a finales de ese año.

Alejandro Hohberg de Alianza a Universitario (2019)

Su fichaje por la ‘U’ fue una bomba a inicios del 2019. Alejandro Hohberg se había ganado el corazón de los hinchas blanquiazules en solo dos temporadas (2017 y 2018), siendo pieza clave en el título nacional del primero de esos años, al mando de Pablo Bengoechea. Como ‘grone’, anotó 16 goles en 90 partidos. Sin embargo, ‘Ale’ decidió marcharse a la crema, y ese fue el inicio de una relación de odio con La Victoria. Es más, fue acusado hasta de “mercenario”.

Con la ‘U’ permaneció dos campañas (2019 y 2020), logrando el Apertura 2020 y subcampeonato nacional de ese mismo año. Para comienzos del 2021, ‘Ale’ nuevamente estaría en el ojo de la tormenta entre los hinchas cremas después de su fichaje con Sporting Cristal, el único grande que le faltaba por defender. Hoy va camino a sumar otro título nacional con los celestes.

